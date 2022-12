La promesa rota de Bill

(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

(Música)

Oye, Mazu, ¿crees que esta tarta será suficiente

para la fiesta de cumpleaños de Rocky?

(RÍE) Más que suficiente, Bill. Oye, mira qué juego se me ha ocurrido.

Primero, coges una hoja.

Luego, empiezas a dar vueltas...

(GRITA)

Y luego intentas ponerle la cola al dinosaurio.

Eh, creo que te has equivocado de dinosaurio.

(RÍEN)

¡Oh! Estáis jugando a ponerle el bigote al dinosaurio. ¡Mola!

¡Feliz cumpleaños, Rocky! Ahora vete de aquí.

Oh... ¿Qué forma es esa de tratar al dinosaurio cumpleañero?

Lo que pasa es que estamos preparando tu fiesta.

Sí, y no puedes ver nada.

Eh... Rápido, mira a otro sitio. ¡Donde sea!

(RÍE) ¡Ah! Ya lo pillo. Queréis que sea una sorpresa.

Pero ¿me podéis dar alguna pista? ¿El regalo? ¿Eh?

Decidme, ¿qué es? Venga, por fi, por fi.

Tiny se encarga de eso.

Te estropearemos la sorpresa si te lo decimos.

Vamos, busca otra cosa que hacer mientras terminamos.

Vale, vale.

Me da que va a haber una fiesta megaincreíble

para celebrar mi cumpleaños. ¡Sí!

(Música misterio)

¿Se ha ido ya? Sí, todo despejado.

Bien. ¡Aquí está el regalo de Rocky!

¿Qué os parece?

¡Hala! ¡Ah Rocky le va a encantar! ¡Es T. rextástico!

¡Chis! Baja la voz, no podemos fastidiar la sorpresa.

No se lo podéis decir a nadie, ¿vale?

Rocky no puede saberlo. Vale, yo no se lo diré a nadie.

Yo tampoco, ni una palabra.

Podríamos dárselo cuando sople las velas de la tarta.

¡Ah! ¡Las velas!

¿Qué te parece? Estos juncos pueden servir de velas, ¿no crees?

(Música tensión)

¿Qué tenemos aquí? (GRITA)

¡Oh! Un pequeño manjar azul. No, qué va...

¿Quieres algo realmente rico?

Te traeré un trozo de tarta de la fiesta de Rocky.

¿Fiesta? Háblame de esa fiesta.

Emm, bueno... Vendrán muchos dinosaurios

y habrá muchos juegos y Tiny le ha hecho un regalo genial...

¿Y puedo irme ya?

Uh... ¡Un regalo! Me encantan los regalos. ¿Qué es?

Prometí no decirlo. Es una sorpresa.

¡Oh! Venga, cuenta, tratándose de un secreto,

sé mantener la boca cerrada. Mm, mm.... ¿Ves?

Y si no me lo dices, puede que tenga que mantener la boca cerrada...

¡Con un pequeño manjar azul dentro! Vale, vale, te lo diré...

Ay...

Tiny le ha hecho a Rocky una pintura de Giganto.

Espera, ¿qué has dicho? ¿Una qué de Giganto?

Oh... Ya he hablado demasiado, tengo que irme, no se lo digas a nadie.

¡Tranquilo! Nadie guarda los secretos mejor que yo.

Psh, ¿sabéis? Giganto va a ir a la fiesta de cumpleaños de Rocky

o algo así, pero no se lo digáis a nadie.

(MURMURAN)

(MURMURAN) ¡Oh!

(MURMURA)

(MURMURA) ¡Ah!

(MURMURA) ¡Guau!

(CANTA) "Feliz cumple a mí, feliz cumple a mí.

Hoy es mi cumple y la fiesta es para mí".

¿Has oído lo de la fiesta sorpresa de Rocky?

Me he enterado por Iggy, que se ha enterado por Ayati,

que se ha enterado por Rugo y por Dilo y por Archie y por Termi,

que según Bill, Giganto va a venir a la fiesta de cumpleaños de Rocky,

pero no lo digas, no lo sabe nadie.

¿Eh?

¿Giganto a mi fiesta? ¡Sí! (RÍE)

(TARAREA)

¡Yuju! ¡Ah!

¡Eres el mejor, Bill! Oye, es solo una tarta.

No te hagas el loco, no por eso. Me refiero a que mis mejores amigos

de todo el mundo han conseguido que Giganto venga a mi cumple.

¿Ah, sí? ¿Y dónde has oído eso?

Ehm, me he enterado por Marsh, que se ha enterado por Iggy,

que se ha enterado por otro, bla bla,

que te oyó decirlo a ti, así que tiene que ser verdad.

No pasa nada, Bill ya no es una sorpresa,

pero me hace mucha ilusión. (RÍE)

Pero, eh...

Que Giganto vaya a venir a mi fiesta de cumpleaños

es el mejor regalo de todos. No podría tener mejores amigos.

¡Gracias, gracias, gracias!

Eh, de nada, de nada, de nada.

Será mejor que vaya a la guarida a sacarme brillo a la cresta.

Tengo que ponerme guapo para Giganto.

¡Oh, no! Nunca debí decirle a Termi lo del regalo...

Tengo que contarle la verdad a Rocky.

(CANTA) "Giganto viene a mi cumple! Hoy será como una danza, sí". ¡Ah!

"Porque Giganto estará celebrando mi día".

Oh... Mírale.

No puedo dejar que se lleve una desilusión en su cumple.

Oh, solo puedo hacer una cosa:

conseguir que Giganto venga a la fiesta. Oh...

(Música misterio)

¡Ay! Vamos, Bill, puedes hacerlo.

Imagina que es un plátano, un plátano grande y verde...

Con garras y dientes afiladísimos.

Cocos, no me había dado cuenta del miedo que dan los plátanos.

(RONCA) Eh, em... Hola, señor Giganto.

Quería invitarte a la fiesta de cumpleaños

que hacemos para Rocky hoy. ¿Qué me dices? Será divertido.

(GRUÑE)

Oh, eso tampoco da tanto miedo.

(RUGE FUERTE) (GRITA)

Giganto, por fi ven a la fiesta. Habrá bailes...

(TARAREA)

Y jugaremos a poner la cola al dinosaurio

y comeremos muchísima tarta de coco. (RONCA)

Señor Giganto, me ha costado muchísimo venir hasta aquí,

pero haría cualquier cosa para hacer feliz a mi amigo Rocky,

así que ¿qué dices? ¿Vendrás a su fiesta?

¡Ah!

(OLFATEA)

Oh, nunca escucharás a un dinosaurio insignificante como yo.

Pero a lo mejor sí escuchas a tu barriga. ¡Igual que yo!

(OLFATEA)

¡Yuju! ¡Giganto!

Eso es, tendrás montones de delicioso musgo para ti

si vienes al cumpleaños de Rocky.

(PISA FUERTE) ¡Ay! ¡Pero no tan rápido!

(TODOS CANTAN) "Cumpleaños feliz".

(Aplausos y vítores)

¿Dónde está Bill? No lo sé.

Bien, chicos, es la hora del regalo. Bueno, ¿cuándo viene?

¿Eh? ¿A qué te refieres? Da igual, cierra los ojos.

Queremos que sea una gran sorpresa. Estoy preparado.

(GRITAN)

(GRITA) (RUGE)

(GRITAN)

¡Aquí viene Giganto!

Muchísimas gracias por invitarle, chicos.

¿Eh? ¿Invitarle?

No os preocupéis, Bill me contó lo de la sorpresa.

No me puedo creer que hayáis conseguido

que Giganto venga a mi cumple. ¡Es el mejor regalo!

¡Feliz cumpleaños, Rocky! (GRITAN)

¡Yuju! Ha venido por mí. (GRITAN)

Bienvenido a mi fiesta, grandullón.

(Música tensión)

¿Quieres jugar a poner...? ¡Ah!

¿Eh? ¡Sí, lo he hecho!

(Continúa la música)

¡Yuju!

¡Oh, gracias! ¡Ñam!

¿Eh? Ah...

Lo siento, chicos, la fiesta se ha estropeado por mi culpa.

Giganto ha destrozado la pintura en la que tanto ha trabajado Tiny.

¿Estropear la fiesta? Pero ¿qué dices?

Giganto ha venido, ha jugado un poco,

hemos comido tarta de cumpleaños

¡y ha convertido mi pintura en un puzle!

Este cumpleaños no ha podido ser mejor.

¿De verdad? ¡Vamos, chicos! Hacedlo conmigo.

(Música animada)

¡Sí! ¡Eh, parece muy divertido!

¡Lo es!

¡Oh! Creo que este va aquí. ¡Tengo uno!

Bueno, pues feliz cumpleaños.

Falta un trozo, chicos. ¿Dónde está?

¡Oh!

¡Giganto!

¡Oh!

(RÍE) Este Giganto es el alma de la fiesta.

(RÍEN)