Esta es Mamá Pig.

Subtitulado por TVE.

Yo soy Peppa Pig.

Este es mi hermano pequeño George.

Esta es Mamá Pig.

Y este es Papá Pig.

PEPPA PIG

UNA NOCHE MUY RUIDOSA

-Peppa y su familia van a pasar la noche en casa de la prima Chloe.

Hola a todos.

Todos ¡Hola!

Supongo que estaréis cansados después de un viaje tan largo.

Sí, la verdad es que sí. Hoy nos iremos pronto a la cama.

Antes vamos a acostar al bebé Alexander.

Ríen

Esta es la habitación del pequeño Alexander.

Música

Tiene que oír mucho ruido, sino no se consigue dormir.

A los de esta casa nos gustan mucho los ruidos.

Sí, somos una familia ruidosa.

Vamos a mi habitación, dormiremos los tres en mi cuarto.

¡Oh! ¡Qué divertido!

-A Peppa y George les hace ilusión dormir en la habitación de Chloe.

Hasta mañana!

¡Buenas noches!

¡Buenas noches! -¡Buenas noches!

¡Hasta mañana! ¡Ta manana!

-Ya están todos metidos en la cama y durmiendo.

Llanto

-El bebé Alexander se ha despertado.

-Peppa y George, también.

¡Pero, bueno! ¿Qué es ese ruido?

Es que han puesto la aspiradora.

¿Por qué pasáis la aspiradora por la noche?

No os habremos despertado, ¿verdad?

¿Cómo? No, no...

Hemos descubierto que hacer ruido

es la mejor forma de que se vuelva a dormir.

Le gusta el ruido.

Sí, somos una familia muy ruidosa.

-Todos se han vuelto a la cama. Ya se han dormido.

Llanto

-El bebé Alexander se ha despertado.

¿Por qué la tía Pig se ha puesto a tocar la trompeta?

Para que Alexander se duerma. Cuanto más ruido haya, mejor.

Pero, tiene que haber otra manera de que se duerma,

sin hacer tanto ruido.

Lo hemos comprobado. Hacer ruido es el mejor sistema.

Cuando George todavía era un bebé,

lo paseábamos alrededor de la casa, montado en su cochecito.

Y no fallaba, siempre se dormía.

Qué cosa más rara.

¿Sin ruidos estruendosos?

Efectivamente. ¿Cuántas vueltas teníamos que dar, Mamá Pig?

¿Eran tres vueltas? Cincuenta vueltas.

-Papá Pig está paseando al bebé Alexander alrededor de la casa.

-Tiene que dar 50 vueltas.

¡Qué bien!

Al fin el pequeño Alexander se ha dormido.

¿Me abrís la puerta, por favor?

Un momento, voy a desconectar la alarma.

Estupendo, vuelvo a conectarla.

Pero Peppa, ¿qué haces levantada?

He intentado dormir, pero no puedo.

Papá, en esta casa hay mucho ruido.

Bueno, venga, Peppa,

vuelve a la cama y sigue intentándolo.

Oye, estabas durmiendo en esta habitación, ¿no?

¡No entres, papi!

¿Qué has hecho? Esta es la habitación de Alexander.

Vaya...

Llora

-La luz ha despertado al bebé Alexander.

Tranquilos, no pasa nada. Tengo la aspiradora preparada.

Y yo, lista la trompeta.

Un momento, esperad.

Me acabo de acordar de otro método silencioso

con el que dormíamos a George.

Ah, sí, es verdad. Le dábamos una vuelta en el coche.

Voy ahora mismo a ponerlo en marcha.

¡Acuérdate de la alarma!

-Papá Pig ha hecho saltar la ruidosa alarma de la casa.

-¡Con tanto ruido se ha despertado todo el mundo!

-Hasta viene la Señora Rabbit con su helicóptero de rescate.

¿Estáis todos sanos y salvos por ahí abajo?

He oído la alarma.

¡Estamos bien, gracias!

De acuerdo. Me alegro ¡Ciao!

¡Ohh! ¡Qué rico!

Con tanto jaleo,

al final el pequeño Alexander se ha vuelto a quedar dormido.

Sí, y parece que duerme profundamente.

Ha sido gracias a mi papi, que ha hecho mucho ruido.

Lo has hecho muy bien, Papá Pig.

A ver si ahora venís más a menudo.

Ríen

EL POZO DE LOS DESEOS

-El abuelo Pig les está enseñando su huerto a Peppa y George.

Aquí tengo los repollos, aquí el brécol y aquí las coles.

Los dos ¡Oooh!

Las patatas, las zanahorias y las remolachas están aquí.

Y en esa zona de allí está la fruta.

¿Y esta planta qué es, abuelo?

Esa planta, Peppa, sólo es un hierbajo.

¿Qué es un hierbajo?

Pues es una planta un poco caradura que crece donde no le corresponde.

Ah.

Lo que hay que hacer, es arrancarla y tirarla aquí.

¡Qué se ha creído!

En mi huerto no hay sitio para ningún hierbajo.

-El abuelo Pig está muy orgulloso de su huerto.

Estoy pensando que a lo mejor aquí sí hay sitio

para que plantemos unas fresas.

¿Cómo, en medio de mis zanahorias? ¡No, ni hablar Peppa!

Las fresas tienen que estar con la fruta.

Verás, cada cosa tiene su lugar.

¿A que es verdad lo que le digo, abuela Pig?

Sí. Por cierto, ¿buscamos un sitio dónde poner esto?

Eh, no. ¿Eso es un muñeco, abuela?

Sí, es un precioso gnomo de plástico.

Y desde ahora, vivirá en nuestro jardín.

¡Ah, no, de eso nada!

¡No, no queda sitio!

Pero si hay sitio de sobra. ¿Qué os parece aquí?

Yo no puedo tener esa cosa tan fea ahí mirándome todo el día.

Peppa, George, ¿no os gusta mi gnomo? ¿os parece feo?

No, no abuela. A mí me parece que es muy chuli.

Ya lo has oído, somos mayoría, abuelo Pig.

El gnomo se queda aquí.

Claxon

¡Ah! ¡Qué bien, nos traen los demás!

¿Qué?

El señor Bull le trae al señor gnomo un montón de nuevos amigos.

¡Yupi!

Pero en los huertos se ponen plantas, no cosas de plástico.

¡Muuu! ¿Dónde descargo los gnomos?

En ningún sitio, no queremos gnomos, gracias.

Pero...

Hasta la vista.

No hagas trampa, abuelo Pig.

Son de la abuela y la mayoría hemos decidido que se queden.

Por lo visto sí queremos gnomos. Póngalos aquí.

De acuerdo ¡Descargando!

¡Cuántos! ¡Y qué bonitos!

También les dejo esto.

¡Hasta luego!

Muchas gracias, señor Bull. Y adiós.

Los dos ¡Hasta luego!

¿Esto tan grande, qué es? No será un gnomo gigante.

De eso nada, abuelo, es un pozo.

¿Qué es un pozo?

Verás, un pozo, Peppa,

es un agujero en la tierra muy profundo del que se saca agua.

Ohhh.

Y da la casualidad, de que necesito agua para mi huerto,

así que un pozo me vendrá de maravilla.

¡Pero qué es esto! ¡Si sólo es un pozo de mentira!

¡Está hecho de plástico! Y mirad, no tiene ni agujero.

A mí me gusta, es precioso.

¿Me podéis decir para qué sirve un pozo sin agua?

Es un pozo de los deseos.

Echas una moneda dentro y pides un deseo.

¿Puedo pedir un deseo, abuelita?

Pues claro, Peppa. Aquí tienes una moneda.

Deseo... deseo... deseo que...

Pero no digas en voz alta el deseo. ¡Ah, vale!

¡Ya está!

Así, muy bien.

Abuelita, ¿verdad que siempre se cumplen los deseos?

¡Sí!

¡Yúju! ¡Qué bien!

Ya es la hora de que el abuelo os lleve a casa.

¡Adiós, abuelita! ¡Adiós!

¡Adiós, mis chiquitines!

Abuelo Pig, tienes mucha suerte

de tener un pozo de los deseos en el jardín.

No sé, ¿tú crees, Peppa?

Claro. Si quieres, podrás pedir un deseo todos los días.

Hmmm.

Y luego verás cómo se te cumplen todos.

Me lo ha dicho la abuela, los deseos se cumplen.

Sí.

¿Quieres que te diga qué deseo he pedido antes, abuelo?

Bueno, ¿qué deseo era, Peppa?

Tener también un pozo de los deseos

y muchos gnomos en el jardín de mi casa.

Oh, muy bien. Ya verás como tu deseo se cumple.

-Peppa y George acaban de llegar a casa.

¡Mamá! ¡Papá! ¡Hoy he pedido un deseo y ya se me ha cumplido!

¿Ah, sí? ¿Y qué deseo habías pedido, Peppa?

Tener un montón de gnomos y un pozo de los deseos en nuestro jardín!

Oh. Eh... espera, abuelo Pig.

Creo que no vamos a tener suficiente sitio.

¡No digas tonterías! ¿Lo ves? Aquí hay sitio de sobra.

Eh...sí. Supongo que tienes razón.

-A Peppa y George les encantan los gnomos y los pozos de los deseos.

¡A quién no le gusta tenerlos en su jardín!

LA FIESTA DE DESPEDIDA DE MADAME GAZELLE

-Es la hora de salida de la guardería.

¡Atención!

La semana que viene no tenéis que venir, no habrá guardería.

¿Por qué no, madame Gazelle?

Porque me marcho de aquí.

Niños Oh.

Adiós, niños. Portáos bien.

Niños ¡Adiós, madame Gazelle!

-Peppa y George acaban de llegar a casa.

¡Mamá! Mamá, ya no va a haber más guardería.

¿No va a haber más guardería?

No, porque Madame Gazelle nos ha dicho que se marcha.

Es lógico, ya lleva mucho tiempo de maestra.

-Madame Gazelle dio clase a todos los papás cuando eran pequeños.

Madame Gazelle me enseñó todo lo que sé.

A ver, ¿quién sabe contar hasta tres?

¡Uno, dos, y tres!

Nunca lo había pensado,

pero Madame Gazelle debe de ser muy mayor.

Y por eso, seguramente, habrá decidido dejar de dar clase.

¡Tengo una idea!

Deberíamos organizarle una fiesta de despedida.

¡Una fiesta! ¡Bien!

-Hoy se celebra la fiesta de despedida de Madame Gazelle.

Todos han venido a colaborar.

Oye, Pedro, tú serás el vigilante.

Quédate aquí fuera

y si viene Madame Gazelle, nos avisas corriendo.

¿Por qué?

Porque no queremos que descubra que le estamos preparando una fiesta.

Si nos pilla, no sería una sorpresa.

¡Ah, vale!

¿Se nos habrá olvidado invitar a alguien?

¿Habéis avisado a sus viejas amigas?

Creo que hace tiempo tuvo un grupo de pop.

¡Sí, es verdad! Ella tocaba la guitarra.

Se llamaban "las Rocking Gazelles".

Teléfono

¿Dígame? Aquí las Rocking Gazelles.

Les llamo porque Madame Gazelle se va de la guardería.

¡Cómo! ¿Que Gigi se va? Oh, qué pena.

¡Y le vamos a hacer una fiesta!

¿He oído bien? ¿Una fiesta? Pues nos apuntamos.

¡Qué bien! No va a faltar nadie.

Vamos, todavía hay que preparar la comida.

-En la cocina de la guardería,

todos ayudan a preparar la comida para la fiesta.

Emily Elephant y Wendy Wolf decoran las magdalenas.

¡Yo me pido bañarlas!

Y yo espolvorearlas con virutas de colores.

-Peppa y George hacen gelatina.

¡Cómo tiembla la gelatina!

Mira George, tiembla, tiembla.

-Pedro Pony sigue fuera haciendo guardia.

Por aquí viene Madame Gazelle.

¡Ya! ¡Que viene Madame Gazelle!

Aún no estamos preparados. Entretenla un poco.

¡Vale!

¿Qué pasa, Pedro? Hoy has llegado muy pronto.

Sí. ¡Pero no puede entrar!

¡Ah! ¿Y por qué no?

Pues porque hace muy bueno aquí fuera, ¿a que sí?

Eh sí, tienes razón. ¿Puedo entrar ya, Pedro?

Eh.. no, es que... Va contra la ley.

No lo entiendo, no sé de qué me estás hablando.

Ya estamos listos. Puede entrar, ya le dejo.

Niños ¡Sorpresa!

Porque es una chica excelente, porque es una chica excelente,

porque es una chica excelente, y siempre lo será.

Todos ¡Viva!

Queríamos hacerle un buen regalo. Es un reloj muy, muy antiguo.

Todos ¡Ohhh!

Es de auténtico plástico macizo.

Muchas gracias.

Pero no entiendo por qué me hacéis un regalo.

Porque todos queríamos agradecerle

que haya sido nuestra maestra, la mejor del mundo.

Y por eso, le hemos organizado esta fiesta de despedida.

Claro, como se marcha de la guardería para siempre...

No me voy a marchar para siempre.

Pero si nos dijo que no teníamos que venir,

que no iba a haber más guardería.

¡Oh, no Peppa!

Dije que no teníais que venir, pero sólo la semana queviene.

Porque me voy de vacaciones.

Todos ¡Ah!

Pienso seguir dando clase durante muchos años más.

¿Quién, si no, iba a ser vuestra maestra?

Todos ¡Sólo usted!

Estoy muy contenta de que Madame Gazelle

siga siendo nuestra maestra.

¡Sí! Y no se me ocurre una excusa mejor para hacer una fiesta.

¡Y en ninguna fiesta de verdad, puede faltar la música!

¡Si son las Rocking Gazelles!

¿Cómo te va, Gigi? ¿Tienes afinada y a punto tu guitarra?

¡Por supuesto!

¡Adelante ese rock and roll!

¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!

EL ESPECTÁCULO NAVIDEÑO DEL SEÑOR POTATO

-Es Navidad.

Peppa y sus compañeros de la guardería

van al teatro a ver elespectáculo navideño del señor Potato.

Ya hemos llegado.

¡Mirad, ésta es la familia de hortalizas de Navidad!

Es el señor Potato.

la señora Zanahoria.

Un arándano dulce.

Y una col pequeñita.

Coged cada uno una entrada.

Fijaos en el número y buscad vuestro asiento.

Este es mi asiento, el número cinco.

¡El seis!

¡El siete! ¡El ocho!

¡El nueve! ¡El diez!

Y ahora, muy atentos. La función está a punto de empezar.

Em, perdón,Madame Gazelle, tengo ganas de ir al baño.

Niños ¿Tiene que ser ahora, Pedro?

Lo siento, sí. Perdón, gracias, lo siento.

Date prisa, Pedro.

Esta es la primera vez que vengo al teatro.

Es muy emocionante, ¿verdad?

¿Me dejáis pasar? Gracias. Lo siento.

¡Shh, por favor! Ahora todos muy calladitos.

Música

¿Y esa música, Suzzy?

Será que la función empieza así.

¡Oh! Perdón, lo siento mucho.

-No era el comienzo de la función. Era el teléfono de Madame Gazelle.

Música

¡Hala! ¿Y ese teléfono, de quién es?

No es un teléfono. Es que ahora sí que empieza.

Bienvenidos al espectáculo navideño del señor Potato,

¡la función en la que la magia de las hortalizas no tiene fin!

Todos ¡Ohhh!

Hola, hola, pequeños.

Yo soy el señor Potato. Aquí llega la señora Zanahoria.

Por aquí viene el Arándano Dulce.

Y ahora os presento, a la verdura de Navidad que más nos gusta.

Nuestra pequeña col.

Ríen

¿Pero, dónde está la pequeña col?

Pequeña col. ¿Dónde te has metido?

Se ha perdido.

Todos ¡Ohhh!

Podríais ayudarnos a buscarla ¿Nos ayudáis?

Niños ¡Sí!

Si alguno la ve por algún sitio, que grite muy fuerte:

¡La pequeña col está ahí!

Todos ¡La pequeña col está ahí!

¡Muy bien! ¡Qué buen ensayo! Si la veis, gritáis así.

Todos ¡La pequeña col está ahí! ¡Detrás de vosotros!

¿Dónde? Todos ¡Detrás de ti! ¡Ahí!

¿Dónde? No la veo.

A ninguno se le da muy bien buscar, ¿verdad, Peppa?

¡Bu!

Por fin apareces, pequeña col. Qué traviesa eres.

En realidad, yo soy un hada, el hada zanahoria.

Y hago magia. Mirad, estoy volando.

Yo creo que está colgada de una cuerda.

Las hadas podemos conceder deseos. Dime, ¿cuál es tu deseo?

Mi deseo es tener un árbol de Navidad.

En un instante, tu deseo se verá cumplido.

Ahora podemos cantar nuestra canción de Navidad.

¿Os gustaría escucharla, querido público?

Todos ¡Sí!

Estoy con mis amigos, yo soy la pequeña col

la patata, la zanahoria, y el arándano

esta navidad amigos, venid aquí,

donde la magia de las hortalizas nunca tiene fin.

Esto ha sido todo. Adiós y feliz Navidad.

¡Gracias por venir y feliz Navidad a todos!

¿Ya está? Qué poco ha durado.

¡Esperad! ¡No os mováis, todavía queda otra sorpresa!

Así es. Una persona, yo diría que la persona más importante del mundo

ha venido a veros.

¡Jo, jo, jo!

¡Ya le oigo! ¿Adivináis quién puede ser?

¡Jo, jo, jo!

¡Será la reina o el rey!

¡Y aquí llega Papá Noel!

Niños ¡Bieeen!

¡Hola, pequeños! Supongo que os habréis portado bien.

Todos ¡Sí!

Y que os habréis lavado los dientes todos los días.

Todos ¡Sí!

Que habréis tenido siempre vuestro cuarto ordenado.

¡Veo que sois muy buenos! ¡Jo, jo, jo!

¡A todos, feliz Navidad!

¡Ahora, cantad la canción de Navidad que habéis aprendido!