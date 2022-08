Milo, el payaso

# ¡Milo! #

(Música animada)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(RÍEN)

Mamá. Sí, Milo.

Ven y siéntate un momento. (RÍE) Vale.

¡Oh!

(Pedorreta)

Mamá de Milo, ¿cómo has podido?

(RÍEN)

(RÍE)

¡Un cojín de ruidos! Qué divertido.

(RÍEN)

(Timbre)

¡Un cliente!

(Música)

¡Tachán!

(RÍEN)

Hola, Horatio. -¿Horatio?

¿Él está aquí?

Tú eres Horatio. (RÍEN)

¡Ah, sí, soy yo! Buenos días a todos.

(RÍEN)

¿Cómo ha llegado eso aquí? -No lo sé, Horatio.

¿Qué podemos hacer por ti hoy?

-Mi traje de payaso necesita un lavado.

Hacer reír al público es lo más mágico que puedes hacer,

pero te ensucias un poco.

Hay un viejo dicho en el mundo del circo,

cuanto más grande es la tarta de nata, más fuerte es la risa.

Las tartas de nata son enormes. (TODOS) ¡Guau!

-Habrá que lavar esto antes de tu próxima actuación.

(Música)

-¡Genial, ya me voy!

Se lo llevaremos a Suds, papá.

Hola, Suds. Eh, hola.

¿Qué tenéis hoy para mí, mis burbujeantes amigos?

Un traje de payaso, Suds. ¡Ajá!

Eso explica la nata.

Lavarlo no será una broma. (RÍEN)

Suds, ¿tienes algún disfraz de payaso que podamos usar?

Déjame ver.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Guau! ¡Somos payasos!

-¡Vengan, vengan, vengan al circo! -Yuju.

-Tenemos acróbatas, trapecistas,

tenemos un payaso que les hará reír y reír.

-¡Uh, estoy deseando que empiece! Oh, tienen payasos en este circo.

Quizá nos necesiten.

¡Oh, guau!

Y abajo, y estira. Vamos a ver.

(GRITAN) Ay, vaya...

Es difícil andar con estos zapatos.

(A LA VEZ) ¡Guau!

Brazos arriba y abajo. Estira bien, Mycroft.

-Calma, chicas, casi es la hora del espectáculo.

(GRITAN) ¡Bien!

-Ay, vaya, no os había visto, payasitos.

Eh, qué bonitos zapatos.

Horatio, se te han roto los pantalones.

No puedo actuar con los pantalones rotos,

tengo que arreglarlos, pero el espectáculo está a punto de comenzar.

Qué voy a hacer.

Podemos hacer tu actuación por ti, si quieres.

¿Vosotros?

Parecéis payasos, pero... ¿podéis hacer reír a la gente?

(RÍE) -¡Espléndido!

Estáis contratados.

Oh, voy a extrañar estar en la pista del circo.

Cuando el público se ríe contigo es el mejor sonido del mundo.

Oh, el público ya se está sentando.

(A LA VEZ) ¡Guau!

-Damas y caballeros, bienvenidos al circo.

La primera actuación les dejará boquiabiertos.

(SORPRENDIDOS)

-Son los increíbles Eleanor y Mycroft Dubois

en su trapecio volador.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Guau! Los Dubois son increíbles.

Practiquemos nuestra actuación.

(RÍEN)

Huele la flor, Lofty.

(RÍEN)

¡Oh!

(GRITA)

(CACAREA)

¡Ay!

(GRITA)

(RÍEN)

No quería tropezar. Son estos enormes zapatos.

A continuación, en la pista, nuestras audaces gallinas.

Demos la bienvenida a la granjera Tilly y sus gallinas acróbatas.

(Música)

-¡Oh!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Bien!

-Y ahora prepárense para reír como nunca lo han hecho.

Aquí están los payasos más divertidos de la ciudad.

¡Lofty, Lark y Milo!

(Música)

¡Oh!

¡Ay! (RÍEN)

-Oh, eso es muy divertido, ¿verdad, chicas?

(RÍEN)

Eh... No os riais de mí, eso no es parte del número.

Han sido mis zapatos.

(RÍE) Sí, pero es divertido. Para mí no lo ha sido.

Los payasos deben hacer reír a la gente.

Pero no quiero que se rían de esto. No me gusta nada.

(TOSE) ¿Dónde están los payasos?

(DUDA) -Un segundo, amigos...

Payasos al escenario.

Milo, el público está esperando. No puedo salir.

Podría tropezar otra vez con estos zapatos y todos se reirían de mí.

Oh, soy el peor payaso de la historia.

No, no lo eres. (RÍE)

Me gusta reír contigo. ¿Conmigo?

Sí, contigo.

Como dijo Horatio, cuando el público se ríe contigo...

(A LA VEZ) ¡Es el mejor sonido del mundo!

Es mucho mejor que se rían contigo que no de ti.

Sí. ¿Quieres que lo intentemos?

Por favor. De acuerdo, payasos, vamos.

(Aplausos)

Oh...

No creo que pueda. (GRITA)

¡Oh!

(RÍEN)

¿Ves? La gente se ríe con nosotros.

Muy bien, hagámoslo. (AMBOS) ¡Sí!

(Música suspense)

(Música circense)

(RÍEN)

Es maravilloso, son payasos de primera categoría.

(GRITA) (RÍEN)

(Continúa la música)

(Vítores)

¡El público es feliz!

Ha sido muy divertido. Nunca había oído reír así.

Al darme cuenta de que el público se reía con nosotros

no quería que pararan. Qué os dije.

¡El mejor sonido del mundo! Bien hecho, payasos.

(A LA VEZ) ¡Sí! (RÍEN)

Oh, y cómo les fue a mis tres payasitos.

Oh, Suds, ha sido genial.

Tuvimos que actuar como payasos en el circo.

No quería que se rieran de mí.

Pero cuando vio que el público se reía con él, ya no podía parar.