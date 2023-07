Edu y Lucy El adiós a Perlimpinpin + más info

BOTON CERRAR

El adiós a Perlimpinpin

Edu y Lucy escuchan a Harry y Mima hablar sobre la muerte de Perlimpinpin, su pino tan querido. Lucy no lo cree e inmediatamente decide, con la ayuda de Edu y Cosa, hacer todo lo posible para salvar su árbol. Pero regarlo mucho y protegerlo con paja no va a ser suficiente.