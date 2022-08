Milo, el diseñador de moda

# ¡Milo! #

(Música animada)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(RÍE)

(Música)

Y... listo.

Oh, bien. Oh, me gusta.

Mm... ¿Quién es?

¡Oh, es el papá de Milo!

(RÍEN)

Sí, soy yo. Bueno, ¿quién quiere zumo de naranja?

(A LA VEZ) ¡Yo, por favor!

(Música)

(Campanilla puerta)

¡Un cliente!

¡Oh!

(RÍE) Encantador.

-¡Hola! -¡Oh! Te veo muy innovadora.

-Eso espero, querida.

Se supone que las diseñadoras de moda como yo marcan tendencias,

aunque derramé tinte para telas sobre esta maravillosa creación.

¡Oh! ¿Has hecho la ropa que llevas, Stevie?

Exactamente, Milo.

Hice un corte aquí, una puntada allá

y unos detalles en el dobladillo.

Fue uno de mis diseños más populares de la colección del año pasado.

(A LA VEZ) ¡Guau!

Lo dejaremos como para la pasarela, Stevie.

(RÍE)

(Música triunfal)

Chao, hasta pronto.

Se lo llevaremos a Suds, mamá.

Hola, mis burbujeantes amigos. ¿Qué tenéis para mí hoy?

Es un conjunto de una diseñadora de moda, Suds.

¡Oh! Detecto tinte para tela moderna,

azul celeste con puntadas blancas.

Será mejor que haga un lavado para prendas delicadas.

(RÍEN)

(Música)

Suds, ¿tienes alguna ropa de diseñador de moda

que podamos usar? Oh, déjame ver.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Guau, somos diseñadores de moda!

¡Disculpadme, por favor, una urgencia en la tienda de moda!

(Música)

¿Cuál es la urgencia, Stevie? Demasiado que hacer, Milo.

Esta noche es la última de mi desfile de moda.

Todos esperan una nueva colección fabulosa de Modas Stevie.

¡Uh! Están muy bien. Gracias, Lofty.

Pero me falta una pieza central para mi espectáculo,

quiero algo realmente ¡fabuloso!

¿Puedes hacerlo, Stevie?

El problema es que prometí una entrevista

a "La Gaceta de Milotown" para hablarles de mi desfile

y no puedo hacer la entrevista

y diseñar mi fabulosa pieza principal.

Podemos diseñarla por ti, Stevie.

Bueno, parecéis buenos diseñadores de moda.

Vale, ¡hacedlo!

(A LA VEZ) ¡Bien!

Bueno, aquí, en Modas Stevie, nuestro estilo es elegante

con un toque de lo inesperado.

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡Oh! (RÍE)

Las luces están listas para el desfile, Stevie.

-¡Gracias, Otto!

Esta es la pasarela donde mostraremos todos nuestros diseños.

¡Uf! Las luces dan mucho calor.

Esta es la cocina para bebidas, bocadillos, polos

y ese tipo de cosas.

¿Podemos tomar un polo ahora? Aún no, Lofty.

Este es el estudio de diseño,

es donde hacemos realidad nuestras maravillosas ideas.

(A LA VEZ) ¡Oh!

Aquí es donde guardamos y cortamos nuestras fabulosas telas

y aquí es donde las cosemos.

"Voilà!"... Del dibujo a lo divino.

Eso si Alberto lo aprueba.

Es mi mayor crítico.

¡Es genial!

De hecho, corté las mangas por error.

Esto demuestra que un error puede dar nuevas y emocionantes ideas.

¡Ah! Llegaré elegantemente tarde a mi entrevista.

Chao, hasta luego.

(A LA VEZ) Adiós, Stevie.

¿Puedo hacer yo el diseño? Si yo puedo hacer el resto.

Ah... ¿Y yo qué hago? Puedes presentar la ropa.

¡Oh! Como un modelo de verdad. Sí, por favor.

(RÍEN)

(Música)

¡Oh! Diseñar ropa es difícil.

Hemos usado muchísimo material.

Hace mucho calor aquí. ¡Oh!

¿Podemos tomar ahora uno de esos polos?

Oh, tengo que probar una nueva idea.

Mm... Quizá, esto...

¡Oh! ¿Qué tal algo como esto?

Me gusta. ¡Y a mí!

(RÍE) Y Alberto está de acuerdo.

Eh... ¿Podemos tomar ya el polo?

No, Lofty, tenemos que elegir la tela. Vamos.

¿Qué tipo de tela debemos utilizar?

¿Lunares? Rayas.

Con un estampado de polos.

(RÍEN)

¡Ups! Hemos gastado todas las telas de Stevie.

Además de eso, tenemos una última oportunidad

para hacer una superpieza principal.

(Música)

¿Listo, Lofty?

¡Oh! ¡Me gusta mucho!

Es muy limpio y blanco.

Sencillo y elegante. ¿Tú qué opinas, Lofty?

¡Uf! Creo que necesito refrescarme.

¡Yo también! ¡Hora de tomar un polo!

¡Oh! Esto está mejor.

(SORBEN)

Se derriten por el calor de los focos.

Muy derretidos.

(SORBE)

¿Tal vez demasiado? ¡Ah!

¡Oh, no! El mío ha goteado sobre la ropa.

Habrá que lavarlo.

(Música)

Se ha estropeado

y el desfile de moda empezará pronto.

Hay que hacer otro rápidamente.

No podemos, hemos gastado toda la tela.

Menudo desastre.

Pero ¿qué clase de diseñadores de moda

no pueden diseñar una pieza central para un desfile?

Unos no muy buenos.

Oh, ese polo estaba delicioso, pero ha sido un gran error.

¡Claro, ha sido un error! ¡Lofty, eres un genio!

¿Lo soy? ¿Lo es?

Recordad lo que dijo Stevie:

"Un error puede llevar a nuevas ideas".

Veamos a qué nueva idea nos lleva este error ahora.

(Música)

¿Más polos? Tú cógelos, Lofty.

(Murmullos)

El desfile de moda está a punto de empezar.

Y Stevie está esperando ver qué hemos diseñado.

Oh, espero que le guste el diseño.

Y yo, pero solo hay una manera de averiguarlo.

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Oh!

(Aplausos)

¡Oh! -¡Qué bonito!

-¡Qué colores! -Me gusta.

-Precioso.

(RÍEN)

(Continúa la música)

Un conjunto divino. ¡Genial!

(Vítores y aplausos)

¿Dónde está Stevie?

Quizá no le guste nuestro diseño. No me gusta.

¡Me encanta!

Es sencillo, pero muy inesperado.

Venid a saludar al público.

(Vítores y aplausos)

(CANTA) "Es fabuloso".

-Sencillamente... quiero uno. -¡Oh!

(A LA VEZ) ¡Bien!

(RÍEN)

¿Cómo les fue a mis diseñadores de moda?

Ha sido genial, Suds.

Diseñamos un conjunto para el desfile de moda de Stevie.

Y el calor de las luces derritió un polo sobre él

y pensamos que lo habíamos estropeado.

Pero convertimos un error en una nueva idea

y a todos les encantó nuestro diseño.

Cuando sea mayor, creo que sería fantástico ser...

(A LA VEZ) ¡Diseñador de moda!