El desafío

(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(Música)

Vamos a hacer lanzamientos difíciles:

canastas, salto de champiñones, mate y tobogán.

Bueno, chicos, ¿listos?

Lista. Lista.

¿Te importa si me como el mío?

¡Vamos!

(Música animada)

¡Yuju!

¡Ya!

(GRITA CONTENTO)

¡Sí!

(RÍE)

¡Sí!

¡Yuju! ¡Sí!

¡Sí! ¡Sí!

(GRITAN CONTENTAS)

(RÍE)

¿Ah?

Vale, Bill, te toca.

Ah...

¡Ah, ah!

(GRITA)

Ah.

Oh, oh.

(GRITAN)

¡Ay! Ah.

Os lo dije, chicos, no se me da bien este juego.

(GRITA)

(RESOPLA)

¿Hum? ¿Eh?

Mira lo que tenemos aquí, un concurso de patososaurios,

y gana el braquio.

(RÍE)

Esperad, eso no es algo bueno.

¿Qué hacéis molestando en nuestra guarida? ¡Largaos!

¿Vuestra guarida? Esta es nuestra zona de juegos,

no nos vamos a ir a ninguna parte, y no nos podéis echar.

(SUSURRA) Técnicamente, sí pueden.

(RUGE BAJITO)

El braquiosaurio tiene razón, esto no es una zona de juegos.

Un juego, eso es. ¿Ah?

Os retamos a un partido... de dinocesto.

Si ganamos, la zona de juegos es nuestra.

Si ganáis, la zona de juegos es vuestra.

¿Por qué vamos a jugar a una tontería de juego con unos microdinosaurios?

Nos quedaremos aquí si queremos.

Parece que tenéis miedo de perder.

¿Qué? No nos da miedo nada.

-En realidad me dan un poco de miedo los bichos,

y los cangrejos, y hablar delante de mucha gente, y...

-He dicho que no nos da miedo nada.

Jugaremos con vosotros y os ganaremos.

Busquemos compañeros para nuestro equipo.

-Vale, pero que no sean bichos, por favor, ni cangrejos.

Rocky, ¿por qué quieres hacer esto?

Si perdemos nosotros, nos echarán de la zona de juegos para siempre.

No te preocupes, Bill, somos mejores jugando al dinocesto

que los velocirraptores.

¡Va! ¿Hum?

¡Yuju! ¡Guau!

(TRISTE) Vosotros sois mejores, pero yo no.

(Música)

Bueno, equipos, ¿listos para empezar el partido de dinocesto?

El equipo Dino está listo.

Equipo Velocirraptor, ¿estáis preparados?

-Cuando quieras.

-Vale, pero, ¿cuándo me darás el musgo de la cueva, Cror?

-Cuando ganemos el partido. -¿Partido?

Me dijisteis que les íbamos a gastar una broma a los dinosaurios pequeños.

-Y así es.

Oh, no, tienen a Patchy y a Dilo en su equipo,

y todos son tan, tan grandes.

Tranquilo, Bill, saldremos y jugaremos lo mejor que podamos.

Pero lo mejor que yo puedo es horrible.

Muy bien, jugadores, el primer equipo que consiga tres puntos, gana.

¿Listos?

(TODOS) ¡Sí!

(TODOS) Sí.

-Pues que empiece el partido. -¡Ya, bien!

-Os vamos a hundir, tricerátops.

En realidad, voy a ascender.

¡A por él!

(ANIMAN) ¡Vamos, Rocky, tú eres capaz, eres excepcional!

¡Toma, Bill!

¡Ah!

(ERUCTA)

-Equipo Dino 1, equipo Velocirraptor nada.

-Ella lanza, ella encesta, Mazu es nuestra dinosauria maestra.

Buen disparo, Mazu.

Buen trabajo, equipo.

Pero yo ni siquiera he tocado el balón.

No pasa nada, Bill, hemos marcado.

(Música)

-Ahí va el segundo balón.

-¡No perdáis de vista el balón, no perdáis de vista el balón!

¡Eh! ¡Para ya! No veo nada. (RÍE)

¡La tengo! Párala, Patchy.

¿Parar a quién?

(RÍE)

¡Bill, defensa! Eh... Vale...

¡Defensa, defensa!

(ERUCTA) Ah...

¡Bien, Totor! ¡Ah!

¡En tu cara! (RÍE)

(ERUCTA)

Hay un empate. 1-1.

Yo no he podido parar a Totor. No pasa nada, Bill.

Intentaremos encestar el siguiente balón.

(GRITA) ¡Madre mía! (GRITA)

¡Cocos! Tranquilo, ya sigo yo, Bill.

(JADEA)

¡Canasta! ¡Eso es trampa!

No se puede distraer a la planta. No dijiste que no se podía.

-Bueno, supongo que como no hemos dicho que no se podía,

tendremos que permitirlo.

Equipo Velocirraptor, 2, equipo Dino, 1.

¡Oh, no! Un punto más y ganarán. (ERUCTA)

(CANTAN) "Meted canasta, igualad el marcador,

y seréis el equipo ganador. Meted canasta,

igualad el marcador, y seréis el equipo ganador".

-¿Listos para el siguiente balón? ¡Listos!

(GRITA)

¡Eh! ¡Estoy pegada!

Oh, qué dinosauria tan tontorrona. (GRITA)

¿Qué? No es justo...

¡Dilan, cógela! (GRITA)

¡Bien!

¡Ay! ¡Rocky, estás herido!

Ay... Mi pezuña. Así no puedo jugar.

Pero no pasa nada, podéis seguir jugando sin mí.

Solo nos falta un punto más para que la zona de juego sea nuestra.

O para perderla...

Tienes razón, Rocky, podemos hacerlo.

(RÍEN MALÉVOLAMENTE) ¿Eh?

¡No!

¡Bill! ¡Vuelve!

No puedo hacerlo, no juego bien al dinocesto.

Perderemos la zona de juegos por mí.

(GRITA)

(RUGE)

¡Uf! Ha estado cerca.

Giganto, tú sí que me mantienes alerta.

Ojalá pudiera hacer eso cuando juego al dinocesto.

¿Eh?

¡Eh! ¿Por qué no puedo hacer eso cuando juego al dinocesto?

Si puedo esquivarte a ti, podré esquivar

a un par de velocirraptores.

(RUGE) ¡Gracias, Giganto!

Supongo que tendremos que jugar solo tú y yo, Mazu.

¡Esperadme! (GRITAN)

¡He vuelto! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos equipo Dino!

Último balón. El que marque gana el partido.

-Y se queda con la zona de juegos.

¡Lo tengo!

(GRITA)

¡Eh! ¿Qué ha pasado?

(RÍE) (GRITAN)

¡Balón nuevo!

(AMBAS) ¡Cógelo, Bill!

¿Eh? Vamos, Bill, ¡puedes hacerlo!

(AMBOS) ¡Bill, Bill, Bill!

(Rugido)

Yo puedo hacerlo.

(GRITAN)

Por ahora voy bien.

(RÍE)

¿Qué?

¡No podréis cogerme!

¿Eh? No conseguirás esquivarme a mí.

¡Canasta!

(AMBAS) ¡Hemos ganado, hemos ganado! ¡Genial!

(RÍEN CONTENTOS) ¡Lo has conseguido, Bill!

(RÍE) Les has dado una lección a esos velocirraptores.

¡Esa jugada ha sido increíble!

¿Ah, eso? Se llama "el Salto de Giganto".

Venga, chicos, vamos a celebrarlo en nuestra zona de juegos.

(TODOS) ¡Sí!

Supongo que ahora vais a quedaros con la cueva...

¿Eh?

¿Crees que me podrías enseñar a jugar como tú?

(RÍE) Sí.

Me encanta poder estar de nuevo en la zona de juegos.

Claro que sí, y supongo que podemos estar aquí todos juntos.

Bueno, renacuajos, supongo que no sois tan malos después de todo.

Sobre todo, ese braquiosaurio. ¿Dónde está, por cierto?

(RUGE)

¿Listos? Aquí viene. Recuerda lo que te enseñé.

Botamos. Botamos.

Inclinación. Inclinación.

Salto. Salto.

Y canasta. Y canasta.

(RUGE)

(RÍE) ¡Lo he conseguido! Gracias, Bill.

No me des las gracias, dáselas a nuestro entrenador, Giganto.

(RÍEN)

(RUGE)