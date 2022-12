La mejor cresta

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

(Música tranquila)

(Trinos)

(RUGE)

(Música tranquila)

(RONCA)

(ESTORNUDA)

¡Giganto!

¿Qué ha sido eso?

(RONCA)

Oh, ¿eso significa lo que yo creo?

Sí, me temo que esta es la época del año

en la que Rocky empieza con su alergia.

(RONCA)

(ESTORNUDA)

Oh, oh...

Creo que ha empezado.

¿Tu alergia? Lo sabemos.

La gigaflor debe de estar floreciendo

y eso siempre me da alergia.

(ESTORNUDA)

Dicen que el giganéctar está buenísimo.

Pero tal y como Giganto vigila la flor...

nunca lo probaremos.

¿Sabes qué, Rocky?

He estado investigando un poco

y creo que he descubierto algo que por fin acabará con tu alergia.

¿De verdad? ¿Qué?

Las raíces de los árboles susu, hay muy pocos.

Solo crecen en la jungla. En esta zona de aquí.

Por lo visto, pueden curar la alergia.

Te traeré algunas.

Eso sería genial, Mazu.

Y yo te haré otro dibujo de Giganto

para que te animes.

Voy a ir a la gruta a buscar otro pincel.

Y yo te traeré fruta para desayunar.

Eh, chicos, no estoy enfermo.

Solo tengo alergia.

Pero si no nos importa, Rocky.

Sí, queremos ayudarte. Vuelvo enseguida.

Soy muy afortunado de tener tan buenos amigos.

(ESTORNUDA)

Ah, mi dibujo favorito.

Oye, Giganto, seguro que tú no tienes ninguna alergia. ¿Verdad?

Eres perfecto.

(BOSTEZA)

(RONCA)

(OLFATEA)

Mm... Mira, la gigaflor debe de estar floreciendo

y eso me da mucha hambre.

-A ti todo te da hambre, hermano.

¿Qué es ese ruido?

-Suena como una bocina desafinada.

-O un T-Rex con dolor de muelas.

(LE SUENA LA TRIPA)

-A lo mejor es mi barriga.

-No.

(SU TRIPA SUENA)

(RONCA)

Oh, es el "pararoncalocus". Escandaloso.

-Mira, ¿qué es eso?

-Vamos a verlo.

(Ronquidos)

(ESTORNUDA)

(GRITA)

Eh, mi dibujo. ¿Dónde está?

¿Te refieres a esto? Sí, eso es mío.

Devuélvemelo. Tranquilo, solo es una piedra.

No es solo una piedra, es algo importante para mí.

(ESTORNUDA)

Pues si es tan importante, vamos a hacer un trato.

Tráenos una gigaflor antes de la hora de comer

y nosotros te devolveremos tu piedra.

Pero la gigaflor me..., me..., me hace...

(ESTORNUDA)

Quizás pueda... llegar al barranco antes que Giganto...

y coger la gigaflor... antes de que llegue él.

Espero no estornudar demasiado fuerte...

Oh, oh...

(ESTORNUDA)

Oh, aunque pensándolo mejor, puede que hasta me venga bien.

La gigaflor.

(Rugido)

(RUGE)

Oh, Giganto ha llegado antes que yo.

Pero, eh, sus brazos son demasiado cortos

para llegar a las flores, a lo mejor se va.

Oh, supongo que no.

Pero si no puede cogerlas, ¿por qué insiste tanto?

(ESTORNUDA)

(ESTORNUDA)

(TODOS) ¡Rocky!

¿Dónde se ha metido?

(Estornudo)

¿Habéis oído eso?

Rocky, ¿qué estás haciendo aquí solo?

Los velocirraptores se han llevado

mi dibujo de Giganto favorito

y no me lo devolverán hasta que les dé una gigaflor.

Pero Giganto las está vigilando.

No sé por qué no lo deja. Si no llega a coger las flores.

Pues cógelas sin que te vea.

¿Cómo puedo hacer eso con esta nariz tan ruidosa?

Toma, vamos a ver si esta raíz de susu te quita la alergia.

Oh, siento alivio y calma. Creo que está funcionando.

(ESTORNUDA)

Oh, no. Estoy peor. Ahora hago todavía más ruido.

Nunca podré llegar sin que me vea Giganto.

¿He dicho árbol susu?

En realidad, quería decir árbol gugu.

(ESTORNUDA)

(RUGE)

Gracias por intentarlo, chicos.

Mm... A lo mejor solo necesitas ponerte algo encima.

Probaré lo que sea.

(RÍE)

Ya está. Eso debería amortiguar todos los ruidos.

Y tiene estilo.

Eh, ya no hago ruidos. Esto podría funcionar.

Uy. Guau, parece que pesa bastante.

Ups. A lo mejor tenía que haber puesto

un poco menos de fango.

Pero estás muy guapo.

Gracias, solo necesito un poco más de práctica.

Ahora voy a ir a por las flores.

Te ayudaremos.

(Música tensión)

Muy bien, hemos llegado.

Parece que Giganto está durmiendo.

Es el momento perfecto para pasar sin que me vea.

Con mi cresta silenciosa.

Espera un momento, Rocky. La flor está muy arriba.

Iremos contigo.

Podemos hacer una "dinotorre" para que llegues.

Vamos, subíos los tres a mis hombros.

Vale, pero en silencio.

¿Eh? ¿Dónde está mi nido? Creía que tenía uno en este árbol.

Ajá, ahí está. Pero ¿por qué estará ahí abajo?

Vale, flor, ven con Rocky.

Pero no me hagas estornudar.

¿Archie?

(GRITAN)

Rocky, lo siento. Creía que eras mi nido.

(RUGE)

Vámonos de aquí.

(RUGE)

Estaba a punto de coger esa flor.

Nunca lo conseguiré.

y todo por culpa de mi cresta.

Un momento, ¿qué está haciendo?

Mirad eso.

Giganto no puede coger la flor porque tiene los brazos cortos,

pero los mete por la grieta y coge el néctar que va cayendo.

Por eso se pone al lado de la flor todos los años.

Para recoger el néctar que derraman las flores.

Es muy inteligente.

Sí, tengo que apuntar eso en mi cuaderno.

¿Sabéis? Siempre había pensado que era una desventaja

que Giganto tuviera los brazos tan cortos.

Y resulta que le son de gran utilidad.

Puede que todas las ventajas sean útiles.

(ESTORNUDA)

Eh, tengo una idea, chicos.

(Música tranquila)

¿Por qué será tan importante para él esa tontería?

-A lo mejor puedo comérmelo.

-Hermano, comes muchas cosas

que la mayoría de dinosaurios ni tocarían.

Así que, venga, si te comiste una flor apestosa...

¿Por qué es tan especial para ti esa gigaflor?

Vale, chicos, tapaos las orejas.

(ESTORNUDA)

(GRITAN)

¡Lo tengo! Buen trabajo, Rocky.

Has recuperado tu dibujo.

¿Parezco tan tonto cuando estoy asustado?

¿De dónde ha salido ese ruido? Espero que no por aquí.

No creo que tú parezcas tan tonto.

Gracias por ayudarme, chicos.

Supongo que tener una cresta ruidosa

al final ha sido muy útil.

(ESTORNUDA)

(RUGE)

Guau, ¿es mi imaginación o Giganto hace el mismo ruido que yo?

No lo sé, un poco.

Puede que esté imitando tu sonido, Rocky.

A lo mejor le gusta.

¿Eso creéis?

Entonces quiero hacer este ruido todo el tiempo.

(RÍEN)

(ESTORNUDA)

(RUGE)

(TODOS RÍEN)