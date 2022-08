Bat Pat - La reina de los monos

(TELEVISOR) "¿Le cuesta dormir?

¿Se siente como una momia por la mañana?

Pues llame al doctor del sueño James...".

(Crujido)

(Música tensión)

¿Quién anda ahí?

(Música cabecera)

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

Venga, Batpat, que nos dan las uvas.

No le metas prisa al genio del croquet, Rebeca.

Sí, pues el genio nos está aburriendo a todos.

Las condiciones son perfectas. Vamos a golpear.

¡Sí! ¡El público enloquece!

Perdón por interrumpir. No importa qué está haciendo Batpat,

pero ¿habéis visto mis herramientas? Esperad, a ver si adivino,

Leo las ha usado para construir algo que le ayude a no hacer nada.

La última vez que miré, Leo no había construido nada

que le ayudase a no hacer algo. La nada que estoy haciendo ahora,

es el único algo que he hecho hoy.

En fin, si no las habéis cogido vosotros, alguien habrá sido.

Sí, habrá sido alguien, o algo.

(Música terror)

Ya, seguramente alguien. He hablado con la señorita Britell,

y dice que están desapareciendo herramientas por todo Fogville.

¿Quién quiere venir a la ferretería a comprar herramientas nuevas?

Me lo tomaré como un claro, ya veremos.

¿Sabes qué significa esto? Que hay un vampiro de herramientas

en Fogville, que sale por las noches,

para beberse la herramienticidad de todas las herramientas.

A lo mejor es un hombre lobo de las herramientas,

que les aúlla a las palas cuando hay luna llena.

(AÚLLA)

No digas tonterías, Martin, los hombres lobo de las herramientas

solo les aúllan a los destornilladores.

Lo triste de todo, es que uno solo lo dice de broma.

Bien, he trazado unos planos que explican al detalle

cómo construir una trampa.

La llamo: "La trampa para ladrones humanos que no son vampiros

de las herramientas, porque mi hermana se equivoca".

No hacen falta soluciones científicas de empollones, lo tengo

todo controlado. Os presento "La trampa para ladrones vampiros

de las herramientas que no son ladrones humanos

porque mi hermano se equivoca", de Leo.

¿Por qué siempre te pones de parte de Rebeca, Leo?

Nunca lo había pensado, pero seguramente para fastidiarte.

Rebeca, se supone que es una trampa, no el postre.

Tienes que estudiar más estas criaturas, Martin.

A los vampiros de las herramientas les encanta la nata.

¡Son las herramientas nuevas de papá!

Martin, no puede haber trampa sin cebo.

Un poco más de nata montada.

Lo siento.

¿Cuánto rato más hay que esperar? Tengo más hambre que Batpat

en una fiesta de grillos.

El vampiro de las herramientas está aquí.

Ya os he dicho que tenía hambre.

(SORBE)

La barrita me ha dado sed.

Escalofríos escalofriantes, tenemos compañía.

Recogedlo. No, es tu trampa, recógelo tú.

Yo lo recojo.

¡Rebeca! ¡Batpat! ¿Estáis bien?

Por favor, no me muerdas, no quiero ser un vampiro peludo

de las herramientas.

No voy a morder a nadie. Soy una princesa mona.

Soy la princesa... (CHILLA)

Bienvenido a vuestro jardín, su peluda Alteza Real.

Batbufón a vuestro servicio.

Sé hacer malabares, sé bailar, sé cantar.

Lo que pasa es que no sé hacerlo a la vez.

Ni por separado.

Creía que a los monos les encantaban los plátanos.

¿Por qué robas herramientas?

Mi vara de equilibrio mágica, que me ayuda a mantener el equilibrio

en el monopatín, se ha perdido. Creo que me la robó mi hermana,

la princesa... (CHILLA)

No, la vara de equilibrio mono mágica, no.

Lo que sea menos eso.

¿Qué es una vara de equilibrio mono mágica?

Es un trozo largo de madera como este palo de escoba,

y su magia me da un equilibrio perfecto.

¿Para que iba tu hermana la princesa...?

(CHILLA)

¿...a robarte la vara mágica?

Porque sin la vara, nunca podré derrotar al poder de su puercoespín

mágico, y ganará el concurso de monopatín de nuestra tribu.

Eso tiene todo el sentido del mundo.

Quien gane el concurso de mono monopatín,

se convertirá en la nueva reina de los monos de Monotopía.

No puedo permitir que mi hermana sea la nueva reina, es malvada.

Prometió quitarles los plátanos a todos los monos de Monotopia

y quedárselos ella si la coronan.

¡Por todos los mosquitos! Pues sí que es malvada.

Un mono sin plátanos es como Martin siendo valiente.

Eso va totalmente contra natura.

Y dime, ¿qué harás tú si te coronan?

He prometido plátanos para todos los monos,

y voy a construir Monte Plátano; un parque de atracciones para monos

donde todo está hecho de plátanos.

¿Monte plátano? Montañas rusas de plátanos, rápidos de plátanos,

toboganes acuáticos de plátanos. Plátanos con forma de plátanos.

(AMBOS) ¡Queremos ir!

He venido a vuestro pueblo para buscar un repuesto para mi vara.

Tiene que haber algo que pueda llevar mientras patino, como vuestras

herramientas. Pero nada de lo que encuentro

tiene magia de equilibrio.

Tranquila, princesa... (CHILLA)

Nunca dejaremos que la princesa... (CHILLA)

Le quite los plátanos a nadie. Te ayudaremos a encontrar

un sustituto de tu vara mágica mañana.

Así podrás ganar el concurso de monopatín y coronarte como reina.

Y con suerte, habrá un montón de nata montada.

(Música)

Creo que ese agujero habría que rellenarlo.

Ninguna de vuestras herramientas tenía magia de equilibrio.

Seguro que mi hermana gana el concurso de monopatín

y la coronan reina.

¡No! Quiero ir al Monte Plátano. Todos queremos ir al Monte Plátano.

¿Sabéis? Por raro que parezca, casi estoy de acuerdo.

Pero algo podremos hacer para que la princesa...

(CHILLA)

No sea reina y se quede con todos los plátanos.

Aquí están las demás herramientas por probar, a lo mejor alguna tiene

magia equilibrio y...

(CHILLA)

¿Nos puedes perdonar momento? ¡Reunión!

Chicos, la princesa ya tiene muy buen equilibrio,

seguro que le va bien sin la vara mágica.

Ahora solo tenemos que averiguar cómo darle mucha más confianza.

Así, la princesa...

(CHILLA) Ganará a la princesa...

(CHILLA) Sí o sí, y la princesa...

(CHILLA) Será la nueva reina,

y la princesa... (CHILLA)

Se cabreará como una mona y se pondrá en plan...

(CHILLA)

Desde luego, en momentos así me pregunto,

cómo es posible que seamos hermanos.

Su Moneza Real, os presento al objeto más mágico

de todo Fogville. He aquí...

Hola, su Alteza. El mazo mágico Mondo

de la familia Silveria, digo de la familia Silver.

Pues, no parece muy mágico. Pero sí que lo es, está hecho

de madera mágica, igual que la madera de tu vara

de equilibrio mágica. Pruébalo.

Vamos, por favor, no te rindas, cree en ti misma

y la magia funcionará.

Creer en mí misma. Vale.

El mazo mágico Mondo funciona. Esta magia es aún más potente

que la magia de mi vara de equilibrio. Gracias.

En realidad, su Alteza, es un mazo de croquet normal

y corriente. No tiene nada de mágico.

Pero ¿por qué me habéis dicho que era mágico?

Porque queríamos gastarte una broma. Y has picado del todo.

No, espera no es por eso. Ah, si, ya me acuerdo,

queríamos demostrarte que no hace falta magia

para patinar de miedo. Lo único que hace falta,

es confiar en uno mismo.

Y ahora confío. Gracias a vosotros, es imposible

que mi hermana pueda derrotarme. Así que me convertiré en...

(CHILLA) La reina de los monos de Monotopía.

Hasta la victoria.

(TODOS) Adiós, princesa.

Rápido, la princesa...

(CHILLA) Ha ganado la carrera y ahora es reina.

Nos ha mandado un regalo de agradecimiento.

Chicos, ¿quién quiere un plátano?

Batpat, ¡no! ¡Toma ya!

Vuelven los sueños plataneros. Próxima parada, el Monte Plátano.