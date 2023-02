Super marsh

# Lejos de aquí, # en un remoto lugar.

# Cuatro amiguitos lo pasan genial.

# Rocky es valiente. # Siempre cauto a Bill verás.

# Tiny es bromista # y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos. ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus # es grande, es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus # es grande, es gigante.

# ¡Gigantosaurus llegó!#

(GRUÑE)

(A LA VEZ) "Gigantosaurus"

Qué amable eres haciéndonos limonada, Marsh.

Estoy deseando probarla.

Y yo estoy deseando hacerla.

Solo tengo que encontrar unos limones.

¡Limones, yuju! ¿Dónde estáis?

Tranquilo, yo los encontraré.

(OLFATEA)

¿Con tu olfato?

Yo suelo buscar las cosas con los ojos.

Oh, Bill puede encontrar lo que sea con el olfato.

Sí, tiene un superolfato.

¡Los encontré!

Oh, oh.

No podemos coger esos limones con Giganto ahí.

¿Por qué no?

(SE ESFUERZA)

¡Guau!

¡Ya tenemos limones!

¡Hala, Rocky! Qué valiente eres.

Sí, la verdad es que lo soy.

¿Qué más necesitas para limonada?

Hum, agua, supongo que tendremos que ir al lago a por ella, ¿no?

No, yo me encargo de eso.

Casualmente inventé un detector de agua la semana pasada.

Así podré probar si funciona.

Hum...

Estamos cerca.

Oh, ha sido fácil.

(RÍE) No hay agua en las piedras.

¿No? Dale, Tiny. Será un placer.

Hala, Tiny, qué fuerte eres.

Tenías razón, Mazu. No hay nadie más inteligente que tú.

Es como si todos tuvierais superpoderes.

Bill tienen superolfato, Mazu es superinteligente,

Tiny tiene superfuerza y Rocky es supervaliente.

Y también soy superguay.

Ojalá yo también tuviera un superpoder.

(SUSPIRA) En fin, la limonada está lista.

¡Para mis amigos y sus superpoderes!

(A LA VEZ) ¡Puaj!

(A LA VEZ) ¡Está superácida!

Oh, no, olvidé la miel para endulzarla.

Ni siquiera sé hacer bien una limonada.

Oh, tranquilo, Marsh.

Iremos a por miel al bosque.

¡No! Yo encontraré la miel con mi superpoder.

Cuando averigüe cuál es mi superpoder.

Las colmenas están allí.

¡Oh!

-Alto ahí, este puente es nuestro.

-Sí, puente nuestro.

-Si quieres cruzarlo vas a tener que darnos algo.

-Hum... ¿Qué tal un abrazo?

-Oh, eso vale.

-No queremos un abrazo, queremos comida.

Pero no tenemos comida.

No hay comida, no hay puente.

Tiene que haber otra forma de cruzar.

Aparte de nadando, saltando o volando, no se me ocurre cómo.

¡Volando!

Seguro que este es mi superpoder. ¡Vamos chicos, subid!

Volaréis... a bordo... de Super Marsh.

(GRITAN A LA VEZ)

(RÍEN)

-¡Oh!

-Tomad, eso os ayudará.

-Sabía que teníamos que haberle abrazado.

-Bueno, volar no es mi superpoder.

Parece que no, pero has sido muy amable

al lanzarles el nenúfar a los velociraptores.

Y... ahora podemos cruzar el río.

Ahí está la miel.

¿Pero cómo la vamos a coger con las abejas ahí?

Creo que necesitaremos un superpoder.

¡Iré corriendo hasta allí y cogeré la miel de un salto!

Ay, lo siento, champiñón.

Derretiré la miel con mi superpoder de aliento apestoso.

(GRITAN A LA VEZ) (GRITAN)

Lo siento, chicos.

Haré que caiga la miel con mi supercontrol mental.

Miel, ven a mí.

Miel, ven a mí.

(Golpes)

(GRITA)

(Música)

¡Cuidado!

Tranquilos, yo os protegeré.

(Música)

Ay, creo que el control mental tampoco es mi superpoder.

Mira el lado positivo,

has conseguido que las abejas se vayan.

Vamos a coger la miel antes de que vuelvan.

(OLFATEA)

¡Oh!

Encontré lo que necesitamos.

(GRUÑE)

¿Necesitas ayuda?

Así es perfecto. ¡Gracias, Marsh!

(SE ESFUERZA)

Oh, oh...

¡Oh, no! Bill ha cogido la comida de Giganto.

(RÍE) ¡Oh!

¡Yo lo cogeré!

No queríamos coger tu comida, señor Giganto. Ahí tienes.

Seguro que tu superpoder es la supervelocidad.

Deberías comprobarlo... ahora mismo.

Oh, vale.

(GRITAN A LA VEZ)

Oh, me parece que Giganto no está enfadado.

Y parece que la supervelocidad tampoco es mi superpoder.

Supongo que no.

Nunca encontraré mi superpoder porque no tengo ninguno.

Oh, tranquilo Marsh.

¿Por qué tienes tantas ganas de tener uno?

Para poder ayudar.

Imagina todas las cosas buenas que podría hacer.

Marsh, ya sé cuál es tu superpoder.

¡La amabilidad!

Tiny tiene razón,

llevas todo el día siendo amable con todos.

Ayudaste a los velociraptores,

me has protegido de las abejas

y le has devuelto a Giganto su hueso.

Ves, eres superamable.

Ese superpoder no es tan guay como los vuestros.

Ay.

(GRITA)

(GRITAN A LA VEZ)

No te muevas o caerás en el alquitrán.

Agárrate esta rama.

No puedo cogerla.

(GRITA)

Tranquilo Marsh, nosotros te rescataremos.

¡Rápido!

(GRUÑE)

¿Creéis que esto servirá? No creo.

(GRITAN A LA VEZ)

Giganto va a rescatarle.

¡Lo tengo!

¿Eh?

(GRITA)

¡Sí, Marsh!

¡Estás bien! Ha faltado muy poco.

Pero Giganto ha perdido su hueso. Se va a enfadar un montón.

¡Gracias señor Giganto, me ha salvado la vida!

Y ha renunciado a su hueso para hacerlo.

Ha sido muy amable.

¡Superamable! Igualito que Marsh.

Vaya, ¿sabéis qué, chicos?

Estoy superorgulloso de mi superpoder.

Giganto me ha ayudado a ser consciente.

Oh, pobres abejas. No pueden entrar a su casa.

¡Marsh, ten cuidado!

(SE QUEJA) ¡Ya está, "dinoabejas"!

Siento haberos causado molestias.

Solo queríamos un poco de miel para la limonada.

Ese es Marsh, usando su superpoder de la amabilidad.

Igual que Giganto. (SE SOPRENDE)

¡Oh! Mi superpoder funciona.

¡Un brindis por Super Marsh!

Que es un dinosaurio más dulce que la miel.

Mmm, si soy más dulce que la miel, debo de estar superrico.

(RÍEN)