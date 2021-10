Peppa Pig - Las llaves perdidas

"Las llaves perdidas".

Peppa y su familia han pasado un día muy agradable en el campo.

Hora de irse a casa. Vamos a por el coche.

¡Adiós! Y gracias por visitar el mirador de la montaña.

Espero veros pronto por aquí. ¡Llaves, llaves!

No, no, George. No puedes jugar con las llaves del coche,

podría perderlas.

Tú ahora... estás jugando con las llaves del coche.

Pero soy un adulto, y yo no las voy a perder.

¡Ahí va! A Papá Pig se le han caído las llaves por la alcantarilla.

Los tres: ¡Huy! ¡Ya está! Vámonos a casa.

Emmm... Va a ser un poco difícil.

¿Por qué lo dices? A papá se le han caído

las llaves del coche por esta alcantarilla.

¡Ah! ¿Y ahora qué hacemos, papá Pig? No pasa nada. Sacaré las llaves

con la ayuda de este palo. Los dos: ¡Bieeen!

Se ve que están más abajo de lo que pensaba.

El palo no es tan largo como para llegar hasta las llaves.

Lo que necesitamos es una caña de pescar,

así engancharemos las llaves con el anzuelo.

A lo mejor la señora Rabbit nos vende una.

Eeeh... ¿tiene cañas de pescar? Pues sí, aquí tengo, mire,

y la verdad, no sé por qué. En esta montaña no hay dónde pescar.

No la queremos para pescar peces sino unas llaves.

A mi papá se le han caído las llaves del coche

por la alcantarilla. ¡Olvídalo! Nunca las recuperará.

Esta alcantarilla es profundísima. ¿Para qué sirven las alcantarillas?

Para que cuando llueva el agua vaya por ellas hasta el mar.

El sedal no es lo bastante largo para llegar hasta las llaves.

Pero... ¡Caramba! ¿Qué profundidad tiene esta alcantarilla?

Si tiramos una piedra... podremos averiguarlo.

Buena idea, señora Rabbit. Se tira la piedra

y se cuenta lo que tarda en llegar al fondo.

Todos: Uno, dos, tres,

cuatro, cinco, seis...

Pues sí que es profunda. Ya lo sabía yo.

Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vienen el señor Bull y sus amigos.

¡Cavadora! ¡Gúa!

A George le encantan las grúas y las excavadoras.

¡Hola, hola a todos! Todos: ¡Hola, señor Bull!

¿Qué tal? Bienvenido al mirador de la montaña.

¿Tienes alguna obra por aquí? ¡No, ninguna! Es nuestro día libre,

así que hemos venido a disfrutar de estas maravillosas vistas.

Se ve a kilómetros, jefe. -Sí, este sitio es muy bonito.

Emmm... señor Bull, ¿me prestarías tu grúa sólo un momento?

¿Para qué? A ver. A mi papá se le han caído

las llaves del coche por la alcantarilla.

No se hable más! Veréis, las sacaré en un santiamén.

Señor Rhino, por favor, acerca la grúa despacio.

¡Cuidado, apartad! Inicia el descenso.

Qué suerte que justo ahora haya aparecido el señor Bull.

Sí, seguro que así podremos recuperar las llaves.

Ya no llega más abajo, jefe. -El señor Bull es el jefe.

¿Ha podido coger nuestras llaves? Lo siento.

La cadena no es lo bastante larga. No sé qué vamos a hacer.

¡Muy fácil! ¡Vamos a perforar la carretera!

Todos: ¡Sí, bieeen!

El señor Bull dirige la excavación en el mirador.

¡Alto! -¿Qué pasa?

Hemos venido a contemplar las vistas. Ahora mismo están excavando.

Enseguida acaban. A mí papá se le han caído

las llaves del coche por la alcantarilla.

Los dos: ¡Vaya!

¡Para! ¡He llegado! ¡Ya tengo las llaves!

¡Llaves recuperadas! Todos: ¡Bieeen!

Toma, aquí tienes. Muchas gracias, señor Bull.

No hay de qué, no ha sido nada.

-Pero bueno, ¿dónde está el mirador?

En el lugar del mirador, ahora hay un gran agujero.

¡Vengan a visitar la cueva!

¡Vengan. Bienvenidos al mirador de la cueva!

Todos: ¡Oooh! La cueva está aquí gracias a mi papá

Bueno... y también al señor Bull. ¡Por supuesto!

Se me da muy bien excavar hoyos.

Al señor Bull le encanta excavar hoyos.

¡A quién no le gustaexcavar hoyos!

"La reina".

Peppa y su familia están viendo la televisión.

LOCUTOR: A continuación, un mensaje especial de la reina.

¡La reina, la reina!

Esta es la reina. -Hola a todo el mundo.

¡Hola, hola, reina! Hoy he decidido conceder

un premio especial a la persona más trabajadora que hay en nuestro país.

Me pregunto a quién se lo dará. Seguro que a ti no, papá Pig.

Y la persona que más trabaja en este país es...

¡la señora Rabbit! Todos: ¡Oooh!

Ella se encarga del puesto de helados,

del centro de reciclaje, de la biblioteca...

conduce el tren, el camión de bomberos,

pilota un helicóptero de rescate,

y trabaja de cajera en el supermercado.

¡Ay! ¡Qué largo se me ha hecho el día!

Amigos: ¡Sorpresa! ¡Aaah! ¡Qué susto! ¿Qué hacéis aquí?

Señora Rabbit, hemos venido todos a entregarle una carta muy especial.

¡Ábrala enseguida!

"Señora Rabbit, tenga la bondad de acudir a mi palacio.

Le concedo una medalla por ser tan trabajadora.

Traiga a sus amigos. Atentamente, la reina".

Amigos: ¡Oooh!

La señora Rabbit se ha desmayado. ¡Pero no voy a poder ir!

¡Tengo tanto trabajo que hacer! -Tranquila, podrá ir.

Ese día no va a trabajar nadie.

-La reina ha decidido declararlo festivo.

Amigos: ¡Viva! Es el día en que la señora Rabbit

visita a la reina. Peppa y sus amigos también van.

A la reina nos vamos a ver, a la reina nos vamos a ver

a su pa-la-cio a la reina nos vamos a ver.

Ya hemos llegado. -Este es el palacio de la reina.

¡A de palacio! Hola, ¿hay alguien en casa?

¡Mirad cuántas cosas! ¡Menudo lujo!

Por favor, no toquéis nada. ¡Huy!

¡Esta casa es muy grande! -Claro, hay espacio de sobra

para que la reina pueda jugar a la pelota.

-¿Pero, dónde está la reina? ¡Reina, reina!

¿Dónde te has metido?

¡Hola! Venimos a ver a la reina ¿Sabe dónde está?

La reina es una anciana que lleva una corona en la cabeza.

¡Lo sé, yo soy la reina!

-La señora Rabbit se ha vuelto a desmayar.

Hola, ¿qué tal, señora reina?

Pero entonces, ¿por qué no lleva corona?

Me la quito de vez en cuando porque pesa mucho.

¿Es usted la jefa de todo el mundo? -Bueno, no tanto.

¿Y le dice a la gente lo que tiene que hacer?

-Sólo a veces. ¿Y puede hacer desaparecer

a los maestros? ¡Huy, qué cantidad de preguntas!

A los niños les hace mucha ilusión conocerla, majestad.

-A mí también conoceros a vosotros. Ahora la medalla de la señora Rabbit.

Niños: ¡Oooh!

La reina... te concede este premio por... tu esfuerzo y dedicación.

Gracias. -Sigue trabajando así.

¡Tres hurras por la señora Rabbit! ¡Hip, hip!

Niños: ¡Hurra! ¡Hip, hip!

Niños: ¡Hurra!

¡Hip, hip, hip! Niños: ¡Hurra!

¡Que empiece la fiesta! ¡Al jardín!

Me gusta su jardín. Es muy grande y muy bonito, majestad.

Jugará aquí a todas horas. -La verdad es

que no tengo mucho tiempo para jugar. ¡Qué pena!

-¡Uh, vaya! ¡Un charco de barro! No importa, podemos rodearlo.

¡Majestad, no se debe rodear un charco de barro!

¿Ah, no? ¡No!

¡Lo que hay que hacer es saltar en él!

¡Anda! Eso parece muy divertido. ¡Quiero probar, allá voy!

¡Alto!

Para poder saltar en los charcos de barro...

siempre hay que ponerse botas de agua, su majestad.

Pero... La reina no lleva botas de agua.

A la reina le encanta saltar en los charcos de barro.

¡A todo el mundo le gusta saltar en los charcos de barro!

"La isla desierta".

Peppa y George están en casa de Danny Dog.

El capitán Dog les está contando historias de cuando era marinero.

Navegaba y navegaba por todo el mundo

y después volvía de nuevo a casa. Los tres: ¡Oooh!

Pero ahora he vuelto para siempre. Es definitivo.

Nunca volveré a subirme a un barco. -Papá, ¿Ahora echas de menos el mar?

Pues... sí, a veces. Timbre.

Han venido el abuelo Dog, el abuelo Pig y el abuelo Rabbit.

Hola. -¿Quiere venir el capitan Dog

a jugar con nosotros? ¿Qué?

-Nos vamos de excursión, a pescar. Salimos en barco.

¡A surcar el mar! -¡Vale, me apunto!

Papá, si acabas de decir que no volverías a subirte a un barco.

¡Ah, es verdad! Eso he dicho.

Los tres: Nos vamos. ¡Adiós, capitán!

Adiós. Mira, se van de excursión todos... en barco...

y sin mí. -¿Qué piensas hacer ahora, papá?

Pues no lo sé. A lo mejor limpio las algas de la casa.

¿Qué algas? Yo nunca he visto algas en una casa.

No, claro que no.

Subid, iremos en mi barco.

-No lo veo muy claro ¿Tu barco es seguro, abuelo Rabbit?

¿Qué dices? ¿Cómo no va a ser seguro?

¡Si lo construí yo mismo! Esa pieza no hace falta.

¡Arriba, zarpamos!

¡Ah, me encanta salir de pesca! -A mí también.

Y, ¿qué hace falta cuando se sale de pesca?

-¿Cañas de pescar? ¡No! ¡La cesta de la merienda

es fundamental!

¡Gracias por llevar el timón del barco mientras merendamos!

Eh, pero si yo no estoy al timón. Pensé que lo llevabais alguno.

-¡Uy, uy, uy! No hay nadie al timón.

¡Vamos a la deriva por el mar! -¡Y mirad ahí!

¡Tu barco, abuelo Rabbit, se está hundiendo!

¡Que no cunda el pánico! Me he visto en situaciones peores que ésta.

-¿Sí, de verdad? No. Esta es la peor.

¡Estamos salvados! -Salvados y atrapados

en una isla desierta. Cierto. Con la única compañía

del cielo y el mar. -Y además no tenemos comida.

Tranquilos, yo tengo una chocolatina.

-¡Menos mal! Debemos guardar ese chocolate

por si tenemos hambre más tarde.

¡Vaya! El abuelo Rabbit se ha zampado toda la chocolatina.

¡Qué horrible lugar para quedarnos atrapados!

¿Alguien más echa de menos el queso? -¿Ya? ¡Pero si solamente han pasado

cinco minutos! ¡Tengo una idea!

Voy a hacer una marca en la arena cada vez que pienseen el queso.

Lo que hay que hacer es pedir ayuda. -¡Pedir ayuda!

¡Claro, es una magnífica idea!

¡Socorrooooo!

Al abuelo Rabbit se le da muy bien gritar.

¿Lo habéis oído? ¿Qué era eso? ¡Era la llamada del mar!

Y quiere decir... que alguien está en apuros.

¿Nosotros podemos hacer algo? -¡Claro, ir al rescate!

Podemos ir en el barco del abuelo Dog.

¡Un momento! Yo dije que nunca volvería a subirme a un barco.

Sí, pero papá, tenemos que ir a rescatarlos.

-Tienes razón. Solo por esta vez... volveré a surcar el mar.

¿Chalecos salvavidas? Todos: ¡Ya están puestos,

capitán Dog! -¡A toda máquina!

No tenemos nada que llevarnos a la boca, y empiezo a tener

mucha hambre! -¿No hay nada aquí para comer?

¡A de la isla! Los tres: ¡Bien, viva!

¡Estamos salvados!

El capitán Dog ha rescatado a los abuelos.

-¡Tierra a la vista! ¡Hemos llegado. A desembarcar!

¡Adiós, hasta la vuelta! ¡Nos vemos en unas semanas!

Papá, ¿qué haces, adónde vas? -¿Yo?

Es que estaba... pensando en volver a recorrer el mundo en mi barco.

Pero papá, si has dejado de ser marinero.

-¡No lo soy! Se me había olvidado.

Capitán Dog, mejor que nos dejes la navegación a nosotros.

¡Sí! Así, como seguro que se vuelven a perder

puedes ir a rescatarlos.

Subtitulación realizada por Yolanda Fernández Gaitán.