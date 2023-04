# Lejos de aquí, en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos lo pasan genial.

# Rocky es valiente, # siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos. ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó. #

(JADEA)

Tengo que llegar, tengo prisa.

(JADEA)

(GRITAN) -Oh, hola, Rugo. ¿A dónde vas?

-No puedo parar, tengo que llegar a la presa

antes de que se derrita. (JADEA)

(BOSTEZA)

(JADEA)

¡Ya estoy aquí! (TODOS) ¿Eh?

(GRITA)

¿Eh? ¡Oh, no!

¿Os he estropeado el tablero?

Para nada.

Justo ahí es donde van las tierras heladas.

Ya tenemos todos los lugares importantes

de Cretatia.

Podemos empezar la partida del Dino Juego.

Ah...

¿Qué es eso?

Bueno, Rocky quería poner un laberinto

y yo quería poner maizales.

Así que hemos puesto un laberinto de maizales.

Buena idea.

Y...

¿Cómo se juega?

Tienes que ir avanzando por el tablero con tu ficha

hasta llegar al final de Cretatia.

Pero en cada casilla hay que hacer algo

y a veces es difícil.

Empiezo. Mira.

Dos.

Uno, dos.

Oh, el volcán del olvido entra en erupción.

Pierdes el turno, Bill. Oh...

¿Por qué siempre pierdo el turno?

¿Siempre?

Pero si acabamos de empezar la partida.

Ey,

¿dónde está el volcán del olvido?

Creo que se nos ha olvidado hacerlo para el tablero.

Pues no podemos jugar al Dino Juego

sin el volcán del olvido. ¿Cómo voy a perder mi turno?

Vale, ¿quién quiere hacer el volcán muy rápido?

(AMBAS) Yo quiero.

¿Tú quieres?

Pues yo también.

(RÍEN)

Supongo que las dos queremos.

Yo me he ofrecido porque se me da bien

hacer esculturas.

Y yo me he ofrecido porque se me dan bien

los trabajos de ciencias.

¿Y por qué no lo hacéis juntas?

Rocky y yo hemos hecho el laberinto de maizales.

¡Sí! Si lo hacéis entre las dos,

seguro que tendremos un volcán del olvido genial

en un periquete.

(AMBAS) Buena idea.

Venga, vamos.

Ah... Y mientras esperamos,

¿puedo chupar las tierras heladas? (AMBOS) ¿Eh?

-Ñam, ñam, ñam.

Muy bien, vamos a buscar los materiales

que necesitamos para hacer el volcán.

Ahhh, y esto es justo lo que necesitamos.

(FORCEJEA) (GRITA)

Uy, lo siento, Archie.

No pasa nada.

¿Qué estáis haciendo?

Estamos haciendo un volcán para nuestro juego nuevo.

Y creo que estas hojas son perfectas para hacerlo.

¿Hojas?

¿Por qué quieres hacer un volcán con hojas?

Porque son bonitas y coloridas.

Es verdad, Tiny.

¿Pero y por qué no lo hacemos con piedras?

Quedaría más... realista.

También tienes a razón, Mazu.

No lo sé,

porque las piedras son aburridas.

¿Aburridas? Oh...

Querrás decir resistentes.

Está claro que con las piedras durará más

que con unas endebles hojas.

Oh... ¿Endebles?

Pero es que las piedras pesan mucho.

No si eres fuerte como yo.

¿Fuerte?

Yo soy más fuerte que tú.

Para nada. Claro que sí.

Eh, no sé si lo de tener más o menos fuerza

es muy relevante para construir un volcán.

(GRITA) (RUGE)

Deberíamos hacerlo con hojas.

Con piedras.

¿Por qué no con las dos cosas?

(GRITAN)

-O con ninguna.

-Oh.

Vamos a jugar fuera, tendremos más sitio.

Ah, ¿qué tenéis ahí, "niñosaurios"?

Un juego nuevo, Patchy.

Se llama Dino Juego.

¡Ah, se me dan muy bien los juegos! ¿Puedo jugar?

Claro.

Cuatro.

Uno, dos, tres, cuatro.

Oh, viene Giganto. Escóndete en la cueva.

¿Giganto? ¿Dónde?

¿Dónde...? ¿Dónde está la cueva?

¡Justo aquí! ¡Es solo un juego!

(GRITA)

-Hala, tiene razón.

Se le dan muy bien los juegos.

(Música)

Sería genial que nuestro volcán del olvido

entrara en erupción, ¿verdad que sí?

Pues claro.

Y ya sé qué podría salir de él.

Lava. Brillo.

Ah. ¿Brillo? ¿Lava?

¿Por qué quieres que salga a brillo?

Porque es precioso.

¿Por qué quieres tú que salga a lava?

Porque es guay.

Y también peligrosa.

No usaríamos lava de verdad,

sino el néctar de esa flor de fuego de ahí.

Es mucho mejor que tu idea del brillo.

Es una bobada. ¿Bobada?

¿Por qué no puede ser un volcán artístico?

Porque tiene que ser realista.

Artístico. Realista.

(GRITA)

(AMBAS) ¿Cómo lo hacemos?

-¿Qué más da? Yo tengo que encontrar una cueva.

(SUSPIRAN)

No creo que esto vaya a funcionar.

Podríamos hacer dos volcanes por separado.

Y que Rocky y Bill decidan cuál usar en el juego.

Sí, me parece bien.

Bueno, pues yo me voy a empezar a construir

mi volcán. Y yo.

Que gane el mejor volcán.

(AMBAS) Que será el mío.

Tres. Venga, Marsh.

Avanza tres casillas. Vale.

Una, dos...

(RÍE) Tú no, tu ficha.

Ah. (RÍE)

Una, dos, tres.

Río desbordado.

Retrocede dos casillas.

Ahhh.

Una...

-Ah... ¿Recuerdas?

-Oh, sí.

Guau, es muy difícil.

-Ah...

Me toca.

¡Dos!

Una y dos.

Hora de la barbacoa.

Ve directo hacia el volcán del olvido.

Uyyy.

Eh... Un momento.

El volcán del olvido no está.

(AMBAS) Ahora sí. (TODOS) ¿Eh?

¡Tomad, poned el mío!

¡No, poned el mío, tiene brillo!

¡El mío tiene lava!

Creo que los dos son demasiado grandes.

¿Eh? (AMBAS) ¡Oh!

¿Eso es lava?

No, solo es el néctar de una flor de fuego.

Uy.

¿Y qué es eso?

Solo es el brillo de una flor de brillo.

No es peligroso.

(RÍE)

Oh, a menos que se mezcle con el néctar de fuego.

(AMBAS) ¡Oh, no!

-¡Oh, las tierras heladas se derriten!

¡El maíz está explotando!

El Dino Juego está destrozado.

Y todo por nuestra culpa.

Por empeñarnos en construir dos volcanes.

¿Pero por qué habéis hecho eso?

Creía que ibais a hacer uno entre las dos.

Lo intentamos.

Pero no nos poníamos de acuerdo en nada.

¿Como cuando Rocky y yo nos poníamos de acuerdo

y construimos un laberinto de maizales?

¿O como cuando mis primos y yo

no nos ponemos de acuerdo sobre dónde escarbar

y lo hacemos por turnos?

-¿O como cuando mi sombra y yo no siempre queremos ir

en la misma dirección?

(AMBAS) Eh...

Bueno, sí.

Menos eso último.

Todos podemos tener desacuerdos,

por eso tenemos que ponernos de acuerdo.

Supongo que tienes razón.

Eso no lo hemos intentado.

(AMBAS) ¿Eh?

(RUGE)

-Bueno, creo que se acabó la partida.

(JADEA) ¡Oye, Giganto, espera!

(JADEA)

-¿A dónde van?

-Oh, ¿hora de comer?

Había pensado en ir antes al géiser a darnos un baño.

Estoy un poco pegajoso por lo del brillo.

(Música)

Oh, buena idea, Giganto.

Comeremos en el géiser.

¿Veis? Todo el mundo llega a acuerdos.

¡Incluso Giganto!

Tiene razón. Todo el mundo llega a acuerdos.

Entonces,

¿crees que nosotras también podremos?

Por supuesto. Genial.

Pues vamos a arreglar el tablero, ¡juntas!

Y lo dejaremos incluso mejor.

Hecho.

Ah...

Es genial, ¿verdad? (RUGE)

¡Rugo! ¡Giganto!

¡Hemos arreglado el juego!

¡Venid a verlo!

Pero con cuidado.

Oh, ya está todo.

Incluso las tierras heladas.

Y también el volcán del olvido.

Tiny y yo llegamos a un acuerdo, lo hemos hecho artístico...

Y realista.

(RUGE)

-¿Pero qué sale cuando entra en erupción?

¿Brillo? ¿Néctar? Ninguno.

Hemos puesto algo que os gustará a todos.

(GRITA)

(AMBAS) ¡Palomitas!

(TODOS) ¡Me encanta este juego!

(RÍEN)

(RUGE)