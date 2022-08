# ¡Milo! #

(Música animada)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(RÍE)

Oh, ¿es esto, Milo? No. Estoy buscando a Danger Dog.

¿Lo has visto, Lofty?

(Campanillas)

(A LA VEZ) ¡Un cliente!

Ups...

Hola. -Hola, señorita Stern.

Parece que ha estado ocupada en la biblioteca.

(RÍE) Sí, el trabajo de una bibliotecaria nunca termina.

Hoy ha sido el día de limpieza de libros.

¿Tiene muchos libros en la biblioteca, señorita Stern?

Todos los libros que se te ocurran, Lofty.

Tenemos libros de piratas, libros sobre cohetes espaciales

lanzados hacia la luna, libros sobre cómo hornear las tartas

más deliciosas, libros sobre princesas valientes

que defienden sus castillos de dragones malvados.

(RÍE) Incluso tenemos libros sobre otros libros.

(A LA VEZ) Guau.

-Oh, supongo que no tiene libros sobre lavadoras...

(RÍE) Casi seguro. (RÍEN)

-Oh, bien. Bueno, le lavaremos su ropa.

(Música triunfal)

Gracias.

Se lo llevaré a Suds, papá.

¿Qué tenemos aquí? (RÍE)

Es la ropa de una bibliotecaria, Suds.

Mm... Detecto tinta, papel y...

¡Ah! ¡Mucho polvo!

(ESTORNUDA) Voy a lavarlo inmediatamente.

(TODOS RÍEN)

(Música animada)

Eh, Suds, ¿tienes alguna ropa de bibliotecario que podamos usar?

Veré qué puedo hacer.

(Música animada)

¡Guau! (A LA VEZ) ¡Somos bibliotecarios!

(CHISTA)

Perdón, señorita Stern.

Bien, ¿el siguiente, por favor?

-Hola, señorita Stern.

Estoy buscando "El gran libro de llaves", nueva edición.

-Déjeme buscarlo.

Oh, cielos, está en mi almacén especial de abajo.

Me temo que tendrá que volver más tarde, no puedo dejar

la biblioteca desatendida.

Podemos ocuparnos de la biblioteca, señorita Stern.

Somos bibliotecarios. ¿Sí? ¿Estáis seguros?

Bueno, sí que parecéis bibliotecarios.

(RÍE) Dave, está de suerte. (A LA VEZ) ¡Bien!

-Escuchad, este es el ordenador de la biblioteca.

Y cuando la gente termina de leer, los libros van a este carrito

para devolverlos a los estantes. -Hola, señorita Stern.

-Hola, chef Pierre.

Ese libro parece divertido.

No, el chef Pierre ha hecho una tarta especial

para nuestra sección de cocina. Bien. Reglas de la biblioteca:

Número uno: Todos son bienvenidos en la biblioteca.

Número dos: En la biblioteca hay libros para todos.

¿Y cuál es la regla número tres?

La regla número tres es...

(CHISTA)

(RÍEN)

Déjenoslo a nosotros, señorita Stern.

¿Quién es el siguiente?

Estoy buscando libros sobre el cine.

Cine... Eh... "Cine".

Oh, tenemos muchos de esos.

Sígueme por favor, Vincent.

Y yo colocaré estos libros en los estantes.

(Música animada)

(RÍEN)

Lark, ¿puedes llevar al comandante Cottontail

a la sección de viajes? Por supuesto.

Bueno, me pregunto dónde está eso.

Veo un mapa. Solo una cosa, aléjate, joven exploradora.

(RÍE)

Ser bibliotecario es muy divertido. Siguiente, por favor.

Mm... ¿Cómo se va a la sección de cocina?

Mm... Por ahí, donde está la gran tarta.

(Música tensión)

(Música animada)

"Ay... ¡Ayuda!".

Parece que alguien tiene problemas. Oh... ¡Bibliotecario al rescate!

"¡Socorro!".

"¡Ayudadme!".

¡Deténgase, señor Croc! Esta tarta está en exhibición.

¿Es divertido hacer eso con una tarta? Tengo hambre.

Debería ir a tomar un café, señor Croc.

¿Salir de la biblioteca? No puedes obligarme a hacer eso.

Recuerda la regla número uno de la biblioteca.

"Todos son bienvenidos en la biblioteca".

Eso está bien. Ahora dame esa tarta.

Pero la biblioteca es para leer libros, señor Croc.

¿Leer? (RÍE MALÉVOLAMENTE)

Aquí hay cosas mucho más divertidas que leer.

(Música alegre)

(CROC IMITA A UN CERDO)

¡Oh! ¿Qué ha sido eso?

-¿Oh? ¡Oh, no! ¡Abejas!

(Música animada)

¡Ah! ¡Hay una bestia suelta en la biblioteca!

¡Todos se van! Por favor, no se vayan.

No podemos quedarnos aquí con el astuto señor Croc

causando problemas. -O se va él o nos vamos nosotros.

-Sí. Bien dicho, granjera Tilly.

-Su comportamiento es terrible, terrible.

Somos unos bibliotecarios pésimos.

¿Qué dirá de nosotros la señorita Stern

cuando vea que todos se han ido? Eh... "¿A dónde se han ido todos?".

(Ríe) Creo que diría: "Regla número dos.

Hay un libro en la biblioteca para todos".

Tienes razón. Si encontramos el libro adecuado para el señor Croc

tal vez ya no cause más problemas. Es una posibilidad remota.

-Pero vale la pena intentarlo. -De acuerdo.

Señor Croc, ¿está usted aquí, señor Croc?

Je. ¡Oh!

Le buscaremos un libro para leer. ¿Un libro?

¿Habéis oído eso? Un libro. (RÍE)

Intentadlo.

(Música animada)

Uno de pelis. Los he visto todos.

¿De viajes? Estuve allí. Hice eso.

¿De crímenes? Mm... Lo sé todo de eso.

¿Poesía? No me gustan los poemas, aj.

(A LA VEZ) Oh...

(Música animada)

(LAS ABEJAS RONCAN)

Oh, no funciona. Parece que no le gusta nada.

Excepto él mismo. ¡Eso es, Lofty! ¡Eres un genio!

¿Ah, sí?

(Música animada)

¿Qué es esto? Ábralo y vea, señor Croc.

No me va a gustar.

Oh...

-Oh, menudo cambio. -"Magnifique".

-Un gran libro de llaves. -Fantástico.

Gracias, señorita Stern. -Ah...

(Música tranquila)

Oh, era este. -Todo el mundo está leyendo,

incluso el astuto señor Croc. ¿Cómo lo has hecho?

Le hemos encontrado un libro sobre sus cosas favoritas.

(A LA VEZ) Cocodrilos.

(CHISTA) Estamos intentando leer. Esa es la regla número tres.

(RÍEN)

Sois unos fabulosos bibliotecarios. (A LA VEZ) ¡Sí!

Oh, ¿cómo les fue a mis bibliotecarios?

Oh, Suds, ha sido genial.

Ayudamos a los clientes a encontrar sus libros.

Pero el señor Croc molestaba tanto que casi consiguió

que todos se fueran.

Hasta que recordamos que había un libro adecuado para todos,

incluso para el señor Croc.