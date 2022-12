"SEGUID AL LÍDER"

134870

Gigantosaurus

Patchy ve la luz

Patchy es un dinosaurio que pasa todo el tiempo tropezando, chocándose y cayéndose por todas partes. Mazu descubre que no es torpe, sino que no tiene buena vista, nada que ella no solucione con unas bonitas gafas. Pero Patchy no se las quiere poner, ¿tendrá algún motivo? A lo mejor es que no puede.