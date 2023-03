EL HELICÓPTERO DE LA SRA. RABBIT

"Peppa y su familia han venido a la feria de verano".

Ríen

¡Oinc! Mirad, una exposición de vehículos de rescate.

"El abuelo Dog ha traído su camión grúa".

-¡Guau! Os voy a enseñar cómo suena la sirena de mi grúa.

Sirena

Mamá Sheep está enseñando el camión de bomberos.

-¡Beee! Así suena la sirena de los bomberos.

Sirena

Y la Sra. Rabbit su helicóptero de rescate.

-¿Queréis oír el sonido de mi helicóptero.

-"Helicóptero retrocediendo, helicóptero retrocediendo".

Oh... Oh...

Si queréis os doy una vuelta. ¡Sí, por favor!

Muy bien. Podéis montar.

Oh, qué pena... No quepo. No hay sitio para mí.

No pasa nada. Mejor me quedo en tierra.

"A papá Pig no le gustan las alturas".

¡Yupi! ¡Ya estamos en el aire! ¡Oinc, oinc!

Sí. El helicóptero va hacia arriba...

Risas

Oh... También puede ir hacia abajo.

¡Uy! (ASUSTADA) Oh...

Hasta vuela haciendo círculos.

Risas y júbilo

Pobre papi. Siempre se pierde lo mejor.

(CON IRONÍA) Sí... Pobrecito.

¿Me da un helado, por favor?

Mmm... Está muy rico.

¿No deberíamos aterrizar ya?

(RADIO) "Emergencia, emergencia".

"Llamando al helicóptero de rescate". -Recibido. Allá voy.

Tenéis suerte. Vamos a una misión.

-"El Sr. Bull está reparando una avería".

-¡Muuu! ¡Ayúdeme, Sra. Rabbit!

Tengo que sacar esta gran tubería metálica de aquí.

-¡De acuerdo, Sr. Bull! Pero ¿cómo vas a hacerlo?

Es muy grande. Utilizando mi superimán.

Fuerte golpe

¡Bien! ¡Bien!

¿Que vamos a hacer con la tubería?

Pues... No sé muy bien qué hacer con ella... ¡Ya lo tengo!

La dejaremos aquí en medio para que la encuentren fácilmente.

Golpe

He acabado. Os acerco a casa.

¿Y no volvemos con papá?

Marcación

Móvil

Hola...

¿Te importa volver solo a casa? La Sra. Rabbit nos va a llevar volando.

De acuerdo.

"¡Papi, papi! Hemos subido, hemos bajado".

Y hemos volado haciendo círculos.

"Qué pena. Siempre me pierdo lo mejor. Nos vemos en casa".

Frenazo

¿Quién habrá puesto ahí esa tubería?

Bueno, entonces tendré que ir por un atajo.

Esto está lleno de barro.

Vamos, cochecito...

Papá Pig tiene que llegar a casa.

Motor forzado

"Papá Pig se ha quedado atascado".

Ya está. Llamaré al abuelo Dog. Vendrá a por mí.

Marcación

Teléfono

¡Guau! ¿Diga? Asistencia en carretera.

Me he quedado atascado. Hay mucho barro. ¿Puedes venir?.

Lo siento. Estoy despejando la carretera.

Algún loco ha dejado una gran tubería aquí en medio.

Te paso con el siguiente servicio de rescate.

Teléfono

Ha llamado al servicio de bomberos.

"Estoy atrapado en el barro. ¿Puedes venir?".

Lo siento. Me pillas subida en un árbol rescatando a una tortuga.

-No vayas a caerte, Tiddles. No sé por qué te gusta subir a los árboles.

Si eres una tortuga...

-Tranquilo, papá Pig. Te paso con el servicio de recate más alto que hay.

Todo retumba

Pero ¿qué ruido es ese?

¡Oh...!

¿Qué pasa? ¡Estoy volando!

"Han rescatado a papá Pig con el helicóptero".

¡Bien! ¡Bien!

Qué suerte. Al final papi también ha montado en helicóptero.

¡Ay...!

¿Le enseñamos lo que puede hacer mi helicóptero?

¡Sí...! Puede ir hacia arriba...

¡Ay...!

Pero también puede ir hacia abajo.

¡Ay...!

Hasta puede volar haciendo círculos.

Grita

"A todos les gusta subir, bajar y dar vueltas

en el helicóptero de la Sra. Rabbit

Ríen

EL BEBÉ ALEXANDER

"Hoy vendrán a casa de Peppa y George sus primos.

¡Oinc! Mami, ¿cuánto falta para que llegue la prima Chloe?

Ya no falta mucho. También viene Alexander. ¿Te acuerdas de él?

Oh, sí. Los bebés no paran de llorar. Hacen muchísimo ruido.

Estoy seguro de que tu primo Alexander no es un bebé llorón.

Llanto de bebé

¿De dónde sale ese ruido? ¿Es la alarma del coche?

¿Es la sirena de los bomberos?

No. Es el bebé. Es Alexander.

Llanto de bebé

¡Hola, Peppa! ¡Hola, George!

¡Hola! ¿Qué tal, prima Chloe?

¡Hola, familia!

¡Hola, tío Pig!

¡Hola! ¡Hola, tita Pig!

¡Te acuerdas de tu primo, el bebé Alexander! ¿Verdad, Peppa?

¡Sí!

Musiquita

Risitas

¿Es que os vais a quedar unos días?

No. Son las cosas que necesita Alexander para un solo día.

-No podemos salir de casa sin todos estos cachivaches.

Oh...

Hola, bebé Alexander.

Todavía no sabe hablar, Peppa.

Pero si no sabe hablar, entonces, ¿cómo sabéis lo que quiere?

Lo adivinamos.

Llora

Ahora, por ejemplo, tendrá hambre.

-Peppa, ¿quieres ayudarme a dar de comer a Alexander?

Sí, por favor...

"Es la hora de la comida para el bebé Alexander".

-La prima Peppa te va a dar de comer hoy. Pórtate bien, Alexander.

Chiquitín, toma. Qué rico...

Protesta

Mira, toma...

Protesta

Ay... No deja de apartar la cabeza.

"Dar de comer a Alexander es muy difícil".

-Fíjate. Mira... Que viene el avión... Ya viene... Uh...

Ríen

A mi hermano le gusta que hagas como si la cuchara fuera un avión.

-Hazlo tú ahora, Peppa.

¡Oinc! Viene un avión, Alexander. "Brr..."

Abre bien la boca, vamos... Va a aterrizar el avión... "Psch..."

(TODOS) ¡Bien!

(RIENDO) ¿A que te ha gustado mi avión?

Ahora intenta decirlo: "Avión".

Es muy pequeño. No sabe hablar. Te lo he dicho.

-Solo balbucea. No dice ni una palabra.

Peppa, ¿recuerdas cuál fue la primera palabra que dijiste?

No. Pues fue "mamá".

¡Oinc! La primera palabra que dijo Peppa fue "papá".

No. Fue "mamá".

¿Y cuál fue la primera palabra de George?

Dinosaurio.

"La primera palabra de George fue "dinosaurio".

Parece que al final ha comido muy bien.

Sí... Ahora toca el baño.

Chapoteos

"El bebé Alexander se está bañando".

Ríe

Mira, este es el Sr. Dinosaurio. ¿Tú sabes decir dinosaurio?

(BALBUCEA) "Kika".

Que no... Si no habla, Peppa.

¡Oinc! Pero algún día tendrá que empezar a hablar.

Y entonces os enteraréis de lo que quiere.

A ver, ¿qué te gustaría hacer ahora, Alexander?

Balbucea

¡Oinc! Yo le he entendido que quiere ir a dar un paseo.

Tampoco sabe andar. Pero puede salir en su sillita.

¡Oinc! Son muy prácticas estas sillitas.

Esta tiene cinco velocidades, guardabarros y hasta ABS.

Bla, bla, bla...

Es que mi papá dice lo mismo.

Ríe

A Alexander le gusta oírte, Peppa.

Eso es porque digo cosas muy interesantes.

Ríen

Lo que esta arriba es el cielo.

¿Tú sabes decir "cielo"? (BALBUCEA) "Gu gu".

Del cielo cae la lluvia de las nubes.

¿Tú sabes decir "lluvia"?

Ríe

La lluvia es buena para los patos y las plantas.

Y también para que se formen ¡los charcos!

"Peppa ha encontrado un gran charco de barro".

¡Qué divertido, Alexander! ¡Estoy saltando en un charco de barro!

Ríen

¡Me encanta saltar y saltar en los charcos!

"Chacos".

-(TODOS) Oh...

-Alexander ha dicho su primera palabra: Charcos.

(TODOS) ¡Bien! ¡Charcos!

Y yo... ¡Yo se la he enseñado!

"Chacos".

Ríen

EL FARO DEL ABUELO RABBIT

"Peppa, George y Danny han salido de paseo en el barco del abuelo Dog".

-¡Guau! Abuelo, ¿podemos ir hoy a la isla de los piratas?

-Claro, Danny. Pero antes

tenemos que llevar unas provisiones a mi amigo, el abuelo Rabbit.

Pero ¿adónde hay que ir? ¿Dónde vive?

En una roca. ¿Qué? ¿En una roca?

Sí. Vive en aquel faro.

(TODOS) Oh...

-¡Ah... del barco, marinero!

-Aquí tienes tus provisiones.

-Oh, muchas gracias, abuelo Dog.

-Hoy ha venido mi tripulación.

Danny, Peppa y George.

-¡Tengo visitas! Hacía muchas lunas que no tenía ninguna.

Me siento un poco solo.

Mi única compañía es el cielo y el mar.

¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Yo? Desde el martes.

Tengo tantas historias que contar... Si os apetece oírlas...

-No, gracias. -(TODOS) Sí, por favor...

-Pues estaba en el mar y entonces el cielo...

Estoy aprendiendo a tocar el banjo. ¿Os toco una canción?

-No, gracias. -(TODOS) Sí.

El mar sigue aquí todas las mañanas...

Y el cielo también...

-El cielo y el mar, el cielo y el mar.

Aquí tienes tu queso.

-Oh, queso. Lo echaba de menos.

-Y toma, otro libro.

-A ver... "Cómo dirigir un faro". Bien. Me será muy útil.

¿Por qué tu casa se llama faro?

Seguidme. Os lo explicaré.

-"La escalera de caracol sube y sube hasta lo más alto del faro".

¡Oinc! Una vuelta, otra vuelta, y otra.

Esta torre se llama faro porque tiene una luz enorme arriba del todo.

-(TODOS) Oh...

-Resplandece en la oscuridad para ayudar a los marineros a orientarse.

Y cuando hay mucha niebla, saco el megáfono y digo:

(RETUMBANDO) ¡"Nieeebla"!

Se oye muy alto.

Hoy no hay niebla. Solo hay cielo y mar.

Por cierto, os podría contar una historia...

-No, gracias. Tenemos que irnos.

¡Oinc! Vamos a ir a la isla de los piratas.

(TODOS) Adiós, abuelo Rabbit.

-¡Escuchad el cielo y el mar...!

-(TODOS) Lo haremos.

-"El barco del abuelo Dog ha llegado a la isla de los piratas.

Mirad, el castillo de arena que hicimos sigue aquí.

¿Jugamos al escondite?

-Vale. Uno, dos, tres...

-"No hay muchos sitios donde esconderse en esta isla".

-Quien no se haya escondido tiempo ha tenido.

¡Guau! Os he encontrado.

Oh... Oh...

-A ver... Me falta George.

-"El abuelo Dog no encuentra a George por ningún sitio.

-Me rindo. Pero ¿dónde se ha metido? ¡Buh!

"Se había escondido detrás del abuelo Dog".

-Eres muy listo. ¡Oinc!

Será mejor que nos vayamos antes de que anochezca.

Oh... Qué pronto está anocheciendo.

No te preocupes. La luz del faro del abuelo Rabbit nos guiará para volver.

-"El abuelo Rabbit acaba de acostarse".

-Voy a empezar a leer mi libro nuevo, "Cómo dirigir un faro".

Primer capítulo... (BOSTEZANDO) Seguiré leyendo mañana.

Es hora de apagar la luz.

Oh... Nos hemos quedado a oscuras.

Marcación

Teléfono

¿Qué horas de llamar son estas? Acabo de apagar las luces.

-Sí. Lo hemos notado. ¿Podrías volver a encender la luz del faro?

-¡Oh...! Lo siento.

(TODOS) ¡Bien!

-"Empieza a haber niebla..."

Ya no veo la luz del faro.

Marcación

Soy yo otra vez. ¿Podrías usar el megáfono, por favor?

-"Ahora mismo"

¡"Nieeebla"!

Me parece que he oído algo. ¡"Nieeebla"!

-"El abuelo Rabbit les guía para volver".

"Su voz hace de sirena de niebla".

"Los papás están esperándolos".

¿Os lo habéis pasado bien?

Sí... Hemos ido a la isla de los piratas.

Y al faro.

Gracias al faro del abuelo Rabbit hemos vuelto sin problemas.

Me alegro.