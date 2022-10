Bat Pat - Eructos y murciélagos

93290

Bat Pat

3864763

MME: Mejores Murcielamigos Eternos

Tras una terrorífica noche en la que Natty es perseguida por una misteriosa figura, un murciélago llamado Vlad se aparece en la casa de los Silver y dice ser un pariente lejano de Bat Pat. Vlad es un murciélago muy pesado, especialmente con Bat Pat, y no se separa de él. De repente, Bat Pat desaparece. Tras investigar un poco, la pandilla descubre que Vlad ha secuestrado a Bat Pat y que además no son parientes. Vlad explica que en realidad es un vampiro atrapado en un cuerpo de murciélago. No tiene amigos y por eso engañó a Bat Pat para que estuviese obligado a ser amigo de Vlad. Cuando la pandilla se da cuenta de que no pueden transformar a Vlad en un vampiro de nuevo, su primo Weakwing, asombrado por la habilidad al volar de Vlad, le anima a unirse al equipo de murciélagos acróbatas donde Vlad tendrá amigos y fans!