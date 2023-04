Arqueop-trucos

# Lejos de aquí, en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos. ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(HACE ESFUERZOS)

¿Aquí está bien, Mazu?

Perfecto.

Ahora tienes que poner el musgo delante y...

Genial.

(AMBOS) Guau.

¿Puedo probar?

Pones el musgo de la cueva ahí

y presionas aquí.

Uhhh, ojalá yo tuviera uno de esos

que me lanzara a mi nido.

Bueno, este es para dar de comer a Giganto,

pero veré qué puedo hacer.

(TODOS) ¡Ohhh!

Aquí viene el grandullón.

No, esas pisadas no son tan fuertes

como para ser de Giganto.

¿Pero qué dices?

Mis pasos son igual de fuertes que los suyos.

(TODOS) ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah!

(GRITA)

¡Archie! ¿Estás bien?

Ah, eso.

He tenido caídas peores.

-¿Lo veis?

Mis pasos son tan fuertes que han hecho caer

a un dinosaurio volador del cielo.

-Bueno, no exactamente.

Yo... no puedo volar.

-¿Qué? ¿Y para qué son todas esas plumas?

-Ay, ojalá lo supiera.

-Ja, un dinosaurio con plumas que no puede volar.

(RÍE)

Oye, no te rías de él.

Qué sabrás tú del arqueoto...

Eh... Ah... Arqueo...

De Archie. Sí.

Puede que no sepa volar, pero sabe hacer muchas otras cosas.

Como a hacerme reír.

(RÍE)

En realidad,

Archie no puede volar porque sus plumas son mágicas.

(TODOS) ¿Qué?

(SUSURRA) Vosotros seguidme el rollo.

No me digas que nunca has oído hablar

de la leyenda de los Archaeopteryx que no pueden volar.

Es porque sus plumas están hechas para pedir deseos.

¿Para pedir deseos?

Ja, ¿de verdad?

Sí.

Cualquier deseo que se pida con una de sus plumas,

se hará realidad.

¿Verdad, Archie? Eh...

Oh, es que Archie es muy tímido.

Mira, ojalá tuviera un musgo de la cueva.

(RÍE) ¿Estás de broma?

Todo el mundo sabe que el musgo de la cueva

solo crece en cuevas. ¿Eh?

Ah...

(GRITA)

(RÍEN) (GRITA)

Giganto come musgo de cualquier parte.

Eh... ¿Qué ha pasado aquí?

Solo quería bajarle los humos al arrogante de T-Rex.

Y por eso le dicho que tú tienes poderes especiales.

(RÍE)

Seguro que la próxima vez ya no se vuelve a reír de ti.

Mazu, ¿cómo puedo agradecértelo?

Pues...

Puedes ayudarnos con el musgo para Giganto, si quieres.

Tus deseos son órdenes para mí.

(RÍE)

¿Listo?

¡Ya!

¡Bingo!

Carga más, Bill.

Lo hemos usado todo.

(ERUCTA) Perdón.

¿Eh? ¡Oye!

Mira, Totor.

Debe de ser una de esas plumas de los deseos

que nos dijo T-Rex.

-¿De esas que hacen caer comida del cielo?

Eh... Pues no me parece nada especial.

(SE ACLARA LA VOZ) -Mis plumas son increíbles.

-Ah, ¿sí?

A ver si es verdad.

¿Qué podemos desear?

-Pide que llevan plátanos.

-Vale.

Quiero que llevan plátanos.

Un montón de ricos plátanos.

Ja, lo sabía.

No tienes ningún poder especial.

(SUSPIRA)

Bueno, supongo que no podíamos mantener

el engaño mucho tiempo.

Ya lo sé. Ay...

Tendré que volver a ser

el Archie normal y corriente de siempre.

Todavía no.

(GRITA) -Oh, ha funcionado.

-Aunque yo había pedido algo más ligero.

Venga, vámonos antes de que se les ocurra pedir

otro deseo.

Les hemos dado una lección, ¿verdad?

Sí.

No te van a molestar durante un tiempo, Archie.

Pero ahora tenemos que seguir con el engaño

para siempre. (TODOS) ¿Eh?

¿Qué?

O al menos un poquito más de tiempo.

Pero entonces Mazu tendría que estar todo el rato

engañando todo el mundo.

Sería un poco deshonesto.

¿Y qué pasa si algo sale mal?

Es la primera vez en mi vida que me siento especial.

Oh...

Estaré fuera.

Tengo cosas que hacer y muchos dinosaurios

a los que impresionar, quiero decir, ayudar.

Ohhh, la verdad es que pensándolo bien,

quizás podríamos ayudarle con los trucos, Mazu.

Buena idea, Rocky.

Por Archie.

Bueno, supongo que podemos hacerlo un poco más,

si te hace tan feliz.

Oh, sería un sueño hecho realidad.

-¡Ohhh! Oh.

(HACE RUIDOS) (FORCEJEA)

Ojalá pudiera sacar la avellana de este tronco.

-¿Has dicho "ojalá"?

Vale. Venga, Tiny.

(GRITA) ¡Yuju!

(RÍE)

Gracias, Archie.

Tus plumas son mágicas.

-Oh, un placer.

(GRUÑE)

-Ojalá le dé muy fuerte.

-Y así es como va a ser.

-¡Ay, ah!

-Ah.

Ay.

(GRITA)

-¡A correr!

(RÍE) -Y ni siquiera le he dado.

Eres el mejor, Archie.

-Lo sé. (TODOS) ¿Eh?

Oh, vaya.

El grandullón ha tenido una buena idea.

Quiero dormir.

Creo que he impresionado a todos con los deseos

que les he concedido hoy.

Querrás decir con los trucos que hemos hecho.

Recuerda, Archie,

tus plumas no conceden deseos.

¡Ahí está! -¿Eh?

-¡Archie! -¡Concédeme un deseo!

-No, a mí primero.

-Vale, vale, poneos a la cola.

Tengo suficientes plumas para todos.

¿Qué? ¿Quiere más?

Ni hablar.

En realidad, creo que Archie no va a conceder

deseos en una temporada.

Eh, Mazu tiene una pluma de los deseos.

-Dámela a mí, tengo muchísimos deseos que pedir.

Quiero unas pata más grandes para pisar más fuerte.

-Y yo quiero una cola de caracol.

-Yo, pelo de la cabeza. -Yo quiero una pluma de los deseos.

(RUGE)

(GRITAN)

¡Socorro! (TODOS) ¡Mazu!

-Oh, no.

Mazu tiene problemas.

Tenemos que ayudarla. Rápido.

¿Para qué?

Tiene una pluma de los deseos.

Lo único que tiene que hacer es desear poder volar.

-No, no puede.

-Ah... ¿Por qué no?

-Porque mis plumas no conceden deseos.

En realidad, no tengo ningún poder especial.

-Pero nuestros deseos se hicieron realidad.

-Han sido trucos que Mazu y los demás han hecho

para que todos pensarais que tenía poderes mágicos.

Pero ojalá nada de esto hubiera pasado nunca.

¡Es verdad!

¡Siento haberos engañado a todos!

¡Ojalá alguien pudiera ayudarme a mí ahora!

¡Yo lo haré, Mazu! ¿Tú lo harás?

Sí, yo he metido a Mazu en este lío y yo la voy a sacar.

Lanzadme ahí arriba.

Vale. Vamos allá.

Ahora. Oh.

(GRITA)

Archie, por un momento parecía que estabas volando.

Oh, Mazu, siento mucho haberos obligado a engañar

a todo el mundo con esos trucos.

He sido muy egoísta.

Bueno, en realidad yo lo empecé todo inventándome

esa absurda historia sobre tus plumas.

Pero luego yo no te deje parar.

Cuando todos los dinosaurios pensaban

que mis plumas podía conceder deseos,

me sentía muy especial.

Tú eres especial, Archie.

Para todos nosotros.

Ay, gracias, Mazu.

Pues voy a hacer algo muy especial ahora mismo.

Te bajaré volando.

¡Pero tú no eres especial por volar!

(GRITAN)

(JADEA)

(TODOS) ¡Hala! ¡Guau!

¡Mueve esas salas, colega!

¡Tú puedes!

¡Ojalá tuviera un poco de ayuda!

¿Eh? (AMBOS) ¡Oh, no!

(RUGE) (GRITAN)

¡Gracias por ayudarnos, Giganto!

Lo has conseguido.

Nunca había visto nada igual.

-La verdad es que no está nada mal

para un dinosaurio que no puede volar.

Entonces tus plumas sí son especiales.

No son sus plumas las que hacen especial Archie,

sino su corazón. (SUSPIRA)

Y tener amigos como vosotros.

Y ahora, si no os importa, quiero pedir un deseo.

Echarme una siesta bien larga.

No hay problema.

Ohhh.

(RÍE)

(TODOS) Vaya.

(SUSPIRA) -Perfecto.

(RÍEN)