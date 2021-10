Peppa Pig - La isla desierta

"La isla desierta".

Peppa y George están en casa de Danny Dog.

El capitán Dog les está contando historias de cuando era marinero.

Navegaba y navegaba por todo el mundo

y después volvía de nuevo a casa. Los tres: ¡Oooh!

Pero ahora he vuelto para siempre. Es definitivo.

Nunca volveré a subirme a un barco. -Papá, ¿Ahora echas de menos el mar?

Pues... sí, a veces. Timbre.

Han venido el abuelo Dog, el abuelo Pig y el abuelo Rabbit.

Hola. -¿Quiere venir el capitan Dog

a jugar con nosotros? ¿Qué?

-Nos vamos de excursión, a pescar. Salimos en barco.

¡A surcar el mar! -¡Vale, me apunto!

Papá, si acabas de decir que no volverías a subirte a un barco.

¡Ah, es verdad! Eso he dicho.

Los tres: Nos vamos. ¡Adiós, capitán!

Adiós. Mira, se van de excursión todos... en barco...

y sin mí. -¿Qué piensas hacer ahora, papá?

Pues no lo sé. A lo mejor limpio las algas de la casa.

¿Qué algas? Yo nunca he visto algas en una casa.

No, claro que no.

Subid, iremos en mi barco.

-No lo veo muy claro ¿Tu barco es seguro, abuelo Rabbit?

¿Qué dices? ¿Cómo no va a ser seguro?

¡Si lo construí yo mismo! Esa pieza no hace falta.

¡Arriba, zarpamos!

¡Ah, me encanta salir de pesca! -A mí también.

Y, ¿qué hace falta cuando se sale de pesca?

-¿Cañas de pescar? ¡No! ¡La cesta de la merienda

es fundamental!

¡Gracias por llevar el timón del barco mientras merendamos!

Eh, pero si yo no estoy al timón. Pensé que lo llevabais alguno.

-¡Uy, uy, uy! No hay nadie al timón.

¡Vamos a la deriva por el mar! -¡Y mirad ahí!

¡Tu barco, abuelo Rabbit, se está hundiendo!

¡Que no cunda el pánico! Me he visto en situaciones peores que ésta.

-¿Sí, de verdad? No. Esta es la peor.

¡Estamos salvados! -Salvados y atrapados

en una isla desierta. Cierto. Con la única compañía

del cielo y el mar. -Y además no tenemos comida.

Tranquilos, yo tengo una chocolatina.

-¡Menos mal! Debemos guardar ese chocolate

por si tenemos hambre más tarde.

¡Vaya! El abuelo Rabbit se ha zampado toda la chocolatina.

¡Qué horrible lugar para quedarnos atrapados!

¿Alguien más echa de menos el queso? -¿Ya? ¡Pero si solamente han pasado

cinco minutos! ¡Tengo una idea!

Voy a hacer una marca en la arena cada vez que pienseen el queso.

Lo que hay que hacer es pedir ayuda. -¡Pedir ayuda!

¡Claro, es una magnífica idea!

¡Socorrooooo!

Al abuelo Rabbit se le da muy bien gritar.

¿Lo habéis oído? ¿Qué era eso? ¡Era la llamada del mar!

Y quiere decir... que alguien está en apuros.

¿Nosotros podemos hacer algo? -¡Claro, ir al rescate!

Podemos ir en el barco del abuelo Dog.

¡Un momento! Yo dije que nunca volvería a subirme a un barco.

Sí, pero papá, tenemos que ir a rescatarlos.

-Tienes razón. Solo por esta vez... volveré a surcar el mar.

¿Chalecos salvavidas? Todos: ¡Ya están puestos,

capitán Dog! -¡A toda máquina!

No tenemos nada que llevarnos a la boca, y empiezo a tener

mucha hambre! -¿No hay nada aquí para comer?

¡A de la isla! Los tres: ¡Bien, viva!

¡Estamos salvados!

El capitán Dog ha rescatado a los abuelos.

-¡Tierra a la vista! ¡Hemos llegado. A desembarcar!

¡Adiós, hasta la vuelta! ¡Nos vemos en unas semanas!

Papá, ¿qué haces, adónde vas? -¿Yo?

Es que estaba... pensando en volver a recorrer el mundo en mi barco.

Pero papá, si has dejado de ser marinero.

-¡No lo soy! Se me había olvidado.

Capitán Dog, mejor que nos dejes la navegación a nosotros.

¡Sí! Así, como seguro que se vuelven a perder

puedes ir a rescatarlos.

Subtitulación realizada por Yolanda Fernández Gaitán.