El banquete nocturno de Bill

(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

(Ronquidos)

Hambre, tengo hambre.

(Música)

Buenos días. Vaya, ¿cómo ha terminado Bill ahí?

Billy, ¿estás bien?

(Música)

Se cómo despertarle.

¡Hora de desayunar! (RÍE)

¡Sí! ¿Alguien ha dicho desayunar?

Qué raro, ahora mismo no tengo hambre,

pero os traeré unos cocos de mi escondite secreto.

¿Bill no tiene hambre?

Qué raro. Espero que no esté enfermo.

(GRITA)

Yo te protegeré, Bill. ¿Es por Giganto?

¡Oh, no, Rocky, es mucho peor!

¡Mis cocos han desaparecido! Eh, vale...

Supongo que es bastante grave.

Pues sí, los dejé aquí ayer,

es uno de mis mejores escondites. ¡Oh, no!

No te preocupes, hoy comeremos otra cosa.

Tienes razón, tengo un montón de escondites por aquí.

Esperad, chicos, voy a por algo de papeo, vuelvo enseguida.

¡Ja, ja, ja, ja!

(Música)

Tomaremos unas dinobayas, será un desayuno perfecto.

(Música tensión)

(GRITA) ¡Ah, mis dinobayas no están!

(Continúa la música)

¡Ah, mis dátiles han desaparecido!

(GRITA) ¡No, no, no!

Bill, ¿dónde estás?

Dijo que iba a por algo de desayunar,

pero casi es la hora de comer. (SOLLOZA)

¿Qué haces aquí, Bill?

Mi pastel de arándanos ha desaparecido.

Alguien se ha llevado toda mi comida.

¡Ah! Vaya, ¿habrá un ladrón de comida en Cretacia?

Sí, y es...

Archie. ¿Qué, yo?

¿Qué he hecho? Dime, Archie,

¿de dónde has sacado ese coco que tienes en la mano?

Esas cosas no crecen en los árboles, ¿sabes?

Pues yo creo que sí.

No intentes confundirme con tus oportunos datos sobre los cocos,

lo has cogido de mi escondite, di la verdad.

¿Robártelo? ¡No! Ni siquiera me gustan los cocos,

lo iba a usar para conseguir tirar unas bananas,

que también crecen en los árboles.

Sí, es verdad. Muy bien, no eres sospechoso, estás limpio.

Por ahora.

(Música)

Perdón.

Ajá, Mars parece sospechoso.

Yo creía que parecía un glotón.

(Continúa la música)

¡Has sido tú, tú has robado mi comida!

Bill, no puedes ir acusando a todo el que veas,

tienes que buscar pistas. ¿Pistas?

Sí, como: ¿Había alguna huella alrededor de tus escondites?

Solo las mías, pero a lo mejor el ladrón es muy alto,

y pudo llegar hasta mi comida sin tener que acercar sus pies.

A lo mejor, y si se han llevado toda tu comida,

eso significa que el ladrón tiene mucho apetito.

Sí, igual que...

(Música tensión)

(A LA VEZ) ¡Gigantosaurus!

Giganto, él es el ladrón de comida.

¿Giganto? Imposible. No tienes ninguna prueba.

Vale, pues tendremos que esperar por aquí

para pillarle in fraganti.

Espera, ¿no deberíamos ir a por algo de comida para nosotros?

Llevamos todo el día sin comer. Mazu tiene razón, yo tengo hambre.

Yo también, pero lo primero es lo primero.

Lo siento, barriga, tendrás que esperar un poco más.

Estamos en una misión.

(RONCA)

Venga, ¿cuánto va a durar esto?

Giganto es un ladrón muy aburrido.

Creo que Bill es el más listo.

Está de ronquidos.

Hambre... Qué hambre tengo. Hambre, hambre...

¿Eh, que está haciendo? Está andando,

pero sigue dormido. ¡Despierta, Bill! Quiero decir,

para, bueno, las dos cosas. Rocky, espera.

Podría asustarse si le despiertas.

(Música)

(Música tensión)

¡Oh, no, Bill se está llevando el hueso de Giganto!

Vamos, tenemos que seguirle para asegurarnos

de que no se hace daño.

(RONCA)

¡Está yendo hacia el río!

(Música)

¿Habéis visto eso?

Giganto le ha hecho un puente a Bill.

(Música)

(RONCA)

Cuidado, Bill. ¡Tranquilo!

(Música tensión)

(GRITAN)

(Continúa la música)

¿Bill se acaba de comer esa banana sin tener que pelarla?

Sí, ¿primero Bill coge el hueso de Giganto

y ahora coge la banana?

(RONCAN)

(Continúa la música)

¡Giganto no es el ladrón de comida, es Bill!

Por eso no había huellas cerca de sus escondites de comida.

¡Tenemos que detenerle!

(Música tensión)

¡Rápido!

(Continúa la música)

(GRITAN) ¡No!

(RONCA)

(Música tensión)

Creía que Giganto estaba intentando proteger a Bill.

A lo mejor lo único que quiere es su hueso.

¡Tranquilo, Bill! ¡Ya vamos!

(Continúa la música)

(Música)

Giganto ha renunciado a su hueso para que Bill esté a salvo.

Supongo que al final sí que estaba protegiendo a Bill.

(RUGE)

(A LA VEZ) ¡Gua!

¡Gracias, Giganto, espero que ahora puedas dormir un poco!

¡Ah! Y nosotros, también.

Mirad cómo duerme plácidamente ahora que tiene el estómago lleno.

Buenas noches, Bill.

(BOSTEZAN)

Buenos días.

¿Estáis listos para ir a por ese ladrón de comida?

¿Qué pasa? Bueno, Bill,

a ver cómo te decimos esto. Tú eres el ladrón de comida.

¿Qué? Es verdad, te hemos seguido

y has ido por toda Cretacia toda la noche

llevándote comida de otros dinosaurios

mientras estabas dormido. Y has hecho cosas muy raras.

Menos mal que estaba Giganto para protegerte.

¿Giganto, me ha protegido?

Sí, a pesar de que le quitaste un hueso de su propia boca.

(BOSTEZA) ¿Le he quitado un hueso a Giganto?

Imposible, no se me ocurriría acercarme a su boca.

Pues no solo te acercaste, caminaste por ella.

Y ahí está el hueso que lo demuestra.

¿Entonces soy el ladrón de mi propia comida?

Ahora entiendo por qué no tengo hambre.

Chicos, tenéis que contármelo todo.

(RONCAN)

(RÍE) Está bien, mejor, luego.

(Música)

Ahora me siento mucho mejor. Yo también,

necesitábamos dormir un poco. ¿Dónde estará Bill?

Bien, estáis despiertos, ya podemos empezar.

Amigos, es posible que os haya acusado de robar mi comida,

y lo cierto es que yo os estaba robando la vuestra

mientras dormía. (A LA VEZ) ¡Ah!

Para que no vuelva a ocurrir más me he fabricado una alarma.

(RÍEN)

Así que si os acusé a alguno de robarme la comida, lo siento.

¡Ahora, todos a comer! La verdad es que a mí

no me has hecho nada, pero te perdono.

(Música)

Muy bien hecho, Bill, ¿pero no deberías disculparte también

con Giganto? Recuerda que a él

le quitaste su hueso. Y estuvo toda la noche

sin dormir protegiéndote. No os preocupéis, chicos,

también me he ocupado de Giganto.

(Continúa la música)