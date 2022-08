Milo, el pescador

# ¡Milo! #

# ¡Milo! #

# ¡Milo! #

# ¡Milo! #

(RÍE)

Mm. ¿Por qué llamas Bob a tu nuevo pez?

Porque parece que dice: "Bob, bob, bob".

Bob, bob.

(A LA VEZ) Bob, bob, bob.

Qué bonito. ¿Lo puedo acariciar?

No creo que Bob quiera que lo acaricien, Lofty.

(A LA VEZ) ¡Un cliente!

Hola, chef Pierre. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?

(ACENTO FRANCÉS) -¡Bonjour!

Mi ropa de pescador necesita un lavado, por favor.

¿Ha hecho una excursión de pesca, chef Pierre?

"Oui". Solos mi pequeño bote y yo en el poderoso océano

o, como me gusta llamarlo, el supermercado natural

porque el mar está lleno de cosas deliciosas para comer.

Desafío al viento, a las olas y las mareas

para llevar el marisco más fresco a las mesas de mis clientes.

(A LA VEZ) ¡Guau!

-¡Oh! Me mareo con solo pensarlo.

-El oleaje del mar no es para todos.

(RÍEN)

En especial para mí.

Bien, lavaremos esa ropa suya.

Maravilloso. "Au revoir". -¡Adiós!

Se lo llevaremos a Suds, papá.

¡Hola, Suds! Oh, hola, mis burbujeantes amigos.

¿Qué tenemos hoy?

Es la ropa de un pescador, Suds.

(HUELE) ¡Oh, qué peste!

Creí que había algo raro en esta ropa.

Haré lo que pueda hacer para lavarlo.

(RÍEN)

Suds, ¿tienes alguna ropa de pescador que podamos usar?

Déjame ver.

(Palmas)

(A LA VEZ) ¡Guau!

¡Somos pescadores!

(Móvil)

¿"Allo"?

¡Oh, no! Es una "catastrophe". ¡No!

¿Cuál es el problema, chef Pierre?

Debo pescar algo fresco para el menú de la noche,

pero también debo recibir una entrega de brotes en mi restaurante.

No pudo hacer ambas cosas. No. ¡Oh, no!

¡Oh! Podemos ir a pescar por usted, chef Pierre.

¿Vosotros?

Oh, bueno, parecéis una buena tripulación de pesca,

pero ¿vuestras piernas están hechas al mar?

Mm. Creo que sí.

¡"Fantastique"!

Bienvenidos a bordo de la Crème brûlée.

Ese es el nombre de mi barco. (A LA VEZ) ¡Oh!

-La Crème brûlée es una embarcación pequeña,

pero tiene todo lo que una tripulación podría necesitar.

Tiene redes, cañas de pescar, chalecos salvavidas...

Ponéoslos, por favor.

Pero lo más importante,

el sistema de sonda Fish finder 9000, amigos.

¡Oh! ¿Qué significa ese pitido?

Que el Fish finder ha encontrado algo.

¿Son peces?

No, es basura del mar.

(A LA VEZ) ¡Aj!

-Debemos mantener limpios nuestros mares.

Como siempre digo, un mar limpio significa redes de pesca llenas.

Llegará tarde para recoger los brotes, chef Pierre.

¡Oh! Tienes razón. Adiós, amigos míos.

"Bon voyage".

¡Ah!

¿Oh? ¡Uf!

¡Oh! (MILO Y LARK RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Ah!

Venid aquí, pececitos.

¡Hay un pez!

¡Oh! Y otro.

(MILO Y LARK RÍEN)

Intentemos pescar algunos. (MILO Y LARK) ¡Sí!

Ahora tenemos que esperar.

¿Tenéis algo? No.

¡Ah! Pero Lofty tiene algo.

Y creo que es grande. ¡Ayúdame!

(A LA VEZ) ¡Tirad!

Eh, mirad, tengo un pez.

Pero el chef Pierre necesita más de un pececito.

¡Ah! Deberíamos usar el Fish finder 9000.

¡Sí!

Pi. Ya ha encontrado algo.

Algo grande.

Quizá muchos peces. ¡Vamos allá!

Estos peces son rápidos.

Necesitaremos algo más que cañas de pescar.

Lo sé. Usaremos la gran red de pesca.

Eh, no creo que esos sean peces.

(A LA VEZ) ¡Oh!

¡Es una ballena! ¡Hola!

Oh, está atrapada entre esa basura.

(CANTA)

No te preocupes, ballena, te ayudaremos.

(A LA VEZ) ¡Viva, lo hicimos!

Eres libre, Wendy.

(A LA VEZ) ¿Wendy? Es bonito para una ballena.

(A LA VEZ) Adiós, Wendy.

Espero que Wendy no se vuelva a enredar.

Mirad esa basura.

No podemos dejar el mar así. Vamos a limpiarlo.

Podemos usar la red.

Listo, eso es basura marina.

Ahora revisemos el Fish finder 9000.

No hay ningún pez.

Oh, y hemos estado tan ocupados recogiendo basura

que no hemos pescado nada para el chef Pierre.

Yo he pescado uno.

Sí, pero necesitamos más.

Oh, ¿qué clase de pescadores somos que no pescamos nada?

Somos los peores pescadores del mundo.

(Pitido)

(A LA VEZ) ¿Eh?

Ah... ¿Por qué está sonando el Fish finder 9000?

Oh, ha encontrado algo.

¿Pero y si es más basura marina? Solo hay una manera de saberlo.

Sigamos la señal.

Y ya hemos llegado. Baja las redes.

Bajando las redes.

¿Qué hemos pescado, Lark? No lo veo.

¡Sube las redes!

(A LA VEZ) ¡Guau!

Una red llena de pescado para usted, chef Pierre.

Increíble. Sois unos pescadores maravillosos.

Mis clientes estarán encantados. ¡Sí! No solo pescamos, chef Pierre.

También sacamos esta basura marina.

Ya lo veo, habéis dejado el mar más limpio

de lo que lo encontrasteis. Estoy impresionado.

Tenía razón, chef Pierre,

un mar limpio significa redes llenas.

"Très bien". ¿Qué haremos con esa basura?

Es bonita y también muy brillante.

Creo que la usaré para decorar mi restaurante.

Añadirá un poco de "je ne sais quoi". (A LA VEZ) ¡Sí!

(Canto)

¿Quién ha sido?

(A LA VEZ) ¡Wendy!

(CANTA)

(RÍEN)

¿Cómo les fue a mis pequeños pescadores?

Oh, Suds, ha sido genial.

Fuimos al mar en busca de peces, pero encontramos una ballena

que estaba enredada en la basura del mar.

Ayudamos a la ballena Wendy y limpiamos el mar.

Y con un mar limpio sacamos una red llena de peces.