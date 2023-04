La zarza de las moras.

Peppa y su familia están en casa del abuelo y la abuela Pig.

He pensado haceros hoy una tarta de manzanas y moras.

¡Qué rica!

Pero necesito que unos exploradores me traigan la fruta.

Todos: Allá vamos abuela Pig.

Tenemos cestas para las manzanas.

Y llevamos cubos para meter las moras.

Primero haremos la tarea más fácil:

Recoger las manzanas.

Cuando cuente tres, agitamos entre todos el árbol.

Una, dos y tres.

Ya está. Vamos a por las moras.

Yo preferiría que la tarta fuera sólo de manzanas.

Pero si las moras le dan un sabor muy rico, abuelo.

Como quieras. Ahora viene lo más difícil.

Esto es lo que yo llamo una buena zarza de moras.

¿Sabéis? Esta zarza está aquí desde que que yo era pequeña.

Sólo es un hierbajo muy grande.

Tendría que haberlo quitado hace muchos años.

Abuelo, ¿por qué no te gusta?

¿Por qué dices eso, eh?

Es que no me gusta ni un pelo cómo me mira.

Qué tontería abuelo. Sólo es una zarza inofensiva.

Y en esta época está repleta de moras.

George se ha fijado en unas moras muy grandes y jugosas.

¡Ay!

Cuidado George no te arañes, tiene muchos pinchos.

Me he traído este palo especial para coger las que están más altas.

Así es muy fácil, ¡qué listo!

Pero las mejores moras suelen estar arriba del todo.

¿Veis? Por eso me he traído esta escalera.

Ten cuidado no te encarames tanto mamá Pig.

No te preocupes.

Llevo subiéndome a esta zarza a coger moras desde que era pequeña.

Sí, pero ya no eres tan pequeña.

Tranquilo, sé lo que hago. ¡Uh!

¡Vaya! Mamá Pig se ha caído dentro de esa zarza tan grande.

Mamá, ¿cómo estás? ¿Puedes salir?

Estoy bien. Me he quedado atrapada.

Atrapada en una zarza llena de espinas,

igual que la Bella durmiente. ¿Qué?

Escucha.

Érase una vez una princesa llamada Bella durmiente

y un día se quedó dormida entre una zarza llena de espinas.

Y allí se quedó durante cien años.

Es un cuento muy bonito Peppa.

Viene Suzy Sheep.

Hola Peppa. Mira lo que ha pasado.

Mi mamá se ha caído en la zarza mientras cogía moras.

Se va a quedar ahí cien años, ¿te suena?

Sí claro, como la Bella durmiente.

Sólo la podrá rescatar un apuesto príncipe

que le dará un beso.

Ahora mismo, mi mamá está viviendo una gran aventura.

Ojalá mi mamá viviera aventuras.

¿Alguien está pensando cómo sacarme de aquí?

Tú no te preocupes, mami.

Cuando pasen cien años vendrá un apuesto príncipe a rescatarte.

Yo soy ese apuesto príncipe.

Abuelo Pig, por favor, ¿me prestas tus tijeras de podar?

Por supuesto, aquí están.

Majestad, liberad a la princesa.

Atrás, atrás todo el mundo.

Te vas a enterar zarza traicionera.

Todos: ¡Viva!

¡Oh! Es mi príncipe.

Y tú mi princesa.

Pero, tenías que haberte quedado en la zarza cien años.

El ratito que he estado ha sido suficiente.

Mami, eres una zarza llena de moras.

Creía que estas cosas sólo me pasaban a mí.

No te muevas mamá Pig. Va a ser muy fácil cogerlas.

¡Qué cantidad de moras!

Vamos a llevárselas a la abuela Pig.

Abuela, abuela.

Mira lo que le ha pasado a mamá.

Y después mamá se cayó a la zarza.

Primero se quedó como tonta,

pero luego empezó a gritar: ¡Ayudadme, ayudadme!

Entonces apareció papá y la rescató.

Fin de la historia.

Sí muy bien Peppa, creo que ya hemos oído esa historia muchas veces

Es que tiene mucha gracia.

Lo único que sé es que no quiero volver a ver una zarza

en toda mi vida.

¿Ni siquiera vas a probar la tarta de moras?

Eso sí.

¡Hm! Riquísima.

A mamá Pig le encanta la tarta de manzanas y moras.

A todos les encanta la tarta de manzanas y moras.