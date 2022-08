Bat Pat - Un olor fétido

(Música suave)

(TARAREA)

Como alcalde de Fogville declaro que...

Estoy imponente.

(TARAREA)

¿Eh? Espuma. Buscaré la explicación.

(Música tensión)

¡Ah!

Ah, ah...

(GRITA)

(Música)

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

Bueno, niños, ha pasado ya un mes desde que arreglamos el jardín.

Veamos cómo está. Esto es lo que yo planté.

Mm... Huele mejor que un tarro de miel

con sabrosos mosquitos.

Esas son magnolias virginianas. Huelen de maravilla.

Y crecen casi en cualquier sitio.

Fijaos en mis plantas, mirad qué tonalidades de marrón.

Eso es porque están muertas, Leo. ¿Las has regado?

¿Es que teníamos que regarlas?

¡Mi jardín está lleno de basura

para que se acerquen muchos mosquitos! ¡Es delicioso!

Quiero decir, precioso.

Yo solo he cuidado de una flor,

pero ha crecido perfecta y simétrica. ¿Lo veis?

(Zumbido de mosquitos)

Ah...

Oh, tus flores son preciosas, Rebeca.

(GRUÑE)

(RÍE) Se llaman Boca de dragón y son carnívoras.

Son guais, ¿eh?

Bueno, son unos jardines únicos, familia.

Bueno, ¿quién quiere comer ya? ¡Yo ya estoy servido! ¡Gracias!

Bueno, pues quien tenga hambre que entre.

Aunque claro, no puedo prometer que el menú tenga tantas patas.

Qué bien pasar el día cuidando el jardín.

Por fin un día normal y tranquilo.

¡Socorro! ¡Un monstruo pringoso se estaba duchando en mi casa!

Adiós al día normal y tranquilo.

Mirad, me ha pringado. Ah, eso lo arreglo yo.

¡Bat Pat!

¿Qué? Tu madre dice que te duches más.

¿Sigue allí la criatura, señor alcalde? ¿Era peluda?

¿Tenía unos colmillos enormes? No lo sé, salí huyendo y gritando.

(CARRASPEA) Bueno, huyendo para alertar a las autoridades.

Ha venido al lugar idóneo. Venga, síganos.

Pero...

(Música)

¿Eh?

Oh...

Ni rastro del monstruo pringoso. ¡Bien!

O sea, oh...

¿Qué llevaría a una criatura pringosa

a colarse en el baño del alcalde y usar su champú?

Igual quería jugar a ponerse una barba de espuma.

¡Es superdíver!

(OLFATEA) ¿Y ese... mal olor?

Madre mía... A mí no me mires.

Nunca he olido tan mal. Compruébalo, mira.

¡Ah, ah!

Ah, lo que apesta es este pringue.

Si tuviésemos un rastreador de peste,

podríamos seguir el rastro apestoso de ese animal hasta su escondite.

Si lo que queréis es un rastreador de peste,

estáis hablando con el mejor inventor del mundo.

Tu idea no me huele bien.

Tenemos que averiguar cómo es ese animal

usando un análisis científico.

¡Ah! Tú analiza lo que quieras.

Mi rastreador de peste encontrará al responsable de esa mugre.

¡La ciencia todo lo puede! ¡Ni hablar, el rastreador!

Muy bien, aquí tenemos un arbusto noruego "Bula Bula",

lo que me esperaba.

Se volverá púrpura en contacto con este líquido.

(Explosión)

(GRITAN)

Aunque... Igual me he equivocado.

(TOSE)

¿Qué? ¿Qué tal van esos ensayos científicos, Martin?

(RÍE)

Yo tengo el día resuelto con el rastreador de peste.

(Pitidos)

¡Atención!

Algo muy apestoso está cerca de aquí. Seguidme.

(Pitidos)

Esa criatura está en mi habitación.

(Continúan pitidos)

Está en el cajón de tus calcetines.

Ah... (ASIENTE)

(GRITAN) ¡Oh, no!

Vaya, supongo que debería lavarlos más a menudo.

¡Chicos, ya he averiguado qué es esa planta!

La he vuelto a explotar, vale, pero tengo la respuesta.

Es un tipo muy especial de enredadera

que solo se da en el pantano gris. Seguro que la criatura vive allí.

¡Vamos a buscarla! ¡He ganado!

¿Y por qué? Porque soy un auténtico genio de la ciencia.

(RÍE)

Sí, eres un pedazo de genio.

(RÍE)

(Música suspense)

¡Ah!

(GRITA)

Recordad, si vemos a esa criatura, que no cunda el pánico.

(GRITA) ¡La criatura!

Es un arbusto, Martin. Ah, ya lo sabía.

¡Ah! ¡La criatura pringosa!

Es una rana, Martin.

(OLFATEA) Ah, ¿de dónde viene ese olor apestoso?

A mí no me mires, yo no he sido.

(GRITA)

¿Lo veis? Tenía razón.

Es la misma enredadera que encontré en el baño del alcalde.

Qué extraño.

(Música tensión)

Pero ¿por qué se mueve?

(GRUÑE)

(GRITAN ATERRADOS)

Es casi peor lo mal que huele que lo horrible que es.

(LLORA)

¿Por qué me atacáis gratuitamente? ¡Decidme!

(LLORA) ¿Por qué? Martin, haz algo.

¿Por qué yo?

Tú has herido sus sentimientos. Ah, lo superará.

Es un monstruo del pantano. Vamos.

Ah...

Si me come, la culpa es tuya.

Señor monstruo del pantano, verá...

(LLORA) Por favor, llámame Tim.

Ah, vale, Tim.

Tim, lamento haber herido tus sentimientos,

no eres tan apestoso.

¿Lo dices en serio?

(RÍE) Gracias por tus palabras.

Pero últimamente noto que apesto especialmente mal.

¿Por eso quisiste ducharte en la casa del alcalde?

Sí, acudía a un club de lectura con un duende y una ogra,

pero me prohibieron que siguiera. No soportaban mi mal olor.

Y eso que ellos también huelen... ¡Guau!

¿Un duende y una ogra te han echado de un club de lectura?

Eso es rastrero. No te preocupes, Tim.

Te ayudaremos. Te dejaremos como los chorros del oro.

Pero ¿cómo? El jabón y el champú no funcionan.

Entonces, haremos una limpieza a fondo.

(Música)

Bien, chicos, hora de hacer una prueba de olor.

(TODOS) Bua... No puedo respirar.

Creo que no ha funcionado.

Como decía mi abuela Maruska:

"Si entre manos tienes un fétido olor,

una rosa aportará su dulzor".

Pero, claro, supongo que mi abuela Maruska

nunca te olió a ti. Igual una rosa no basta,

pero se me ocurre una gran idea.

¿Seguro que esas rosas pueden crecer en todas partes?

No conozco una flor más resistente que esta.

¿De dónde viene ese olor tan terrible?

(TODOS) ¡Leo!

(RÍE)

¿La tierra se ha reído? Oh, no, he sido yo.

(RÍE) Es que tengo cosquillas locas.

(RÍE)

Si ni siquiera te estoy tocando.

Bueno, ya lo has oído, cosquillas locas.

(RÍE) Para.

Listo. Flores plantadas.

Perfecto, mamá, gracias.

Y ahora me voy a dar una ducha, una o tres.

Muy bien, chicos, hora de la prueba final.

Pinzas fuera.

(TODOS) ¡Ah!

Tim, ya no apestas.

¡Oh, cielos, qué noticia tan fantástica!

¡Soy tan feliz! Podré volver al club de lectura.

Con un gracias habría bastado. Ah...

Vaya, pero qué final tan malo,

una princesa jamás se casaría con un duende.

(RÍE) -Pero ¿qué estás diciendo? Los duendes somos muy guapos.

Mira esta cara, soy imponente.

-Me alegro de tenerte entre nosotros de nuevo, Tim.

Y debo decir que hueles de maravilla. -Gracias, grandullona.

Se lo debo todo a nuestros nuevos miembros del club.

Decidnos, chicos, ¿qué os ha parecido el libro?

Creo que es muy pesado.

(RÍE) ¡Pero qué graciosos sois! ¡Venid aquí!

¿Podemos volver a casa ya?