Ha nacido un artista

(Música)

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos # lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos.

# ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(RUGE)

GIGANTOSAURUS

(Música)

Un posado perfecto, Giganto. ¡Gracias!

(RUGE)

(TARAREA)

Ah... No hay nada más bonito en Cretatia

que una buena pintura de Cretatia. Qué buena idea, Tiny.

¡Gracias, Rocky! ¡Necesitamos más pintura de bayas, Bill!

¡Marchando ahora mismo!

(Música suspense)

Una, a la pintura, una, a la barriga.

Una, a la pintura, una, a la barriga.

(RÍEN MALÉVOLAMENTE) Una, a la pintura,

una, a la barriga.

Una, a la pintura... ¡Qué montón de bayas!

¡Eh! ¡Necesitamos esas bayas para hacer pintura!

Bueno... Casi todas.

Hemos estado toda la mañana recogiéndolas.

¡Sí! Y son nuestras bayas.

Pero es que estamos hambrientos... -¿Ah, sí?

¿No acabamos de comernos como cinco sandías enteras?

-¡Calla, Totor! Vale, es verdad, no tenemos hambre,

pero nos las llevamos igualmente. (RÍEN)

¡Eh! ¡Devolvednos esa cesta! ¡Lo haremos! Cuando esté vacía...

(Rugido)

¿Qué os acaba de decir mi hermana?

-¿Eh? -Ha dicho: "Devolvednos esa cesta".

-Pero, oye, solo era broma... -¿Ah, sí?

-Claro, pero se han acabado las bromas,

así que vamos a dejar esto aquí mismo.

-Bien...¡Largaos! (GRITAN)

Gracias por hacernos ver que cometeríamos un error.

(RÍE) Gracias, Trey. ¡Ah!

¿Quieres pintar con nosotros? ¿Pintar? ¿En plan arte?

(RÍE) Lo siento, Tiny, pero tengo muchos asuntos de triceratops

de los que ocuparme. ¡Uh! ¿Qué tienes que hacer?

Voy a embestir el árbol más grande que hay en el nogueral. ¡Hasta luego!

¡Hala! ¡Vale!

Si cambias de idea, estaremos aquí.

(GRITA)

¡Trey!

¡Ah, ah! ¡Trey! ¿Estás bien?

Sí, pero me he hecho daño.

Mm... ¿Puedes andar? Ah... Sí.

Con cuidado. (GRITA) Hasta aquí.

Creo que tendrás que ir despacio hasta que te recuperes

y no te duela.

Parece que no podrás embestir árboles en una temporada.

(ASIENTE)

Ah... ¡Santos cocos! ¿Y qué haré si no puedo embestir árboles?

Puedes pintar con nosotros. ¿Pintar? ¿Yo?

(SUSPIRA) No sé, hermanita. Eso del arte no es lo mío.

Pero ¿cómo lo sabes si no lo pruebas?

Vamos, Trey por fi... Bueno, no tengo otra cosa que hacer

ahora mismo. (RÍE) Vale, ¿por qué no?

Bueno, Tiny, enséñame. ¿Cómo va esto de pintar?

Primero, coges la rama de pintar y la sumerges en un poco de pintura.

Y luego, haces la figura que quieras para hacer un dibujo.

(CON ESFUERZO) Ah, ay... ¿Eh?

Ay... Esto de pintar no es lo mío. (RÍE) Puede que no,

pero hay otras muchas formas de arte. ¡Vamos!

(Música)

¿Qué son esas cosas raras?

-No sé, pero si las sumergen en bayas, no pueden ser malas.

(RÍE) Vaya, qué gustito me da.

(RÍE) Me hace cosquillas.

¡Me encanta esto!

Bueno, Trey, este tipo de arte se llama "escultura".

Se usan las pezuñas para dar forma a la arcilla

y convertirla en una estatua. ¿Eh? ¡Vaya, una tarta de cumpleaños!

(RÍE) Que pinta tan deliciosa. ¡Es arcilla, Bill!

Ah, sí...

Ah, vale. Allá voy. Se usan las pezuñas

para dar forma a la arcilla y convertirla en una estatua.

¿Así? Ay...

¡Vaya! Es una tortita.

Para mí sigue teniendo una pinta deliciosa.

Ah... Creo que la escultura tampoco es lo mío.

¿Hay algo que pueda hacer con los cuernos? Soy bueno con ellos.

Mm... ¡Podemos hacer un collage!

Vale, el arte del collage consiste en coger trozos pequeños de algo

y después colocarlos de alguna forma interesante.

Así que vamos a cortar esta hoja y después vamos a juntar los trozos

haciendo una forma diferente. ¡Suena genial!

(CON ESFUERZO) ¡Ay, ah, ay! ¡Vaya, confeti!

¿Qué? Qué festivo.

(RÍE) ¿Festivo? ¿Dirías que eso es festivo, Totor?

-Quizás... Si supiera qué significa "festivo".

-Pues yo no diría que es festivo, yo diría que es horrible.

-¡Os enseñaré qué es horrible!

¡Ay, ay, ah! Tenéis suerte de que no pueda correr ahora mismo.

-Ah... El triceratops grandullón no puede correr.

¿Sabes qué significa eso, Totor?

(RÍE) -Que no puede jugar al pilla-pilla.

-¡No! Significa que nos podemos quedar estos palos de cosquillas.

¡No son palos de cosquillas!

Son ramas para pintar y los necesitamos para pintar.

Qué pena porque también las necesitamos.

-Sí, para hacernos cosquillas. (RÍE)

Devolvednos esas ramas.

-Espero que te recuperes pronto, triceratops.

-Oh, hermanita, qué detalle por tu parte.

(GRUÑE)

(GRITAN)

(AMBOS) ¡Giganto! -¡Vámonos de aquí!

(Música tensión)

(GRITAN)

¡Uf! Menos mal que los velocirraptores

siguen teniéndole miedo a Giganto.

Sí, menos mal, porque yo no soy de mucha ayuda ahora mismo.

Ni siquiera puedo perseguirlos...

Oh, Trey, no quería decir eso.

Lo sé, Tiny. Pero es la verdad. ¡Trey, espera!

Ah...

Pobre Trey, ahora no solo le duele la pezuña.

Ojalá pudiéramos hacer algo para ayudarles a él y a Tiny.

Bueno, podríamos ir a la cueva a por más ramas

para terminar nuestra pintura. ¡Buena idea, Bill! ¡Vamos!

(Música)

(SUSPIRA)

Trey, ¿estás bien?

Antes era el que más árboles embestía en Cretatia, hermanita,

pero ahora, ¿qué puedo hacer? No puedo embestir,

no puedo asustar a los velocirraptores...

Ay, ni siquiera puedo hacer arte. Sí que puedes, Trey.

Sé que puedes hacerlo. Solo que no hemos encontrado

el tipo de arte apropiado para ti.

Ah, no lo sé, Tiny. Esto sí que es lo mío.

Si no clavo los cuernos en algún árbol, no me siento bien.

¡Oye! Quizás sea eso. A lo mejor, tallar árboles es lo tuyo.

¿Tallar árboles es un arte? ¿Por qué no? Venga, inténtalo.

Está bien.

Bueno, ¿qué te parece?

¿Eh? ¡Me parece que es genial!

¡Mi hermano es un artista! (RÍEN)

(AMBOS) ¿Eh? ¿Qué es eso?

(Risas)

¡Qué cosquillas! (RÍEN)

¡Lo tengo! (GRITA)

Me habéis engañado con el truco de las cosquillas.

(RÍE) ¡Cuchi, cuchi, cú!

(GRITA) (RÍEN MALÉVOLAMENTE)

Esos velocirraptores no traman nada bueno, Trey.

Tenemos que recuperar las ramas de pintar.

Pero ¿qué quieres que haga yo, Tiny? Esos dos ya no me tienen miedo. ¿Eh?

Pero sé a quién sí siguen teniendo miedo.

Oye, hermanita, tritura unas bayas. Voy a necesitar pintura.

Giganto es verde.

¡Ahora mismo!

Con esto podremos terminar nuestra pintura.

Tiny se va a poner muy contenta.

Así que de aquí sacáis esos palos de cosquillas.

Nos los llevamos todos. Gracias.

Oh, no, no lo haréis. Dejadnos pasar.

Eh... ¿Qué te parece, hermano? ¿Les dejamos pasar?

-Eh, espera, no me lo digas... Me sé la respuesta.

-¡Ah! La respuesta es "No". -Oh, he dicho que no me lo dijeras.

-Ahora dadme esos palos.

(Música tensión)

(GRITAN)

(RUGE)

(GRITAN) ¡Giganto!

-¿Estás seguro? Espera, voy a echar un vistazo.

-¿Eh?

(Rugido)

(GRITAN)

Si este es Giganto, entonces... -¡Hay dos Gigantos!

(GRITAN)

¡Eh! ¿Eh?

¡Hala! Gracias por vuestra ayuda, chicos.

¿De dónde habéis sacado eso? Lo ha hecho Trey.

Es tallador de árboles.

(Música tensión)

(RUGE)

¿Habrá pensado también que había otro Gigantosaurus?

Aunque lo haya pensado, sabe que él sigue siendo el jefe.

(RÍEN)

Gracias por creer en mí, Tiny.

Quién diría que hay algo que me guste más que embestir árboles.

(RÍEN)

¡Muy bien! Ya he terminado de pintar.

¿Qué tal tú, Trey? (RÍE) Yo he terminado de tallar.

(TODOS) -¡Guau!

¡Es increíble! ¡Es genial!

Estoy orgullosa de ti, Trey.

¿Sabes qué? Yo también estoy orgulloso de mí mismo.

(RÍEN)