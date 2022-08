Milo, el astronauta

# ¡Milo! #

(Música animada)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(RÍE)

(RÍEN)

(Campanilla)

¡Un cliente!

(RÍE)

(Música)

Buenos días, Mila.

¿Por qué caminas de esa manera?

-Así es como caminamos los astronautas

cuando estamos en la Luna. ¿Cómo es la Luna, Mila?

Oh, es maravillosa.

Las polvorientas montañas lunares, las estrellas centelleantes

y, por supuesto, nuestro planeta Tierra

flotando en el espacio como una hermosa canica

brillante, azul y verde.

(LOS TRES) ¡Guau!

Pero el polvo lunar... Se mete por todas partes.

(RÍEN)

-Será mejor que lo lave Suds, Mila.

(Música)

Se lo llevaremos a Suds, papá.

Oh, gracias. Hasta pronto.

Hola, Suds.

¿Qué tenemos aquí, mis burbujeantes amigos?

Es un traje de astronauta, Suds.

Oh, este traje espacial ha viajado mucho.

Será mejor que despegue todo este polvo lunar.

(RÍEN)

(Música)

Suds, ¿tienes un traje de astronauta que podamos usar?

Déjame ver...

(Música)

¡Somos verdaderos astronautas!

(Alarma)

¡Oh! ¡Vamos!

Oh, no... No, no, no. ¿Qué pasa, Mila?

Hay un problema en mi laboratorio lunar.

Ah, un laboratorio lunar...

¿Y eso qué es? Es un laboratorio en la Luna, Lofty.

Estoy cultivando fresas en el espacio

para un experimento con batidos en gravedad cero.

(LOS TRES) ¡Oh!

-Pero hay que desbloquear el sistema de alimentación automático

o todo explotará.

Mis fresas se perderán para siempre en el cosmos.

Iría yo misma, pero debo operar el control de la misión.

¡Podemos ir por ti!

Bueno... Parecéis astronautas bien entrenados...

Bien, de acuerdo, vale. (TODOS) ¡Bien!

-Hay tiempo suficiente para salvar el laboratorio lunar,

pero solo si vais ahora mismo.

(Música)

"Preparaos para despegar. Cinco, cuatro...".

¡Tres! ¡Dos!

¡Uno! (LOS TRES) ¡Despegue!

(Continúa la música)

Oh, vaya...

¡Guau! ¡Estamos flotando!

Es porque no hay gravedad en el espacio.

(RÍE) ¡Miradme!

Fuera está muy oscuro y aterrador.

Todo irá bien.

Los astronautas no tienen tiempo para preocuparse.

Deben concentrarse en resolver el siguiente problema.

¡Aterrizaremos en la Luna!

(LOS TRES) ¡Oh! ¡Estamos en la Luna!

(RÍEN)

¡Es muy divertido!

Uf...

¡Está muy alto!

Es un pequeño paso, Lofty.

¡Oh!

(RÍEN)

Mirad todos esos robots. ¡Son muy rápidos!

Son mis robots recolectores de rocas lunares.

Están por toda la Luna.

Astronautas, debéis seguir los carteles

hasta el laboratorio lunar antes de que sea tarde.

¿Cómo sabremos si es demasiado tarde?

Vuestro traje espacial está equipado con un manómetro

para el laboratorio lunar.

Cuando se ponga rojo... mis fresas saldrán hacia Venus.

Buena suerte, astronautas. Nos veremos en el laboratorio lunar.

Espero...

(Música)

Estamos muy lejos de casa.

¡Hola, planeta Tierra!

El último en llegar a laboratorio lunar

es una bota lunar apestosa. ¡Eh!

(RÍE)

(RÍEN)

Um...

El cartel apunta hacia ese cráter. Pero es aterrador.

Y está muy oscuro ahí abajo.

Eso parece menos oscuro y aterrador.

¿Pero y si se tarda más?

O nos perdemos.

No podemos perdernos en la Luna. Y todavía tenemos tiempo. ¿Ves?

¡Entonces vamos!

(Continúa la música)

(LOS TRES) ¡Uh!

¡Guau! ¡Parecen montañas nevadas!

¡Pero sin nieve! Milo, ¿cuánto tiempo tenemos?

El suficiente para hacer un muñeco de nieve.

¡Sí!

Querrás decir de la Luna. (RÍEN)

¡Tachán! ¿Qué os parece? Está bien.

Pero deberíamos ponernos en marcha.

Aún tenemos que salvar el laboratorio lunar.

Oh, oh... Tienes razón, Lark. Vámonos.

(Música)

¿En qué dirección está laboratorio lunar?

Pues no lo sé. No veo ningún cartel por aquí.

¡Miremos desde allí!

¡Ya veo el laboratorio lunar!

¡Oh, está a punto de explotar! ¡Tenemos que darnos prisa!

Pero hay muchos cráteres oscuros y aterradores

entre nosotros y el laboratorio lunar.

No llegaremos a tiempo, Milo. Está muy lejos.

Hemos decepcionado a Mila. Somos unos pésimos astronautas.

¡Oh!

O quizá nos preocupamos demasiado.

¿Recordáis lo que dijo Mila?

Los astronautas no tienen tiempo para preocuparse.

Deben centrarse en...

(LOS TRES) ¡Resolver el siguiente problema!

Bueno, el siguiente problema

es cómo llegar rápidamente a laboratorio.

Disculpa, robotito, ¿nos ayudas a llegar a laboratorio lunar?

¡Vamos allá!

(Música animada)

(GRITAN Y RÍEN FELICES)

(Continúa la música)

Gracias, robotito.

(Alarma)

(Música tensión)

Reinicia el sistema de alimentación, Milo.

¿Pero cómo? Lo único que veo es un gran botón rojo parpadeante.

(LOS DOS) ¡Púlsalo!

(Música triunfal)

¡Oh! ¡Mi laboratorio aún está de una pieza!

¡Bien hecho, astronautas! Misión cumplida.

(LOS TRES) ¡Bien!

Creo que algo ha ido mal con las fresas de Mila.

Se han vuelto gigantes.

¡Esas son mis superenormes fresas espaciales!

Se supone que deben ser así.

De hecho, necesito que hagáis una última misión. Es muy importante.

Dinos qué es, Mila.

(RÍE) Necesito que las probéis.

(Música animada)

(LOS TRES) ¡Hora del batido! ¡Bien!

(RÍEN)

¿Han disfrutado mis tres astronautas del espacio exterior?

Oh, Suds, ha sido genial.

Teníamos que salvar el laboratorio lunar.

Y nos perdimos en el camino. Pero no nos rendimos.

Nos concentramos en nuestra misión y salvamos las fresas.