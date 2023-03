LA VISITA DE PAPÁ NOEL

"Hoy es Navidad y es muy temprano".

"Peppa y su familia han dormido en casa de sus abuelos".

George, despierta. ¡Oinc, oinc!

Ha venido Papá Noel.

(ENTRE RISAS) Pompero, tebeos y aquí hay una mandarina.

Roncan

¡Mami, papi, es Navidad!

¿Eh...? ¿Qué...? Es muy pronto, Peppa.

¿Por qué no vais a felicitarles la Navidad a los abuelitos?

Roncan

(ENTRE RISAS) ¡Abuela, abuelo!

¡Ah...! -¡Una vía de agua! ¡Todos a cubierta!

¡Oinc! ¡Hoy es Navidad!

Pero son las tres de la madrugada...

Ya ha venido Papá Noel. ¿Podemos ir a ver si sigue en la casa?

No... No está por aquí.

Mirad, la zanahoria, la bebida y el pastel han desaparecido.

Solo ha dejado las migas.

Claro. Ya sabes que le gustan mucho los pasteles.

Debajo del árbol están los regalos grandes.

¡Oinc! Puede que esté la muñeca que le pedí. ¿Podemos abrirlos ahora...?

Los regalos grandes se abren después de la comida de Navidad.

Bueno. Esperaré.

"Ha llegado la hora del postre de la comida de Navidad".

Paquetes con sorpresas.

Explotan al abrirse

Dentro hay coronas de papel.

Y un matasuegras.

Pitidos

Una adivinanza: ¿Qué es rojo y verde, y sube y baja?

No sé. ¿Qué es? Una sandía en ascensor.

Ríen

¡Oinc! Mmm... Este pudin está riquísimo.

Porque Peppa y George me ayudaron a hacerlo.

Nosotros lo removimos.

¿Y pediste un deseo, Peppa?

Sí. El deseo era... No lo digas.

Ríen

Vamos a abrir los regalos.

¡Yupi! Me parece que este es para George.

¡Oinc, oinc!

"Brrrum..."

Es un coche de carreras... Esto es un poco complicado.

A ver... Déjame a mí.

Esto va aquí y esto tiene que ir aquí.

Y por último los coches.

¡Oinc! Te echo una carrera. Preparados, listos, ¡ya!

Brrum... Brrum...

-"El abuelo y papá Pig se lo pasan bomba jugando a las carreras".

¿Ese regalo no era para George?

Creo que él se divierte más jugando con la caja.

Brrrum... Brrrum...

Toma, este regalo es para ti.

Ah... Calcetines.

A ver mi regalo. Calcetines...

Calcetines. -Calcetines.

-Calcetines.

Ríen

Entonces, el regalo que falta por abrir será para...

¡Para mí!

Pedí una muñeca que pudiera andar, hablar y cerrar los ojos al dormir.

¿Eh...?

¿Alpiste?

¡Alpiste!

-Está claro que el regalo es para Poli.

(TRISTE) Pues ya no queda ninguno. Papá Noel se ha olvidado de mí.

Teléfono

Dígame...

-¡Beee! ¿Se puede poner Peppa, por favor?

-Peppa, te llama Suzy Sheep.

(TRISTE) Hola, Suzy.

¿Te han traído la muñeca?

No...

Yo ya tengo la mía. Se ríe, llora, cierra los ojos...

"Hace de todo".

¡Era para mí! ¡Papá Noel se ha equivocado!

No. Lleva una etiqueta y pone: "Para Suzy Sheep".

¡Oinc! Entonces, Papá Noel se ha olvidado de mí.

Cascabeles

¡Jo, jo, jo!

-"Papá Noel va de camino a casa".

-Ya he acabado de repartir todos los juguetes de este año.

Oh. Me he dejado un regalo en el fondo del saco.

Peppa, no puede haberse olvidado de ti.

(TRISTE) He sido una cerdita buena, ¿verdad, mami?

Golpe

¡Jo, jo, jo!

¡Papá Noel!

Hola... Ha bajado por la chimenea...

¡Anda, claro, abuelita!

Toma, tu regalo por haber sido tan buena.

Siento que llegue un poco tarde.

¡Mi muñeca!

Gracias, Papá Noel.

¡Oinc! ¿Le apetece pudin de Navidad?

George y yo ayudamos a hacerlo y cada uno pidió un deseo.

Ñam, ñam... Qué rico...

El deseo que pedí fue que Papá Noel viniera a vernos el día de Navidad.

Y se ha cumplido.

¡Jo, jo, jo!

Ríen

EL CLUB SECRETO

Ríe

"Peppa ha venido a jugar a casa de Suzy Sheep".

Hola, Suzy. (SUSURRA) Hola, Peppa.

¿Porqué te has puesto ese antifaz en los ojos?

(SUSURRA) Para que no se sepa que soy yo. Estoy en un club secreto.

¡Oh! ¿Puedo ser de tu club secreto?

Chss... No te creas que es fácil entrar.

Tienes que decir la contraseña...

¿Qué contraseña...?

"Flobadobel".

¿"Flobadobel"?

Muy bien. Admitida.

Ríen

Timbre de bici

"Danny Dog ha venido a jugar.

¡Guau, guau! Hola, Peppa. Hola, Suzy.

Chss... Chss...

¿Qué pasa? -(SUSURRA) Soy de un club secreto.

(SUSURRA) Y también yo. Oh...

Timbres de bicis

"Pedro Pony, Candy Cat y Rebecca Rabbit han venido a jugar".

-(TODOS) Hola.

-Chss... ¡Guau! Suzy y Peppa son de un club secreto.

-¿Podemos entrar en vuestro club secreto?

No lo sé. Es que es muy difícil.

Tendríais que decir todos la contraseña.

"Salamacuqui"

(TODOS) ¿"Salamacuqui"?

Esa no es la misma que dije yo. Cambia constantemente.

Para que sea supersecreta. Ah...

Entonces, ¿ya somos del club secreto? -Sí, claro.

-¿Y ahora qué hay que hacer?

Tenemos que hacer en secreto planes secretos.

Y participar secretamente en misiones secretas.

Ríen

No lo entiendo. No sé de qué estáis hablando.

-Dinos cómo se hace una misión secreta.

-(TODOS) ¿Cómo se hace?

-Eh... Que os lo diga Peppa. Pero tú eres la que lleva antifaz.

Bueno... Mi misión secreta será traer galletas.

Mirad cómo lo hago.

-"Suzy Sheep intenta que no la vea nadie".

Mami, ¿puedo coger unas galletas para mis amigos, por favor?

-Claro que sí. Llévatelas. -Gracias, mami.

-"Suzy Sheep ha vuelto con las galletas".

-(TODOS) ¡Viva!

-Chss...

(SUSURRAN TODOS) Viva...

-¿Te ha visto alguien, Suzy?

-No. Bueno... Solo uno de mi familia.

-Cuidado.

-¿Queréis un zumo para tomar con las galletas?

-¿Qué galletas?

-Las que te acabo de dar para tus amigos.

-(TODOS) Oh,... Suzy... -Pero ¿qué pasa?

Somos de un club secreto.

Esta era una misión secreta. Y gracias a Suzy ya no es tan secreta.

Oh... ¿Me dejáis entrar en vuestro club?

Por favor... Siempre he querido entrar en un club secreto.

No sé si vas a poder. Es muy difícil.

Para entrar hay que decir la contraseña.

-¿Y cuál es?

-"Picanidelnudel".

-¿"Picanidelnudel"?

-Admitida. Lo has dicho muy bien.

-Y ahora, ¿qué tengo que hacer? -Cuidado.

Claxon

"Viene papá Pig".

Tú habla con mi papá. Pero no le digas nada del club...

Hola... Cuánto tiempo sin verte, mamá Sheep. ¿Qué tal?

Eh... Eh... Club secreto...

Oh, no... No...

Uy... Siempre he querido ser de un club así. ¿Me admitís, por favor?

No podemos dejarte entrar, papi. Porque eres un adulto.

Eh... Mi mamá también es adulta.

Bueno, entonces sí puedes entrar.

A ver,... di la contraseña.

¿Cuál es?

"Papadideldudeldam".

¿"Papadideldudeldam"?

(TODOS) Admitido.

Y ahora, ¿qué hago? Cuidado...

-"Viene mamá Pig".

(SUSURRA) Tu misión es seguir a mamá, en secreto...

Hojarasca

Pajarillos

Papá Pig... Ah... Hola, mamá Pig.

¿Porqué te escondes en ese arbusto? Eh... Eh... Club secreto...

(TODOS) Oh...

Oh... Siempre he querido pertenecer a un club secreto.

No podemos admitir a todos en el club.

-Claro. Dejaría de ser secreto. Oh...

Aunque supongo que tampoco pasa nada si no es un club supersecreto.

¡Oinc! Sí. Podemos hacer un club secreto para todo el mundo.

En el que entre todo el que quiera entrar.