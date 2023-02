Fiesta de uno

(TARAREA SINTONÍA EUROVISIÓN)

(Zumbido mosquito)

Gracias.

"Arigato".

Cualquiera puede contagiarse de la fiebre de Eurovisión.

Nadie está a salvo, sin importar la edad, el sexo,

el contexto socioeconómico o el lugar de residencia.

Hola a todos, me llamo Nikita. Mi inglés es "nicht verstehen".

Para la gente corriente,

Eurovisión parece un certamen musical que dura unos días.

(Música)

(COREAN) ¡Noruega! ¡Noruega!

Sin embargo, mucha gente se sube al inmenso tren de Eurovisión

durante todo el año, de evento en evento.

¿Te gustaría representar a Suecia? -Claro que sí, ¿a quién no?

Para muchos, Eurovisión es un viaje en interraíl para toda la vida.

La verdad es que no puedo imaginar mi vida sin esto.

-La primera vez que vi Eurovisión fue en 1973.

-Alguien a quien no le guste Eurovisión será aburrido.

Los fans de Eurovisión organizan sus propios certámenes musicales,

cruceros de Eurovisión y hasta su propio campamento de verano.

Eurovisión tiene hasta sus propios medios de comunicación para fans.

Un grupo de amigos, casi una familia. Hablo con ellos todos los días.

(CANTA)

Pero ¿de dónde viene el amor por Eurovisión?

(CANTA)

¿Qué es lo principal y qué impacto tiene en la política?

¡Dios mío, han...!

Este es un documental grabado por nosotros,

los fans de Eurovisión, sobre nosotros mismos.

(Música electrónica)

Estamos en el Salón de los Espejos del Hotel Kämp.

Como podéis ver, detrás de mí están pasando muchas cosas.

Después de varios meses, ya sabemos quién representará

a Finlandia en Tel Aviv este año, en mayo.

Ayer estuve quitando la nieve, y el viento venía del norte.

Así que tiene que ser Antti Tuisku, porque es del norte.

-Sí. -Pero esta mañana cambié de opinión.

Alguien ha publicado la actualización de Rasmus mañana.

La tensión aumenta.

Escuchamos la puerta y todo el mundo se calla.

-¡Empieza ya!

-Lástima que Finlandia haya vuelto a tener mala suerte

en el sorteo de semifinales.

-Pero tenemos una buena canción. -Primero debemos conocer al artista.

-Sí, pero piensa en positivo.

-¡Ahora!

(Música)

¡Damas y caballeros!

(HABLA EN FINÉS)

Sí, vamos a decirlo juntos.

(A LA VEZ) ¡Darude!

-¡Sí, un hombre muy grande!

(Sintonía Eurovisión)

-Por un segundo, he pensado que sería Dani.

Darude.

Una gran sorpresa.

Me gusta que sea alguien con experiencia.

No es alguien que va allí para aprender.

Me encanta.

Me encanta, me encanta.

Darude. Tengo que aprender a pronunciarlo.

Febrero y marzo son unos meses muy intensos

para los fans de Eurovisión, empiezan las selecciones nacionales.

Cuesta mucho verlas todas y el día solo tiene 24 horas.

Creo que se nota lo cansado que estoy.

-Voy alternando dos pantallas.

Aunque Eurovisión sea un certamen alegre,

ser fan es un asunto bastante serio.

Ah, hola.

Me llamo Dora Royale.

Bienvenidos al Spijker Bar. Esto es como mi casa,

porque dos veces a la semana presento aquí el bingo y la Pre Blue.

Estoy hablando mucho y casi nada.

Presento muchas cosas, como fiestas de Eurovisión.

En realidad, vengo de la zona de los Balcanes,

donde los países vecinos nos damos 12 puntos.

Ah, ¿todavía está grabando?

Corta ya.

-Ha llegado a un punto en el que no me imagino mi vida sin esto.

Diría, sin duda, que este concurso me ha cambiado la vida.

De hecho, me ha hecho mi vida mucho más feliz

porque siempre hay algo que me ilusiona.

-Como podéis ver, en Ucrania hace mucho frío.

Hay mucha nieve.

Todavía no se ha derretido.

Y hace mucho frío, así que no me apetece salir

y estoy en casa viendo varias selecciones nacionales.

He visto el "Melodifestivalen" de Suecia

y el "The Next Star" de Israel.

He visto las selecciones húngara, letona y lituana.

Las he visto todas y he apoyado a mis amigos votando.

Por cierto, ya tengo a mi favorita de este año.

-Estoy en suelo asiático, y allí podéis ver Europa.

Es fácil adivinar que vivo en Estambul.

Soy fan de Eurovisión desde hace más de 20 años.

Hago vídeos parodia

y es a lo que me dedico desde hace unos años.

He pensado en hacer uno más este año,

pero antes necesito escuchar las canciones, claro.

He seguido el periodo de finales nacionales.

Cada año me meto más en esto.

Ha sido duro para mis amigos porque les hago verlo también.

Acaba de ganar.

(Música electrónica)

(TARAREA)

Pues... ¿En serio?

Ese es mi pollo.

Pollo que aún no me he podido comer.

Los organizadores de cada país de Eurovisión

tienen derecho a elegir al artista de la forma que quieran.

En el sistema de selección finlandés, se elige primero al artista.

Luego, en la final, este interpreta tres canciones,

y una de ellas es elegida la candidata finlandesa a Eurovisión.

Estoy totalmente grogui.

Pero vamos a escuchar "Superman".

Me siento como el Superman de mi propia vida en este momento.

(Música electrónica)

-Gracias a Eurovisión,

he empezado a cantar canciones en varios idiomas del concurso.

Estudio Bachillerato en un colegio cualquiera en Rusia.

No voy a ser cantante profesional, sino que quiero ser bombero.

-Qué locura de melodía.

Ha sido como: "Me estoy emocionando".

Ha sido... increíble.

Es para los héroes cotidianos.

-Sí, soy fan de Eurovisión.

Probablemente, por lo que sé, sea el único fan de México.

O el más famoso, se podría decir.

(CANTA) "Para mí, perdón...".

¿Qué vas a comer? -Unos taquitos.

-¿De qué? -De carne asada con chilito.

-¡Oh!

Bueno, ya tenemos nuestros taquitos.

-Listo, vamos a cenar.

¿Qué estás escuchando, Omaly? -Es Eurovisión, claro está.

-¿Y qué es eso? ¿Qué es Eurovisión?

-¿Qué?

Son como unas olimpiadas musicales europeas.

Es lo mejor que pasa después de Navidad en un año.

Entonces, es una combinación musical de drama, de emoción,

escenarios, vestidos increíbles, escenografía, coreografía...

Hay de todo, hay de todo.

(CANTA) "Sé que no te voy a olvidar".

-Guau, sí suena como algo grande,

pero yo nunca había escuchado Eurovisión.

-Bueno, es que la descubrí yo por pura suerte y me hice adicto.

Pero es algo padrísimo,

es muchísima variedad de gente, de etnias.

Creo que Eurovisión es tan bueno como los tacos.

Así de bueno es. -¡Guau!

Entonces, me gusta Eurovisión.

-El Festival de Eurovisión es como una celebración familiar.

Me hace más feliz que los cumpleaños de la infancia.

Los recuerdo desde 2004 porque soy el más joven.

-Hola. -¡Hola!

-Nuestra madre siempre nos reunía delante de la tele esa noche de mayo

para ver este increíble espectáculo musical,

el Festival de Eurovisión, y nos encantaba.

-La primera vez que vi Eurovisión fue en 1973.

Aquel año, a mi país natal, Yugoslavia,

lo representó Zdravko Colic con "Gori vatra".

(CANTA)

Eurovisión me cambió la vida.

Gracias a esto, descubrí mi pasión por los idiomas

y descubrí mi actual carrera: relaciones internacionales.

Soy fan porque Eurovisión combina todo lo que me apasiona,

desde la música hasta los idiomas, la geografía y la historia.

Son las siete de la mañana y me he confundido de bus.

Me parece que me saltaré las clases.

Dios.

Esta es mi facultad, la facultad de Ciencias Políticas.

El certamen se esfuerza por no meterse en política,

pero todos sabemos que Eurovisión se politiza.

Eurovisión siempre trae consigo escándalos.

Maruv ha ganado, pero está de gira en Rusia.

Y ya sabemos que Ucrania está en guerra con Rusia.

El gobierno ha decidido que Maruv no puede participar en el concurso

y representar a nuestro país.

-Hay drama en el mundo eurovisivo. Ucrania se ha retirado.

Odio mezclar Eurovisión y política, pero no se puede evitar.

Hola, Clara.

¿Qué te parece el drama de hoy?

-Dios mío, es una gran decepción.

Lo siento mucho por los fans ucranianos que votaron.

-Lo sé. Tenemos que empezar el directo.

Un representante de la cadena ucraniana

más tarde declaró que casi todos los finalistas eran prorrusos.

Sin política, Maruv podría haber participado

y representado a Ucrania en el Festival de Eurovisión.

Estoy seguro de que habría sido el mejor espectáculo

y Ucrania habría ganado.

Los países de Eurovisión tienen sus propios clubes de fans oficiales

que velan por los fans locales.

He salido de trabajar y, al llegar a casa,

tenía un mensaje diciendo que las entradas para fans

ya están a la venta.

Son muy caras. Los precios son una locura.

Hay que pagar mil dólares para ir a ver Eurovisión.

Es mucho.

He escrito una newsletter para nuestros miembros

con consejos de compra.

-Esta es mi vida.

Solo puedo hablar del tema con mis amigos eurovisivos.

Mis otros amigos no saben nada.

Pero sí, lo de Ucrania ha sido cruel. Drama, drama, drama.

-Me llamo Hassen, soy de Tunez.

Ahora vivo en Finlandia y soy un gran fan de Eurovisión.

En Túnez es un gran acontecimiento por el espectáculo, la ropa...

Fue una gran inspiración para la comunidad gay.

Hasta han intentado hacer el suyo, que es como Eurovisión en la calle.

La gente nos mira en plan: "¿Qué demonios está pasando?".

-Jarmo y yo vamos en el tren de Eurovisión a Turku.

Como veis, nos hemos hecho unos trajes.

El ambiente en el tren es especial, sin duda.

Creo que el revisor va a empezar a cantar.

(CANTAN)

La selección finlandesa es para mí como un festival,

uno en el que hago realidad todas mis fantasías.

He participado como artista,

pero también he sido la presentadora muchas veces.

Hashtag #LaMejorVida. Ya tenemos los resultados finales.

¿Puedo decir ya que "Look Away" es la canción con la que participaréis?

(Aplausos)

¡"Look Away" es la canción ganadora!

Siempre hemos intentado ver la tele y escuchar las noticias en la radio

para saber qué pasaba en el certamen.

Incluso durante la guerra civil, de 1991 a 1995,

intentamos escuchar la radio

para saber quién había ganado el concurso.

-La música ayuda a que las personas se gusten entre ellas

y se ayuden las unas a las otras.

-¡Hola! Turistas. Enseña a los turistas.

Vamos a saludar a los turistas. ¡Hola, soy yo, Beyoncé!

Me la he comido.

Va a ser difícil predecir el país ganador.

Sigo esperando que seamos nosotros

porque me gustaría mucho quedarme en casa

y no tener que viajar muy lejos para ver el concierto de Eurovisión.

Hace frío. Voy a entrar ya. Mis pezones, mira mis pezones.

Congelados. Hace mucho frío.

La verdadera primavera eurovisiva

empieza después de las selecciones nacionales.

(CANTA "EUPHORIA")

(TOCA "EUPHORIA")

(CANTA "EUPHORIA")

(TOCA "EUPHORIA")

(CANTAN "EUPHORIA")

-Siempre he dicho que Eurovisión está conectado con todo

y que todo está conectado con Eurovisión.

Incluso para mí esto es una especie de punto álgido.

Estoy haciendo un curso de cultivo de tomates aquí.

La profesora es Sonja Lumme,

la participante de Finlandia en Eurovisión en 1985.

Es encantadora. Quedó novena con 58 puntos.

Ahora cultiva tomates.

Viva la vida y los tomates.

(CANTA)

Este es el Scandinavium,

el estadio de Gotemburgo,

donde se celebró el Festival de Eurovisión de 1985.

A la presentadora, Lill Lindfors, se le cayó la falta.

Y Finlandia interpretó una de mis favoritas,

por no decir mi participación finlandesa favorita en Eurovisión.

-Hola.

Esta es la calle donde trabajo.

Un poco de arte en la calle.

Vamos a darles un pequeño tour de mi día a día.

Vamos a ver, vamos a sacar pizzas.

Sí, aquí también hacemos superbuenas pizzas,

no solo en Italia.

Estos son mis amigos y "coworkers" que veo a diario.

-Diario, diario. -Diario, diario, menos los domingos.

Pero no enseñes los secretos.

-Sin secretos.

-Tienes que dejarlo horizontal. -¿Por qué?

(IMITA RUGIDO)

Todo esto escuchando Eurovisión en nuestra bocina siempre.

¡Guau, Eurovisión! -Intenté hacer el logo.

-Él es el fan más fan de Eurovisión en México.

-¡Soy de México! Para el mundo.

-Lo que me gusta hacer para prepararme para el concurso

es, un poco antes, suelen ser dos semanas,

me gusta volver a escuchar cada una de las canciones,

porque, a veces, te pasas un tiempo sin escuchar una canción

y, cuando vuelves a escucharla, resulta que ya no te gusta tanto,

o: "No sé por qué me gustó esta al principio,

ahora me gusta más esta otra".

-Organizamos fiestas,

campamentos

y muchas actividades en las redes.

Como un concurso de traducción

en el que traducimos canciones al húngaro.

Hace falta imaginación,

pero intentamos crear buenas letras.

Yo ya he traducido letras de todos los países.

Pero mis favoritas no paran de cambiar.

¿Quién puede nombrar solo una de las 1664 canciones?

¡Auch!

A los amantes de Eurovisión les encantan los vídeos

de imitaciones que hacen otros fans.

Buenos días. Hoy es el gran día.

Voy a grabar mi nuevo vídeo parodia de este año.

El tema de este año son los robos en las finales nacionales.

También hay parte sobre lo caros que son los precios de las entradas.

(Música)

Este año tengo un montón de cositas, accesorios que quiero usar.

Y, por primera vez, me acompañará un amigo ante la cámara.

Va a hacer de esa mujer que grita delante del Muro de las Lamentaciones

y que se hizo viral.

Lo hace muy bien, así que será divertido.

(CANTA)

-¡Hassan!

¡Hassan!

(Música)

-Espero que a la gente le guste y sea bien recibido, como los demás.

Supongo que habrá que esperar.

Gracias, San Marino.

Puedes contagiarte de la fiebre eurovisiva incluso en Filipinas.

Soy muy fan de la candidata española de este año.

"La venda", de Miki Núñez.

(CANTA)

La canción original trata de ser fiel a uno mismo

y también tiene cierto aire de carnaval,

de fiesta, que te permite pasarlo bien sin más

y dejarte llevar bailándola.

A los filipinos les gusta mucho ir de compras.

Y lo que más atrae a los filipinos a la hora de ir de compras

es ir a sitios donde hay muchos productos con descuento,

de ahí el "nabenta": "la venta", "la rebaja".

(CANTA)

(CANTA)

A los fans de Eurovisión también les gusta cantar,

y todo el mundo conoce a Johnny Logan.

(EXCLAMAN A LA VEZ) -¿Qué significa eso?

Avanza la primavera.

La vida de los fans de Eurovisión se vuelve más ajetreada.

Bingo, a Eurovisión. Vamos al bingo.

(Música)

-Estoy vendiendo lotería de Eurovisión,

boletos para el sorteo. -Vale.

-Los 12 puntos de Nikita, desde Ucrania,

van para la República Checa por Lake Malawi.

Me gusta.

-Bueno, a ver qué sucede hoy.

Es la primera vez que yo voy a una pre-party

y estoy muy entusiasmado.

(Música)

Antes del concurso propiamente dicho,

hay actos promocionales oficiales en los que se puede ver

a los artistas en directo antes del certamen.

Muchos fans apasionados se sumergen aún más en la actividad

y se convierten en reporteros de Eurovisión.

Hola, chicos. A ver la hora.

Son alrededor de las cinco de la mañana.

Los medios de comunicación de los fans de Eurovisión,

dirigidos por fans incondicionales, forman parte de todo esto

y publican noticias sobre Eurovisión todos los días las 24 horas del día.

Podría ser peor.

-Esta es la pre-party de Eurovisión 2019 en Londres.

Café de París, estamos en la rueda de prensa.

-Hemos hablado con Darude y con Sebastian.

Hemos hablado con Sarah McTernan y hemos hablado con Miki, de España.

-Con suerte, conseguiremos a Michael Rice, del Reino Unido.

-Voy a cambiarme y a prepararme para el espectáculo de esta noche.

Hay personas que llevan esperando desde las nueve de la mañana

para intentar hacerse una foto con sus artistas favoritos.

¡Soy de verdad!

(RÍEN)

-¿No te estás congelando?

-Muchas gracias. Gracias.

(Música)

(CANTAN)

-Y el transporte favorito en Ámsterdam es la bicicleta.

El Travestival de Eurovisión es una versión alternativa

del Festival de Eurovisión.

En ella, todas las drag queens que han sido elegidas

interpretan una canción en directo.

Este es el jurado de esta noche. -Sí, así es.

-Esta noche serán el jurado de nuestras finalistas, incluida yo.

Ahora tendré que pagarles. Tranquilas.

Allá vamos.

(Sintonía Eurovisión)

Ya está aquí.

La 16 edición del Travestival de Eurovisión

está a punto de comenzar

y vuelve a haber un payaso detrás mío.

(CANTAN)

No puedes aparecer y ser la cantante perfecta.

Tienes que darle a esta gente un poco más.

-¡Dora Royale!

(Aplausos)

(Música)

(CANTA EN INGLÉS)

Gané el certamen cuatro veces, lo que me sitúa como...

la única ganadora del certamen cuatro veces.

Hay tanta gente solitaria que sabe cantar...

Yo gané porque no creo que sepa hacerlo,

pero tengo mis otros secretos,

las armas secretas que uso siempre.

(CANTA EN INGLÉS)

-Eurovisión es "gay friendly" porque es muy abierto.

La gente de todas las clases sociales de distintos países

y de distintas nacionalidades

se reúne y se expresa.

(CANTA EN INGLÉS)

Gracias.

-Hoy y mañana, mi vuelo de 20 horas de Santiago a Tel Aviv,

así que estoy emocionado

porque Eurovisión es de las cosas que más me gusta hacer,

y...,

y, a la vez, nervioso porque...

tengo una relación compleja con Israel.

Hace ocho años, fui por una conferencia

y pasé varias veces por los controles fronterizos.

Estuve detenido cruzando desde Cisjordania hasta Israel.

Y fue bien difícil.

Fue sentir lo que previamente vive un palestino todos los días.

Hay mucha gente que me ha cuestionado esto,

como que estoy...

siendo usado por el gobierno israelí para limpiar la imagen del Estado,

y es complicado, porque yo le tengo mucha simpatía a Israel,

a su cultura, a su gente, pero no a su política.

-Que Israel sea el anfitrión de un certamen como Eurovisión

en este preciso momento, con todo lo que está pasando,

creo que podría considerarse como una declaración política.

Y creo que puede ser controvertido.

Sí, es bastante complicado.

(CANTA) -"Me estoy yendo. Me estoy yendo".

Por fin ha llegado el momento.

Ya estoy de camino a Tel Aviv.

Y no sé cómo expresar mi emoción.

-Empieza la aventura.

Estaremos allí una semana.

Nos vamos a divertir mucho allí. Un montón.

-Acabamos de llegar a Israel, a Tel Aviv.

-Estamos en Tel Aviv.

(Música)

-Este año nuestro mayor problema es que la casa no tiene secador de pelo.

Voy a tener que ir al natural.

-No sé si será mejor ir por aquí o no.

-¿Listos para otro día de prensa? -Sí, siempre.

-No me acordaba de que mi portátil estaba allí.

-Creo que Eurovisión es un espacio seguro,

y eso es algo que ha sabido crear la comunidad de eurofans.

Eurovisión te acoge.

Puedes expresarte y ser quien eres sin tener miedo ni ser juzgado.

Bien, este es el recinto de Eurovisión.

Es muy bonito.

Hace mucho sol.

Esos británicos se van a quemar, seguro.

¿Tú te vas a quemar, Jess? -Yo no.

Me pondré morena.

-Me está pasando algo raro en la cara.

Mira. Ay, mi madre. ¿Qué narices?

La semana del certamen, los días son frenéticos

tanto para los artistas como para los fans.

Los artistas hacen varios ensayos y espectáculos en el estadio

y en discotecas.

Donde los artistas van, los fans les siguen.

En Eurovisión, todos formamos parte de la gran familia eurovisiva.

(CANTAN)

-Son cerca de las cuatro de la madrugada.

Acabamos de volver del euroclub

y hemos descubierto lo único barato que hay en Tel Aviv.

Es un pastelito con patatas dentro.

Muy rico.

-Este año veré el certamen sola en mi habitación, como siempre,

porque me gusta vivirlo sin nadie.

Tengo un bloc de notas y un bolígrafo para apuntar

y guardar mis impresiones sobre las canciones y actuaciones

y llevar la cuenta de a quién voy a votar.

Tendré pañuelos de papel porque seguramente llore,

porque me pasa cada año.

De felicidad o de tristeza. No sé, depende.

-Ha pasado una semana y ya es domingo.

Y eso significa que es la ceremonia de inauguración.

De hecho, a lo de hoy lo llaman la "alfombra naranja",

así que por eso...

Buena, nos vemos dentro.

(Música)

Eurovisión es lo mejor de la vida.

Soy una gran fan de Eurovisión,

pero también una reina de Eurovisión.

Me encanta estar aquí.

Siempre tengo que estar ahí como sea.

¿Por qué Eurovisión os gusta tanto y por qué yo os gusto tanto?

Recordamos tu impresionante actuación.

Nos encanta Eurovisión porque es una gran fiesta.

Dura todo el año.

-No se acaba nunca, dura toda la vida.

-Para siempre, sí. -Eurovisión me atrapó en 2007.

No es un evento de una noche, es un estilo de vida.

Estoy enfermo, tengo la enfermedad de Eurovisión,

pero no quiero curarme.

(Música)

-Creo que Wiwibloggs es tan popular por el amor,

la dedicación y el compromiso absoluto

con la comunidad de fans de Eurovisión.

He visto que todos los periodistas hacen esto.

Hoy llevas un traje muy bonito. Gracias.

¿Estás soltero? No.

¿Ah, no? Bien, que le den. ¡Adiós!

¿Podemos cantar un poco?

(CANTA LÍRICO)

Vale, eso ha sido increíble.

Cariño, nos conocimos en Estocolmo.

Esto se parece al vestido de novia que llevé en Eurovisión.

Pero hoy tú no actúas.

(CANTAN)

¡Guau, sois geniales!

¿Escribirías una canción de Eurovisión para mí?

Ven a Rusia en Navidad, iremos a conocer a Papá Noel.

Sí. Luego iremos a Moscú,

y después a Sochi, ¿de acuerdo?

Amigo mío, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien.

Y tú estás fantástica. Muchas gracias.

Tú también, guapísimo.

(TARAREAN)

La cuestión es que eres un fan, pero la gente cree que ganarás

el Festival de Eurovisión. Gracias.

¿Qué te parece que piensen así? A la gente le encantaría que gane,

lo que es una locura porque es la primera canción que saco,

así que sí, una locura.

-Creo que mi primer recuerdo del certamen es siendo pequeño.

Tenía unos diez años. Me alegré mucho

y sentí que aquel espectáculo estaba como hecho para mí.

Me ayudó mucho

a llevar el estilo de vida que quería.

-Mis pies horribles pisando la arena por primera vez este año.

Hassen y yo hemos venido a la playa.

Estamos a unas horas, literalmente,

del primer espectáculo de Eurovisión 2019.

¿Estás emocionado? -¡Sí!

-No me puedo creer que hayamos esperado un año entero

y que ya haya llegado el día. ¿Cómo te sientes?

-Bueno, emocionado y un poco triste porque, cuando empieza,

significa que pronto llegará el final.

-Todo está casi listo. Tengo preparada la rosa.

-Hemos hecho 11,5 km en canoa.

Ahora estamos en Lohja.

Lo siguiente será preparar nuestra sala de visionado.

Desde aquí,

veremos el concurso con la luz de la discoteca parpadeando.

-Ha llegado el día. Eurovisión está a punto de empezar.

Lo veré por Internet porque no lo dan por la tele.

He preparando estas palomitas, que tienen una pinta horrible,

y mate, que es una infusión de mi país y de los países vecinos.

Perdón por el desorden, estaba estudiando.

(TARAREA SINTONÍA EUROVISIÓN)

La primera semifinal es hoy.

Es el día más importante para los finlandeses.

Les mando un saludo a Darude y a Sebastian. A ganar.

Nos vemos en la final del sábado.

-Estamos celebrando una fiesta previa a Eurovisión.

Los mejores asientos ya están ocupados.

(Silbato)

-Comida.

-La están pintando la bandera de Islandia.

(Vítores, aplausos)

-¡Eurovisión está en Tel Aviv!

(Música)

-Estamos viendo la primera semifinal desde la Eurovillage.

Es muy grande.

-Ahora estoy en Finlandia.

Estoy viviendo la primera semifinal por mi cuenta. Creo que irá bien.

Esperemos que así sea.

(Música)

-Lo siento, Finlandia. Te quiero igual.

-Sí.

Bueno.

-Finlandia lo está haciendo bien.

Espero que lleguemos a la final después de esta actuación.

Es impresionante.

(Música)

(TARAREA)

(Música)

Me voy a Australia.

(Música)

Espero que Portugal esté en la final. Ahora lo veremos.

¡La madre que la trajo!

-Ya están aquí los resultados.

(TV) "El primer finalista que anunciaremos esta noche será...".

-Es imposible que Portugal no esté en la final.

¡Grecia! Guau.

(Música suspense)

Portugal.

-Ya solo quedan tres, y aún no han dicho Portugal.

Islandia.

-Genial.

-¡Vamos, San Marino! ¡Vamos!

(TV) "¡San Marino!".

(Risas)

-A Portugal lo dirán el último.

No puede ser. ¡Dilo ya, por favor!

Di Portugal.

(Música suspense)

(TV) "¡Eslovenia!".

-Eslovenia... -¡¿Qué?!

-Eslovenia... Nos quedamos fuera.

-No puedo decir que me siente bien estar fuera de la final,

para nada, pero esto es Eurovisión,

cada año hay eliminados sorprendentes.

Esta vez nos ha tocado a nosotros.

-Todos los portugueses deberían estar orgullosos de Conan.

Eso es lo más importante, lo ha dado todo en el escenario y...

Estoy muy triste.

Estoy muy triste.

-Nada nuevo bajo el sol.

Finlandia no está en la final de Eurovisión.

Son casi las ocho.

Iré a charlar a Pori.

El país quizá necesite apoyo

y terapia de sus compatriotas.

Esto ya es habitual, Finlandia no suele estar en la final.

Me siento mal por Darude, claro.

Pero así es Eurovisión.

Resurgiremos de nuestras cenizas.

Representé a Finlandia en 2013.

La burbuja de Eurovisión es maravillosa.

Una vez que entras, no quieres volver a salir.

Hola, perdona.

¿Puedo hablar contigo un momento? ¿No?

¿Acaso sabes quién soy?

No. ¿Cómo es posible?

No. -No. ¿Quién eres?

¿Cómo podéis no saberlo? No veo Eurovisión.

¿No estás viendo Eurovisión?

¿Por qué no ves Eurovisión?

Ella sí que lo ve. -Yo sí que lo veo.

¿No eres un fan de Eurovisión? No sabes nada.

(RÍE) ¿Sabes quién soy?

No, pero encantada de que me conozcas.

Encantado de conocerte. Encantada de que me conozcas a mí.

Que Dios te bendiga. Sí.

Hoy es la segunda semifinal. Va a ser emocionante y tenso

porque es en la que actúan los Países Bajos.

(Gallo)

-Son las seis de la mañana aquí, en Filipinas.

No he podido ver el programa en directo.

Lo veré cuando llegue al trabajo.

He llegado antes.

Empiezo a trabajar a las nueve,

así que tengo mucho tiempo para ver el programa.

Estoy a punto de empezar a ver la segunda semifinal en YouTube.

Estoy muy nervioso, aquí están muchos de mis favoritos.

(Música)

(Música)

(VOCALIZA EN SILENCIO)

(Música)

Quiero saludar.

Bueno, es la hora.

(Música)

Es la canción que interpreté el sábado pasado

en el Travestival de Eurovisión, de Macedonia del Norte.

Creo que yo lo hice mejor. Yo gané, ella no.

(CANTA)

(CANTA)

Los resultados.

(TV) "¡Países Bajos!".

-Vale, ya está. Hemos pasado.

Ya estamos tranquilos.

-"¡Albania!".

Ay, mi madre, ahora estoy preocupado por Noruega.

-Cinco más cada día.

Me dan como ansias.

-"¡Dinamarca!".

(Aplausos)

-Vale, Noruega no creo que llegue. No puede conseguirlo ya.

-¡Vamos, Noruega, Malta!

-"¡Noruega!". -¡Gracias a Dios! ¡Sí!

-Queda una plaza para la final.

-"¡Malta!".

-¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí!

-Bueno, estamos en la segunda semifinal

y ya he perdido gran parte de la voz.

Lo de la primera semifinal fue nada comparado con esta.

Esta fue espectacular. Pasaron todos mis favoritos

y de aquí va a salir el ganador.

Si no es Duncan Laurence, va a ser Suecia.

Así que yo muy contento

y genial.

(Música)

Eurovisión en Israel provocó grandes campañas de boicot

e hizo que muchos fans se quedaran en casa.

Nuestro evento plantea una alternativa.

Dice que puedes hacer oídos sordos a lo que está pasando en Israel

desde Palestina y palestinos de todo el mundo,

o puedes tomar parte en una conversación más valiente

y llena de esperanza uniéndote a nosotros

y viendo GlobalVision.

-Este año voy a boicotear a Eurovisión.

Es insoportable ver cómo Israel viola los derechos humanos.

Encarcela y oprime a niños y personas desarmadas

y se sirve de los europeos

para explotar a la comunidad gay.

El certamen musical

acaba haciendo publicidad de Israel

para la comunidad gay

diciendo que es el mejor destino para gays de Oriente Medio.

Es todo mentira.

Solo política y propaganda.

Sobre todo cuando se sabe que los europeos

han dado la espalda a la causa palestina.

Y más cuando a personas de ciertos países

no se nos permite entrar en Israel por nuestro pasaporte

o por nuestra religión.

(Música)

(COREAN) ¡Libertad! ¡Palestina libre!

(COREAN) ¡Libertad! ¡Palestina libre!

-Mi favorita es Bilal, por supuesto. De Francia.

Su mensaje es maravilloso. Es un mensaje de paz,

unidad y aceptación sobre todo.

(TARAREAN)

-Estoy muy contento, muy muy contento.

No esperaba ir a la final esta noche.

-Hola.

(Música)

Esperando que empiece ya el festival y ansioso, muy muy ansioso.

-¡Mm, pizza!

Daniel, ¿cuál es tu favorito que ganará Eurovisión este año?

-Alemania.

-¿Por qué? -Me gusta la canción.

(HABLAN EN NORUEGO)

-Thomas.

Hola. Estas personas son Thomas, Lina y mi pareja, Erik.

Esta es Sonja.

Y los niños están por aquí.

Vamos a ver el Festival de Eurovisión.

-Hoy veré Eurovisión con mi hija y mi marido.

Los tres mandaremos mensajes de texto.

Sigo estando seguro de que, gane quien gane esta noche,

será una victoria importante.

-Solo falta un minuto. Espero que vaya bien

y que gane la mejor actuación.

(Sintonía Eurovisión)

-¡Eso es más importante!

(Sintonía Eurovisión)

-¡Aleluya, Tel Aviv!

-¡Aleluya, Tel Aviv! ¡Allá vamos!

-¡Empieza el Festival de Eurovisión, la gran final!

(Música)

-"¿Estáis preparados?".

-¡El Festival de Eurovisión de 2019...!

(A LA VEZ) "¡Arranca!".

(Música)

-En el fondo, Eurovisión es como una hoguera de campamento.

Los pueblos se encuentran, se cantan unos a otros.

Es muy emocionante.

(Música)

Pensar en la Europa de los años 50, cuando nació Eurovisión.

# La vida loca.

# La venda ya cayó. #

Fue una idea asombrosa poder crear un programa de televisión

para países que antes estaban en guerra entre sí,

para que se encuentren y tengan algo de lo que hablar.

(Música)

Está claro que la política ha estado ahí en todo momento.

Sigue siendo un evento artístico.

(Música)

Por lo que la política no puede influir demasiado.

Es estupendo que Azerbaiyán y Armenia estén ahí todos los años.

Me alegro mucho de que así sea.

Me ha puesto muy triste que Turquía haya abandonado el concurso.

-Arriba Suecia.

-Tenemos que mantener a Rusia en el concurso como sea.

Esto es algo paneuropeo

en lo que podemos destacar los valores europeos,

compartirlos y dejar que florezcan.

Es todo política, pero política positiva.

-"¡Hola!".

(Música)

-¡Cinco, cuatro, tres...!

"...dos, uno!".

"¡Europa empieza a votar ahora!".

(Música, aplausos)

-¡Alemania tiene cero puntos!

¡Guau!

Pero, aun así, no acabará en último puesto.

Este es el golpe de efecto que estaba esperando.

-No entiendo lo que está pasando. Todo puede cambiar.

Vamos a ver.

-Islandia, ¿estás lista?

"¡186 puntos!".

(Aplausos)

Esta propaganda no está permitida en Eurovisión.

-Y ahora vamos a...

-¡Dios mío, están...!

(Música suspense)

-¿Viste lo de Islandia? -¿Qué?

-Lo de Islandia, boicotearon. -¿Cómo boicotearon?

-Mostraron una cosa de Palestina.

-¡Noruega, número uno!

-¡291 puntos!

-¡Dios mío, Noruega va a...!

-En serio, el público es el que más sabe.

(COREAN) ¡Noruega! ¡Noruega! ¡Noruega!

-Luego, Suecia.

¿Y si 21 puntos son suficientes? Dios mío.

(SUSPIRA)

-¡Sí! ¿Quién será el ganador?

(Música suspense)

-Vale, están en primer lugar. Dios mío, a lo mejor ganan.

(Música suspense)

-No puedo soportar esto.

¡Sí, sí, sí, sí, sí!

-Dilo ya de una vez.

El corazón me va a mil.

(Ovaciones, música)

-El quinto puesto está bien.

Me parece muy bien que ganen los Países Bajos.

(TARAREA)

Me gustan los cinco primeros.

Países Bajos, Italia, Rusia, Suiza y Noruega.

Suecia es el sexto.

(CANTA)

(Música)

-Estoy muy contento con los resultados.

Creo que ahora me iré a dormir.

Y, más tarde, me despertaré, desayunaré e iré a misa.

Son solo las siete de la mañana.

Así que, chicos, adiós.

(Música)

-Dímelo.

¡Dime cómo hemos ganado los Países Bajos!

-Gracias.

-"Merci". "Danke schön".

"Thank you". "Grazie".

¡Hemos ganado!

Esto es todo, amigos. Adiós a la peluca.

Eurovisión ha terminado. No soy calvo, perras.

(Música)

El D.P.E. es uno de los síntomas que provoca la fiebre eurovisiva.

Depresión-post-eurovisiva.

Yo también la he tenido muchas veces.

¿Qué me he traído a casa?

Una maldita gripe al menos.

Y otra cosa, la cartera vacía.

En algún momento, empezaré a recuperarme.

-Este año no me ha afectado tanto como otros años, y es raro.

Creo que es porque estoy muy contenta con el resultado.

-Y estamos ahorrando precisamente para el próximo año ir.

-Djordje y yo vamos a sacar nuestros países para el año que viene.

-Veamos qué país será.

Armenia.

Podrían ganar por primera vez el año que viene, ¿por qué no?

-Me toca.

Alemania.

-El representante de mi país, Serguéi Lázarev,

ha vuelto a quedar tercero.

Me alegro de que el resultado no haya sido peor.

(Música)

Toda Rusia está orgullosa de él.

Sería ideal que el 25 % de los votos provinieran del jurado

y el 75 % del pueblo.

A fin y al cabo, Eurovisión es para el pueblo.

Es 12 de junio, el día de Rusia, de todos los rusos y rusoparlantes.

Os felicito a todos.

El concierto presenta a las estrellas de Eurovisión

y de las selecciones nacionales.

(Música)

(Música)

Aunque el concurso haya terminado,

los fans de Eurovisión siguen adelante.

Compiten en el concurso anual de canciones para todos los clubes

de fans de diferentes países. Este año, en Malta.

¡Tenemos un ganador! ¡Mirko, de Alemania!

¡Ganó el Festival de la Canción Fanvisión!

-¡Hola!

-Y la canción número siete es...

(CANTA)

-Estamos librando una guerra eurovisiva.

Tienes una canción de Eurovisión pegada en la frente,

y si el adversario sabe cantarla, estás eliminado.

(CANTAN)

Ya, por fin, han anunciado los resultados

del concurso de traducción.

Y he ganado con mi canción "Love is Forever".

¡Yupi!

(CANTAN)

Finlandia no ha tenido mucho éxito en Eurovisión,

pero el club de fans finlandés sigue siendo pionero

y uno de los más activos del mundo.

La persona a la que no le gusta Eurovisión es un poco aburrida.

-¡Y el premio es para Krista Siegfrids!

Ha sido genial conseguir 12 puntos por una vez.

(Música)

Hay muy buen ambiente. La gente se lo pasa muy bien

y está muy contenta.

Puedes hablar con cualquiera allí.

Esto es Eurovisión en su máxima expresión.

Me encanta Eurovisión y las actuaciones.

En Eurovisión hay sitio para todos.

Y punto.

Nuestro mensaje se transmite a través de nuestra actuación en el escenario,

pero también a través de la propia música,

en especial en Eurovisión, donde tienes esta enorme plataforma

para concienciar sobre la ocupación ilegal

que se lleva a cabo en Palestina.

Y el apartheid que se está produciendo.

-Ha sido una gran celebración.

No teníamos ni idea

de la repercusión que tendría ese gesto.

Hemos recibido tantos mensajes de ánimo,

no solo de toda Palestina e Islandia,

sino de toda Europa y más allá.

-Esta temporada de Eurovisión ha sido la mejor.

Porque he ido a muchas cosas.

He gastado unos 25 días de mis vacaciones.

14 vuelos.

He gastado unas 3000 libras.

Es un hobby caro, pero hago lo que me gusta.

Trabajo mucho y también me divierto mucho.

-Hoy es septiembre 23.

Ya pasaron varios meses desde que se acabó Eurovisión.

El primero de enero de este año entró un nuevo presidente,

un nuevo gobierno, y ha sido bastante caótico para mucha gente.

Incluyéndome a mí.

Esta es mi calle principal. Era mi calle principal.

Esto lleva así ya tres meses.

Tuve que buscar trabajo de oficina otra vez

porque mi cafetería ya no daba para los gastos.

Entonces, mis fondos para ir a Eurovisión en el año 2020

ya se acabaron.

Estoy ahorrando para ver si en el año 2021 puedo ir.

Siempre vivimos para el mañana, que mañana será mejor.

Ojalá sea así.

(Música)

(Zumbido mosquito)