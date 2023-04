Clase de gimnasia.

Hoy, Peppa y sus amigos van a dar clase en el gimnasio.

Vamos a comprobar que todos os habéis traído el chándal.

Pedro se ha puesto un disfraz de súper héroe.

Pero Pedro, ¿dónde está tu chándal? -No me lo he traído.

Yo creía que hoy era el día de los disfraces.

Vamos a entrar, seguidme.

Este es el gimnasio.

Aquí vienen las mamás y los papás a hacer ejercicio

y pasar un buen rato.

¿Os estáis divirtiendo?

Todos: Sí, sí, muchísimo.

Hoy, vuestro monitor de gimnasia va a ser el abuelo Rabbit.

Pero, ¿dónde está?

Hola pequeños, ¿estáis preparados para hacer ejercicio?

Todos: Sí. Hola abuelo Rabbit.

¿Nosotros tenemos que hacer eso?

No. Esto sólo lo hacemos los grandes atletas.

No los pequeños exploradores como vosotros.

Si no somos exploradores.

Pero lo seréis. De eso me encargo yo.

¿Y contigo?

Contigo qué voy a hacer si eres un súper héroe.

No, yo... sólo es un disfraz.

¿Un disfraz? Pues das el pego.

Bien, primero hay que calentar.

Venga, todos a correr en el sitio.

Hay que mover los brazos.

Y ahora, a estirar.

Estiraos.

A menearse como un flan.

Y, descansad.

Ahora que hemos calentado, ya podemos empezar.

¿Empezar, a qué?

Pues, a qué va a ser, a vivir una gran aventura.

Quiero que os imaginéis que esta sala es una selva.

Pero, no se parece en nada a una selva.

¿Dónde están los árboles? Os los tenéis que imaginar.

Los árboles, la lluvia, el río que fluye veloz a vuestros pies.

La primera aventura consistirá en atravesar el río

andando por este tronco.

Pero si eso es muy fácil.

Lo que no sabes es que es de noche y hace mucho viento.

¿Qué? Así lo viví yo, os lo contaré.

Era una noche muy oscura de tormenta.

Estaba viviendo una gran aventura,

¿os atrevéis?

Pero, aquí no hace viento y tampoco es de noche.

Podéis imaginároslo.

Todos consiguen cruzar el río sanos y salvos.

Todos: ¡Bien!

Misión cumplida mis pequeños exploradores.

¿Qué es lo siguiente, abuelo Rabbit?

Vuestra próxima aventura será atravesar este pantano

repleto de cocodrilos.

Todos: ¡Ay!

Llevo mirando un rato y no he visto ninguno.

Tienes que imaginártelos.

Que esos cocodrilos sepan quién manda aquí.

Sois muy malos. Tenéis que iros cocodrilos.

Muy bien, esa es la actitud.

¿Alguna vez ha cruzado un pantano lleno de cocodrilos?

Por supuesto, claro que sí. -¿Y no le daban miedo?

Sí, pero yo les daba más miedo a ellos.

(Grita)

¿Preparados? Que no se os olvide el grito.

Todos gritan.

Todos han cruzado el pantano con cocodrilos, sanos y salvos.

Estupendo.

Yo quiero pasar otra aventura.

Esto es un potro. Los deportistas saltan por encima

mirad, así.

Todos: ¡Oh!

Pero podéis imaginar que es un dinosaurio

y pasar gateando entre sus patas.

¿Alguna vez ha pasado por debajo de un dinosaurio, abuelo Rabbit?

Sí, una vez dando un paseo por la selva

me topé con un mundo perdido. El de los dinosaurios.

Esto ha sido todo.

Habéis conseguido salir de la selva.

Todos: ¡Bien!

Hola, ¿habéis hecho mucho ejercicio en la clase de gimnasia?

Sí mucho, Madame Gazelle.

Ahora ya son unos pequeños exploradores.

Hemos cruzado un río muy peligroso.

Hemos pasado por encima de unos cocodrilos.

Hemos gateado por debajo de un dinosaurio.

Me encanta que nos dé la clase de gimnasia

el aventurero abuelo Rabbit.

(Todos ríen)

La zarza de las moras.

Peppa y su familia están en casa del abuelo y la abuela Pig.

He pensado haceros hoy una tarta de manzanas y moras.

¡Qué rica!

Pero necesito que unos exploradores me traigan la fruta.

Todos: Allá vamos abuela Pig.

Tenemos cestas para las manzanas.

Y llevamos cubos para meter las moras.

Primero haremos la tarea más fácil:

Recoger las manzanas.

Cuando cuente tres, agitamos entre todos el árbol.

Una, dos y tres.

Ya está. Vamos a por las moras.

Yo preferiría que la tarta fuera sólo de manzanas.

Pero si las moras le dan un sabor muy rico, abuelo.

Como quieras. Ahora viene lo más difícil.

Esto es lo que yo llamo una buena zarza de moras.

¿Sabéis? Esta zarza está aquí desde que que yo era pequeña.

Sólo es un hierbajo muy grande.

Tendría que haberlo quitado hace muchos años.

Abuelo, ¿por qué no te gusta?

¿Por qué dices eso, eh?

Es que no me gusta ni un pelo cómo me mira.

Qué tontería abuelo. Sólo es una zarza inofensiva.

Y en esta época está repleta de moras.

George se ha fijado en unas moras muy grandes y jugosas.

¡Ay!

Cuidado George no te arañes, tiene muchos pinchos.

Me he traído este palo especial para coger las que están más altas.

Así es muy fácil, ¡qué listo!

Pero las mejores moras suelen estar arriba del todo.

¿Veis? Por eso me he traído esta escalera.

Ten cuidado no te encarames tanto mamá Pig.

No te preocupes.

Llevo subiéndome a esta zarza a coger moras desde que era pequeña.

Sí, pero ya no eres tan pequeña.

Tranquilo, sé lo que hago. ¡Uh!

¡Vaya! Mamá Pig se ha caído dentro de esa zarza tan grande.

Mamá, ¿cómo estás? ¿Puedes salir?

Estoy bien. Me he quedado atrapada.

Atrapada en una zarza llena de espinas,

igual que la Bella durmiente. ¿Qué?

Escucha.

Érase una vez una princesa llamada Bella durmiente

y un día se quedó dormida entre una zarza llena de espinas.

Y allí se quedó durante cien años.

Es un cuento muy bonito Peppa.

Viene Suzy Sheep.

Hola Peppa. Mira lo que ha pasado.

Mi mamá se ha caído en la zarza mientras cogía moras.

Se va a quedar ahí cien años, ¿te suena?

Sí claro, como la Bella durmiente.

Sólo la podrá rescatar un apuesto príncipe

que le dará un beso.

Ahora mismo, mi mamá está viviendo una gran aventura.

Ojalá mi mamá viviera aventuras.

¿Alguien está pensando cómo sacarme de aquí?

Tú no te preocupes, mami.

Cuando pasen cien años vendrá un apuesto príncipe a rescatarte.

Yo soy ese apuesto príncipe.

Abuelo Pig, por favor, ¿me prestas tus tijeras de podar?

Por supuesto, aquí están.

Majestad, liberad a la princesa.

Atrás, atrás todo el mundo.

Te vas a enterar zarza traicionera.

Todos: ¡Viva!

¡Oh! Es mi príncipe.

Y tú mi princesa.

Pero, tenías que haberte quedado en la zarza cien años.

El ratito que he estado ha sido suficiente.

Mami, eres una zarza llena de moras.

Creía que estas cosas sólo me pasaban a mí.

No te muevas mamá Pig. Va a ser muy fácil cogerlas.

¡Qué cantidad de moras!

Vamos a llevárselas a la abuela Pig.

Abuela, abuela.

Mira lo que le ha pasado a mamá.

Y después mamá se cayó a la zarza.

Primero se quedó como tonta,

pero luego empezó a gritar: ¡Ayudadme, ayudadme!

Entonces apareció papá y la rescató.

Fin de la historia.

Sí muy bien Peppa, creo que ya hemos oído esa historia muchas veces

Es que tiene mucha gracia.

Lo único que sé es que no quiero volver a ver una zarza

en toda mi vida.

¿Ni siquiera vas a probar la tarta de moras?

Eso sí.

¡Hm! Riquísima.

A mamá Pig le encanta la tarta de manzanas y moras.

A todos les encanta la tarta de manzanas y moras.