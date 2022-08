Milo, el escritor

# ¡Milo! #

(Música animada)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(RÍE)

Lo que hice en mis vacaciones.

¡Oh! Voy a escribir sobre cómo hacer castillos de arena.

Y yo sobre volar en avión.

Yo voy a escribir sobre unos extraterrestres amistosos

que me llevan a su planeta de baba verde en un ovni.

¿Eso es lo que hiciste en las vacaciones, Lofty?

Oh, pensaba que era lo que quiero hacer en vacaciones.

(RÍEN)

(Campanilla puerta)

(A LA VEZ) ¡Un cliente!

(Música)

Hola, Harriet, ¿qué necesitas que lavemos hoy?

-Mi ropa de escritora, por favor.

Estaba terminando mi nuevo libro a toda prisa y me manché de tinta.

Oh. ¿Y de qué va tu libro? Ah, tendrás que leerlo para saberlo,

pero puedo decirte que es un cuento que tiene de todo.

Tiene emoción, misterio y muchas sorpresas.

(A LA VEZ) ¡Guau!

-Y lo mejor es que no tengo ni idea de cómo va a terminar.

Tengo que escribirlo para averiguarlo.

-Uh, parece una novela de intriga.

Bueno, vamos a lavar tu ropa.

(Música)

Adiós.

Se lo llevaremos a Suds, mamá.

Hola, Suds. Hola, mis burbujeantes amigos.

¿Qué tenéis hoy para mí?

(RÍE) Es la ropa de una escritora, Suds.

Oh, seguro que este atuendo tiene una historia que contar.

Le daremos una buena limpieza para asegurarnos

de que tenga un final feliz. (RÍEN)

(Música)

Suds, ¿tienes alguna ropa de escritor que podamos usar?

Déjame ver.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Guau, somos escritores!

-"Oh, vaya, ¿cómo voy a cumplir con este plazo?".

¿Qué pasa, Harriet?

Hoy es el festival del libro de Milotown.

Mucha gente estará leyendo libros que ha escrito.

Se supone que debo escribir un libro de cuentos

especialmente para la ocasión. Oh, estoy impaciente por oírlos.

Ese es el problema, aún no lo he escrito

y me acaban de llamar de la oficina del periódico

para que lleve la tinta a la imprenta.

No tengo tiempo para pensar una historia y escribirla.

Podemos escribir el cuento por ti, Harriet.

Y leerlo.

¿Podéis?

Creo que parecéis escritores. Vale, aceptados.

(A LA VEZ) ¡Bien!

Ah, yo puedo hacer unas fotos. Y yo escribiré.

Ah... ¿Y yo qué hago?

Tú serás el chico de las ideas. Ya lo creo.

Estoy segura de que no tengo que recordaros

que escribáis sobre lo que sabéis.

Las mejores historias son sobre cosas que los escritores han visto y hecho.

Oh, no olvides la tinta, Harriet. ¡Ah, tienes razón! Adiós.

Pensemos en algo divertido sobre qué escribir.

(A LA VEZ) Mm...

Así es como pienso mejor.

(RÍEN)

Vamos a buscar algunas ideas. Oh, pero ¿dónde?

Oh, ¿qué tal la granja?

(Música)

Puede que la granjera Tilly tenga algunas historias divertidas.

Preguntémosle. Granjera Tilly. Oh.

Oh, oh, no puedo pararme, mis gallinas se han escapado.

"Venid aquí, queridas".

Ahí hay una.

(Música)

(CACAREA)

¡Ja! Te tengo.

(CACAREA)

Te tengo.

(CACAREA)

Uf. Oh, Lofty, has cogido a mis gallinas.

Eres genial.

Aún tenemos que escribir una historia de la granja.

¿Puedes ayudarnos, granjera Tilly?

Me encantaría, pero no tengo tiempo,

voy muy atrasada en mis otras tareas agrícolas. Gracias de nuevo.

Oh, ¿y ahora qué?

¿Qué os parece una historia policial? (A LA VEZ) ¡Sí!

Buena idea, Lofty.

Disculpa, oficial Rhino,

estamos intentando escribir una historia policial.

Ahora no, ciudadanos, tengo que atrapar a un cocodrilo.

(A LA VEZ) Ahí está.

-Alto, señor Croc, en nombre de la ley.

-¡Oh, no, es el oficial Rhino!

Oh, mira, Rodney, tu placa.

Oh.

¡Ay! Ups.

Oh, bien hecho, Lofty.

(CARRASPEA) Astuto señor Croc, lo han visto tirando basura

por toda la ciudad. -Ah, es un policía justo.

¿Puedes ayudarnos a escribir una historia sobre policías, Rhino?

Ahora no, joven Milo,

este cocodrilo tiene que recoger la basura.

-Ah, sí, tengo que hacerlo.

Aún no tenemos una historia.

Cuidado, pasando viga de hierro.

Hola, Otto.

Uy, ¿qué tal una historia de construcción?

(Música)

¿Puedes ayudarnos, Otto? ¿Si puedo qué? ¿Quién anda ahí?

(Música)

¡Otto, la cuerda!

(HACE ESFUERZOS) ¡Ay! La tengo.

Esa viga casi se estrella contra la biblioteca,

pero lo has evitado, Lofty. Oh, ¿lo he hecho?

Pero no hay tiempo para charlar, tengo que terminar este trabajo

y pronto, sí.

-El festival del libro está a punto de comenzar.

Buenas tardes a todos, dentro de poco tendremos algunos autores nuevos,

Milo, Lofty y Lark leerán un cuento nuevo.

-Primero voy yo, comandante Cottontail.

Les leeré el emocionante primer capítulo

de mis memorias muy vendidas en el Zambeze.

(LEE) "Hacía calor en la jungla...". ¿Qué vamos a hacer?

No tenemos ninguna historia.

¿Qué clase de escritores no pueden escribir una historia emocionante?

Oh, somos los peores.

Harriet dijo que las mejores historias

son sobre cosas que hemos visto y hecho.

Pero no hemos visto ni hecho ninguna cosa hoy.

Tú sí, Lofty. Sí, recogiste las gallinas.

Detuviste al astuto señor Croc.

Y evité que una viga impactara en la biblioteca.

Escribiremos sobre ti, Lofty.

Quizá soy el chico de las ideas.

(Música)

(Risas)

(A LA VEZ) "Oh".

Ah.

(Continúa la música)

(RÍEN)

-"Y he estado buscando a esos ratones desde entonces".

Gracias, gracias.

(Aplausos)

Vuestro turno.

(Música)

Hola, hoy leeré "Las aventuras de la superjirafa".

(RÍEN)

(LEE) "Era un día tranquilo para superjirafa

hasta que un cocodrilo astuto se llevó las gallinas

de una granjera".

-"Oh, no, mis gallinas". (A LA VEZ) ¡Oh!

"Afortunadamente, Superjirafa vino al rescate".

"Yo salvaré a tus gallinas".

"Superjirafa siguió al cocodrilo a un solar en construcción".

"El cocodrilo intentó detener a Superjirafa".

(A LA VEZ) ¡Oh!

"No tan deprisa, señor Croc".

"Superjirafa era demasiado rápida para el cocodrilo

y así acabaron para el cocodrilo los días de robo de gallinas".

"Todo un día de trabajo para Superjirafa".

"Qué héroe", dijo la granjera. (A LA VEZ) Y fin.

(RÍEN) -¡Bien!

He oído vuestra historia.

Tenía aventura y emoción y gallinas.

-Estoy de acuerdo y al público le encantó.

-"Sí". -"Fabuloso".

-"Bien hecho". -Será un éxito de ventas.

(A LA VEZ) ¡Sí!

(RÍEN)

¿Cómo les fue a mis pequeños escritores?

Oh, Suds, ha sido genial.

Teníamos que escribir una historia,

pero no se nos ocurría nada sobre lo que escribir.

Y entonces recordamos algunas cosas que había hecho Lofty.

Y las convertimos en un increíble relato de superhéroes.