Milo, el guía turístico

# ¡Milo! #

(Música animada)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(RÍE)

(Música animada)

Vamos a hacer una madriguera.

(Risas)

(RÍEN)

Milo, ¿qué están haciendo tus padres?

¿Qué creéis que estamos haciendo? Guau. ¡Qué bien bailáis!

Mamá, papá...

(RÍE) Vamos, venid a bailar.

(Campanillas)

(A LA VEZ) ¡Un cliente! Fiu...

(Música animada)

¿Hola? Oh, hola. -Hola, Raymond. Estás muy...

(RÍE) polvoriento.

-Debes saber que esto es polvo real del castillo real.

Llevo a los visitantes a ver cómo vive la reina Mabel.

Vemos las pinturas reales, los costosos jarrones reales

y, por supuesto, la tienda real de regalos.

(A LA VEZ) ¡Guau!

Esas tiendas me gustan mucho. Bien, Raymond.

Tendremos que dejar esta ropa limpia y perfecta para la reina.

(Música triunfal)

Estupendo, adiós.

Llevaré esto a Suds, mamá.

Qué chico tan servicial.

Hola, Suds.

Hola, amigos burbujeantes. ¿Qué tenéis hoy para mí?

(RÍE) Es un traje de guía turístico, Suds.

Ah, sí, estoy detectando... ¡historia!

Y mucho pulimento para muebles.

(CARRASPEA) Lo guiaré hacia un lavado con jabón...

(CARRASPEA) muy delicado. (RÍEN)

(Música animada)

Suds, ¿tienes alguna ropa de guía turístico que podamos usar?

Oh, déjame ver... (RÍE)

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Guau! Somos guías turísticos.

Oh, y ese debe ser el castillo de la reina Mabel.

Lo siento, amigos, la visita histórica al castillo real

ha terminado.

Tengo la furgoneta llena de entregas que hacer

y el correo debe ser entregado. (TODOS) Oh...

-Esto es muy decepcionante. -Es una pena.

-Hemos estado horas esperando.

Debería haber alguien más para hacer la visita.

¡Es un trabajo para nosotros, Raymond!

¡Oh! Eh... ¿estáis seguros?

-A mí me parecen guías turísticos.

-Mm... ¿Sabes? Tienes razón, Leonard. Vale, guías turísticos,

aquí tenéis un mapa, hacedlo vosotros.

(A LA VEZ) ¡Bien!

-Estoy seguro de que estos nuevos guías turísticos

les mostrarán un lado de la historia que la gente no suele ver.

(RÍE) Adiós.

Venga, vamos.

Hola, bienvenidos a la visita del castillo real de la reina Mabel.

Nuestra primera parada será...

¡el pasillo real!

Aquí es donde la reina Mabel tiene... los paraguas reales

y también... Sus armaduras reales.

Me gustan. -Maravilloso.

-Disculpe, veremos a la reina Mabel, ¿verdad?

Estoy seguro de que está por aquí. (A LA VEZ) Oh, qué bien.

-Estoy deseando verla.

Vamos a ver, la siguiente parada del recorrido es...

la real sala de estar. (A LA VEZ) Oh, preciosa.

-Oh, es fascinante.

Aquí es donde la reina se sienta en el sofá real

y ve la tele real.

Y esos de ahí son sus puzles reales.

Oh, a mí me encantan los puzles, ¿sabes?

Ah, no. Sin tocar. Sí, no se debe.

-Bueno, ¿y dónde está la reina Mabel? -Dijisteis que estaría aquí.

Eh... En este momento no está en la sala de estar.

Oh, qué mal. Es una pena. -Una verdadera pena.

-Estoy muy, pero que muy decepcionado.

Podría estar en la habitación de al lado.

Es la... cocina real. Con el frigorífico real.

El fregadero real.

Y las galletas rellenas reales.

Eso me gusta. No. No se coma las galletas reales.

Mm... Pero ni rastro de la reina.

Em...

Ajá, seguro que la veremos en la siguiente sala.

(A LA VEZ) Oh...

Bienvenidos al salón del trono real.

Un poco chillón para mi gusto, pero es su salón.

-Oh, mirad qué lujo.

Eh, no se siente en el trono real. Oh...

-No puedo evitar notar que aún nos falta una tal...

(A LA VEZ) Reina Mabel. -Él nos aseguró que estaba aquí.

Eh... Sigamos buscando. ¿Qué es lo siguiente, Lark?

Eh... Esto parece el final de la visita.

(A LA VEZ) ¿El final?

¿Estás segura?

(Música triste)

Oh... No te sientes en el trono real...

(Mecanismo)

(GRITAN)

(GRITAN)

(Música intriga)

¿Dónde estamos?

Estos deben ser los túneles secretos reales, querido joven.

Todos los castillos lo tienen.

¿Qué? Pero ¿cómo saldremos? ¿Por qué camino vamos?

A mí no me lo preguntes, amigo. Tú eres el guía turístico.

Mm... Vale.

Pito, pito, colorito, ¿dónde vas tú tan bonito?

Intentémoslo por aquí.

(Música animada)

Mm... Quizá por el otro lado.

¿Por aquí?

¿O por aquí?

Mm... Estoy seguro de que ya hemos pasado por aquí.

Milo, nos hemos perdido.

Tienes razón, pero ¿qué clase de guías turísticos se pierden?

Unos no muy buenos.

Aún no hemos oído ni pío de la reina Mabel.

Oh...

(Música animada)

Disculpen, ¿podrían bajar un poco la música?

Milo intenta pensar. No estamos reproduciendo música.

Bueno, si no estamos poniendo música...

(A LA VEZ) ¿Quién es?

Creo que la visita aún no ha terminado. Seguidme.

(Continúa la música)

Eh... ¿Creéis que podría ser...?

(A LA VEZ) ¡La reina Mabel!

-Bueno, ¿quién más estaría en la fiesta de la real bóveda?

Eh... Somos guías turísticos, su señoría real.

Y nuestro grupo desea conoceros. Pues será mejor que entréis.

Bienvenidos a mi fiesta de la bóveda. Oh, esto me gusta.

Gracias, es nuevo. Estaba probando el sistema de sonido.

(Música animada)

(Puerta)

Entrega para la reina Mabel.

-¡Sí! Es el "Real disco de éxitos, volumen 39".

Bueno, parece que vamos a hacer una fiesta.

La primera fiesta en la real bóveda.

(RÍE) Sin duda es un lado de la historia real

que nadie había visto. Bien hecho.

-Ya lo creo. Ha sido una visita de lo más espectacular.

(A LA VEZ) ¡Sí!

-Alzad las manos al aire y que todo el mundo baile.

(Música animada)

Uh, uh...

(TODOS) ¡Bien!

(GRITAN CONTENTOS)

¡Ajá! ¿Y cómo les fue a mis pequeños guías turísticos?

Oh, Suds, ha sido genial.

Le enseñamos a los visitantes el castillo real.

Querían ver a la reina Mabel, pero no la encontrábamos

y nos perdimos en los pasadizos.

Pero encontramos a la reina en su real fiesta de la bóveda

y bailamos en la discoteca. ¡La mejor visita de todas!