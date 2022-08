Milo, el bombero

# ¡Milo! #

# ¡Milo! #

# ¡Milo! #

# ¡Milo! #

(RÍE)

(RÍEN)

Y Lofty chuta...

¡Uh!

(TODOS) Oh...

¡Papá al rescate!

¡Sí! Gracias, papá. A vuestro servicio.

(Campanilla)

(A LA VEZ) ¡Un cliente!

(SUSPIRA)

¡No temáis! ¡El jefe Tyrone está aquí!

(RÍE) Hola, jefe Tyrone.

(OLFATEA) Huelo a humo.

¡Ah! ¿Ha venido a apagar un incendio?

No, no, no. Vengo por mi uniforme de bombero.

Necesita un lavado después de mi último rescate.

¿Fue peligroso? Increíblemente.

Bajé por el poste del cuartel, salté al camión

y a apagar el fuego. Sofoqué las llamas

y rescaté a unas personas.

(A LA VEZ) Guau...

Intentaremos rescatar tu uniforme, ¿vale?

(Música triunfal)

¡Adiós!

Se lo llevaremos a Suds, mamá.

Hola, burbujeantes amigos. ¿Qué tenéis hoy para mí?

Es un uniforme de bombero, Suds.

De eso viene el olor a humo.

Pensé que tu papá estaba haciendo otra barbacoa.

(RÍE) No te preocupes. Suds... al rescate para lavar esto.

(RÍEN)

Suds, ¿tienes algún uniforme de bombero que podamos usar?

Déjame ver.

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Guau! ¡Somos bomberos!

Bueno, ¿no es maravilloso? ¿Qué es maravilloso, jefe Tyrone?

¿Le han llamado para una emergencia?

Es una invitación a la Fiesta del Té

para héroes valientes y heroicos en el castillo de la reina Mabel.

Uh... Habrá sándwiches de mermelada.

(A LA VEZ) Oh...

Pero es que no puedo ir.

Algún valiente debe quedarse para cuidar del cuartel.

¡Podemos hacerlo, jefe Tyrone!

¿Vosotros?

Bueno, lo cierto es que parecéis bomberos.

Muy bien. ¡Estáis contratados!

(A LA VEZ) ¡Bien!

Vale, reclutas,

aún tengo el tiempo suficiente para entrenaros.

(Pitidos)

¡No hay tiempo para entrenar! ¡Fuego en casa del chef Pierre!

Bomberos... ¡Hacia Etna!

¿Quién es Etna?

(RÍEN)

Esta es Etna.

(A LA VEZ) Guau...

Hola, Etna, vieja amiga.

Oh...

(Motor)

(Sirena)

(Música acción)

Ay...

(ACENTO FRANCÉS) Gracias a Dios que estáis aquí.

Mi Festival de "Sausage" ha ido terriblemente mal.

-Ah, no hay nada como hacer bien el trabajo.

Como sabéis, lo más importante para un equipo de bomberos

es mantener la calma y comunicarse.

(A LA VEZ) ¡Sí, jefe Tyrone!

Milo, ocúpate de que se aparten.

Lark, haz una barrera con esta cinta.

Y Lofty, pásame mi máscara y el extintor.

Por favor, retrocedan todos. Detrás de la barrera, gracias.

Aquí tiene, jefe.

(Música animada)

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Bien!

(RÍE) "Très bien".

(Aplausos)

Oh, gracias, "merci". Qué heroico.

Por favor, tomad este cubo de mazorcas asadas

en agradecimiento. ¿Eh?

Qué rico. ¡Jefe Tyrone!

Se perderá la Fiesta del Té de los héroes.

Tienes razón. Tribulación, ¿podéis llevar a Etna al cuartel

y dejarla lista para la próxima emergencia?

No se preocupe, jefe, déjenoslo a nosotros.

(Música)

(Sirena)

Ya está, Etna. Estás lista para la próxima emergencia.

Todo el equipo está a bordo.

(Chirridos)

¿Qué es ese ruido?

(Música tensión)

(LEE) "Cerdo subido a un árbol". ¡Ah!

Bomberos... ¡a Etna!

(Sirena)

(Música acción)

Hola, granjera Tilly. Recibimos un mensaje de emergencia

sobre un cerdo. Sí, está en el árbol.

(GRUÑE)

¿Cómo ha llegado allí? Subió por esas manzanas.

¡Eres bobo, Bruno!

(GRUÑE)

¡No te preocupes, Bruno, te bajaremos!

¿Eh?

¡Ah!

(Música animada)

¡Ah!

(Sirena)

(Continúa la música)

(GRUÑE)

Oh, vaya... A Bruno no le gustará eso.

(RÍE)

Un momento...

¿Eso son mazorcas? ¡Son las favoritas de Bruno!

¡Podéis usar eso!

¡Ah! ¡Ay!

(A LA VEZ) Oh...

Aquí tienes, Bruno. Buen chico... Ya está.

¡Oh! El maíz... ¿Por qué no pensamos en eso?

Somos los peores bomberos del mundo.

(Timbre)

¿Qué es ese ruido?

Es otra emergencia.

(LEE) "Hay alguien subido al asta del castillo de la reina Mabel".

Pero... ¿cómo podemos bajar a una persona del asta

si no podemos rescatar a un cerdo del árbol?

(Gruñido)

Vale, Bruno. Eso es, despacio y tranquilo.

¡Eso es!

Recordad lo que dijo el jefe Tyrone:

"Lo más importante para un equipo de bomberos...

es mantener la calma y comunicarse".

Eh... No hicimos eso. ¡Pero ahora lo haremos!

Bomberos... ¡al castillo de la reina Mabel!

(AMBOS) ¡Sí!

(A LA VEZ) ¡Adiós, granjera Tilly! ¡Adiós, Bruno!

(Sirena)

(Música acción)

La persona subida al asta de la bandera parece...

¡Socorro!

(A LA VEZ) ¡El jefe Tyrone!

Eh..., sí.

Hola, tripulación. Qué tontería... de verdad.

No quería perderme los sándwiches de mermelada

y crucé el puente levadizo.

(RECUERDA) "Mientras hacíamos la ceremonia,

se elevó el puente". "Y me lanzó hasta aquí arriba".

(Muelle)

Y... ¡socorro, socorro!

Mantenga la calma, jefe Tyrone, nos ocuparemos.

(SUSURRA) ¿Y cómo lo bajamos?

Podemos usar la escalera. No llegará sobre el foso.

Bien dicho, Lark, pero sé de algo que llegará.

(Música animada)

Un poco más... a la izquierda. ¡Eso es, Lark!

Excelente comunicación, pero... ¡daos prisa, por favor!

-Oh, oh. Oh, caramba... -¡Agárrese!

(Música tensión)

¡Socorro!

¡Socorro!

Le tengo, jefe.

Oh, oh. -Buen trabajo.

-Bien hecho.

-Excelente trabajo, equipo.

(A LA VEZ) ¡Muy bien! -Gracias.

-Sois increíbles. -Qué trabajo tan heroico.

Forma parte de ser un gran bombero. Sí, ha sido impresionante.

Nos os premiamos oficialmente con esta medalla especial

a la valentía y un sándwich de mermelada.

(RÍE)

(A LA VEZ) Mm...

(RÍEN)

Oh... ¿Mis bomberos arreglaron el día?

Oh, Suds, ha sido genial. Intentamos bajar a un cerdo

de un árbol... Pero no nos comunicamos

y fue un desastre. Pero cuando rescatamos

al jefe Tyrone del asta de la bandera,

la reina nos dio una medalla. Y un sándwich de mermelada.