Cocos por cocofonos

# Lejos de aquí, en un remoto lugar,

# cuatro amiguitos lo pasan genial.

# Rocky es valiente, siempre cauto, # a Bill verás.

# Tiny es bromista y Mazu sabe más.

# Pero hay alguien más # que está con ellos. ¿Sabes quién?

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# Gigantosaurus es grande, # es gigante.

# Gigantosaurus llegó.

# (RUGE)

"Gigantosaurus."

"Cocos por cocófonos."

(RONCAN)

"Salid de la cama, dormilones." (GRITAN)

Mazu, ¿eres tú?

"Claro que sí. Hora de levantarse, amiguitos."

Pero ¿dónde estás?

"¡Justo aquí!

Es un buen día para estar en un coco."

¿Cómo te has metido en un coco?

"(RÍE)"

No estoy dentro.

Acabo de inventar la cosa más increíble del mundo.

Siento decepcionarte pero los cocos llevan

mucho tiempo inventados. (RÍE)

No he inventado el coco, he inventado el "cocofóno".

Lo pones así y hablas.

¿A que es genial?

¿Quieres decir que te lo acercas a la boca pero no te lo comes?

Correcto.

Usas el "cocófono" para hablar con otros dinosaurios.

¿Y para qué necesito un coco para hablar con alguien?

Con este "cocófono" puedes hablar

con los dinosaurios que estén lejos.

Siento decir esto, Mazu, pero ya hay una forma de hacer eso.

Se llama gritar.

Bueno, pues ya no hay que gritar nunca más.

¿Veis la antena que hay en la torre de bambú?

Ayudará a transmitir vuestra voz de "cocófono" a "cocófono".

Estéis donde estéis. Os lo demostraré.

Rocky, ¿puedes salir con el "cocófono" y decirnos algo?

Claro.

(JADEA)

¿Podéis oírme?

"¿Podéis oírme?"

"Sí, sí."

¿Todavía podéis oírme?

Sí, podemos oírte.

(JADEA)

¿Y ahora podéis oírme?

¡Sí! Alto y claro.

Genial. ¿Podéis venir a por mí?

Oh, ya vamos.

¡Venga!

Mazu, tu "cocófono" funciona muy bien.

Mi idea es darle uno a todos los habitantes de Cretatia.

(RUGE)

También a Giganto.

¿A Giganto?

¿Por qué?

Bueno, ya sabéis que Giganto es un dinosaurio de pocas palabras.

¿Pocas palabras?

Más bien de ninguna palabra.

Yo creo que es tímido,

así que quizá con el "cocófono" puedo conseguir que hable conmigo.

# "Cocófono", "cocófono",

# habla con nuestro "cocófono".

# "Cocófono", "cocófono",

# no te sientas solo, síguenos.

# A tu amigo llamarás,

# Tierra o cielo, ¿qué más da?

# Con tus garras lo usarás.

# Al agua resistirá.

# Esto es lo mejor que puede haber.

# Vaya ruido, ya está bien.

# Es la moda que me gusta más.

# Todo el mundo está alucinando.

# ¿Por qué no?

# Por favor, pruébalo. Úsalo.

# Mírame, estoy aquí.

# Ruge solo un sí. # (RUGE)

"¡Vamos, Giganto!"

¡Solo háblame!

# "Cocófono", "cocófono",

# no te voy a hacer # entrar en razón.

# "Cocófono", "cocófono",

# no te sientas solo, síguenos. #

Oh...

# Giganto no quiere # mi "cocófono". #

Ay...

¿Qué es eso?

¿Archie no está usando su "cocófono"?

Yo arreglaré eso.

Le llamaré. Le va a encantar el tono de llamada.

(SUENA EL COCÓFONO) (ARCHIE GRITA)

"¿Hola?"

¡Devuélveme mi "cocófono"!

"¿Archie? ¿Estás ahí?"

(GRITA)

¿Quién me ha tirado eso?

-Yo no he sido.

Llevo todo el día durmiendo.

-Hola, Dilo.

¿Cómo es que no he visto que estabas ahí?

-Porque tú también llevas todo el día durmiendo, Patchy.

-Ese coco se me ha caído encima.

-Oh... ¡Hora de comer!

"¿Hola?

¿Hay alguien ahí?"

(GRITA) Ese coco habla.

-¿Qué? Te comes demasiado el coco.

-No me como demasiado el coco.

¡Ese coco ha hablado!

-¿Desde cuándo los cocos hablan?

¡Eh! ¿Quién eres? (GRITA)

-¿Alguna vez habías oído hablar a un coco?

-Nunca. "¿Patchy? ¿Dilo?

¿Sois vosotros? (GRITAN)

-¡Sabe quiénes somos!

-¿Mazu?

¿Eres tú? "¡Sí!"

¡Mazu se ha convertido en un coco!

(GRITAN)

(AMBOS) ¡La planta se ha comido a Mazu!

(GRITAN)

"¿Hola? Hola."

¿Patchy? ¿Dilo?

¿Qué está pasando y dónde está Archie?

Algo raro le pasa a mi "cocófono". Voy a comprobar la antena.

¿Dónde está mi "cocófono"?

¡Uh! Mazu, ¿estás ahí?

-Tranquila, Mazu. -¿Eh?

-¡Te rescataremos!

-¿Qué pasa? ¿Dónde está Mazu?

-Ahí...

-¿Dónde? No la veo.

-¡Ahí dentro!

Ahora es abono para plantas.

(GRITAN)

-(RÍE) Entonces le dije: "Soy un Compsognathus,

no un ornitorrinco".

-¿Parezco un mamífero? ¿En serio? -¡Ay!

-¡Eh! Que estoy hablando.

-¡Igy! Necesito tu "cocófono". Es una emergencia.

-Te llamo en un rato.

-Es Mazu.

Tiene problemas. Tenemos que ayudarla.

Tranquila, Mazu. Te rescataremos.

Vaya, parece que hay demasiados dinosaurios

hablando por los "cocófonos" a la vez.

Apagaré la antena antes de que se caiga la torre.

(GRITA)

¿Y ahora cómo salgo de aquí?

(SUENA EL COCÓFONO)

(GRITA)

¡Giganto!

Giganto, soy yo, Mazu.

¿Puedes ayudarme?

Ni siquiera tú puedes ayudarme.

Pensaba que era una idea genial

que todo el mundo usara mi "cocófono".

Pero mira cómo he acabado y, ahora que sí lo necesito,

no puedo alcanzarlo.

Además, creé el "cocófono" para intentar hablar contigo.

(RUGE)

¡Oh!

Vamos, planta. Es mi mejor mango.

Por favor, devuélveme a mi amiga.

¿Seguro que Mazu está ahí?

Ella no dejaría que se la comiera una planta.

-Lo hemos visto con nuestros cuatro ojos.

(GRUÑE)

¿Mazu? ¿Estás ahí?

¡Ah!

Devuélvenos a Mazu ahora mismo.

¡Eh! No me ignores.

¿Tienes cosquillas?

(RÍE)

Ah... Te gusta, ¿eh?

Ups.

Mazu, ¿estás bien?

Eso no es Mazu, es un "cocófono".

¿Qué es un "cocófono"?

¿Dónde has estado?

¿Durmiendo todo el día?

En realidad sí.

-"Mazu necesita ayuda.

En la torre."

(DILO Y PATCHY) ¡Ah! ¿Quién es ese?

No hay tiempo para preguntas.

Tenemos que rescatar a Mazu y esta vez de verdad.

¡La torre!

¿Qué le ha pasado?

¡Ah!

Ahí está Mazu.

Ya vamos, Mazu.

¡Aguanta!

Oh, ya tengo experiencia en eso.

¡Coge esto, Mazu!

(GRUÑEN)

¡Ya está! ¡Allá voy!

Vamos, Mazu. Solo un poco más.

¡Ya casi estás!

(GRITA)

¡Sí!

Me alegro de veros, chicos.

Y nosotros nos alegramos de verte a ti.

¿Cómo sabíais que estaba aquí?

Nos llamaron.

Era un dinosaurio con una voz muy profunda y aterradora.

¡Era Giganto!

Sabía que era él.

Giganto no ha querido hablar conmigo por el "cocófono",

pero lo ha usado para ayudarme cuando más lo necesitaba.

Y por eso siempre le estaré agradecida.

Os he reunido a todos para deciros cara a cara

que siento haber sido tan pesada con mis "cocófonos"

y para compensaros, tengo un regalo para cada uno.

¿Más "cocófonos"?

No, esta vez es comida.

Estos cocos sí se pueden comer.

(RÍE) ¡Esos sí me gustan!

(VITOREAN)

(RÍEN)

(RUGE)

(VITOREAN)