Bat Pat - Perdida en la oscuridad

(Música relajante)

(RONCA Y BALBUCEA)

(Música de misterio)

(BOSTEZA)

(GRITA)

(BALBUCEAN)

¿Qué es esa cosa?

(GRITAN)

(CHILLAN)

(Canción de cabecera)

#Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

#Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

#Lo que parece siempre no es así.

#Nunca vas a estar solo, estamos aquí.#

PERDIDA EN LA OSCURIDAD

Este será vuestro hogar los próximos dos días.

(RÍEN)

¡El Campamento Vista Soleada!

(JADEA)

¿Por qué pesa tanto mi mochila?

(RÍE)

Porque dentro lleva mi mochila de bichos.

(RÍE Y CANTURREA)

(GRITAN)

¡No! ¡Ahí iban mi desayuno, mi comida y mi cena!

(REFUNFUÑA)

¡Ajá! Por suerte, el postre no se ha escapado.

(GRITA)

¡Por todos los mosquitos!

Odio cuando el desayuno te devuelve el mordisco.

¡Hala! ¡Mirad los árboles!

(Pájaros)

¿Será alguien grabando una broma en vídeo?

(GRITAN)

¡Corred! ¡Salid del bosque!

¡He visto un monstruo!

¿Era un Espíritu del Bosque?

¡Era una cosa negra como de una pesadilla!

¿Tenía esta pinta?

¡Sí! ¡Pero tenía una mano!

¿Así?

(RUGE)

¡Soy el monstruo de las manos negras!

Y he venido a saludaros. ¡Hola!

¿Qué ha hecho exactamente esa criatura

de la mano negra, Señor Winslow?

(TITUBEA) Pues... robarme mi peluche... Don Mullidito.

(RÍEN)

(REFUNFUÑA)

¡Vale! ¡No me creáis! Pero no digáis que no os he avisado.

¡La oscuridad vendrá a por vosotros también!

(GRITAN)

(JADEA)

A por mí no viene nada porque yo me voy a casa.

Este parece buen sitio para nuestras tiendas, ¿no, Martin?

(TITUBEA) Melissa...

Me quedaré y seré tu tienda donde tú quieras... Digo...

(SUSPIRA)

(RÍE)

...y abrieron la puerta de la cabaña,

pero en realidad no era su padre.

¡Era el trasgo del árbol!

Y tenía... ¡Un murciélago brillante por mano!

(GRITA Y GRUÑE)

(CHILLA)

(TITUBEA) Digo...

(RÍE NERVIOSO)

Menudo chasco de historia.

Tengo una historia que os dará

el susto de vuestras vidas, cobardicas.

Y Melissa.

A mí me gusta mi vida,

así que yo me vuelvo a la tienda.

¡Qué bobo, Martin!

¡Espero que dé mucho miedo!

Y sabemos lo mucho que te gustan las historias de miedo.

(RÍE)

Sí, sí, claro que me gustan las Melissas de miedo.

Digo... no me gustan las Melissas de miedo. Digo...

Melissa no da miedo. Melissa es a quien quiero.

Digo... historias. Me encantan las historias de miedo.

Fue el Hombre Ceniza quien ató todo eso a los árboles.

Vive en este bosque, ¿sabéis?

Lo cogió de sus víctimas

y lo puso en los árboles para que todos los tontosaurios...

y Melissa,

no os quedarais por aquí.

¡Y tenía un murciélago brillante por mano!

(RÍE)

(RÍEN)

¡Aguafiestas!

(RONCA)

¿Cómo puede dormir Leo cuando el Hombre Ceniza

podría estar rondando para cazarnos?

(RONCA)

(SUSPIRA)

A la próxima comparto tienda con Rebecca.

(EXCLAMA ASUSTADO)

(Música de tensión)

No mires, no mires.

¿No mires el qué?

(GRITA)

(SUSPIRA)

¡Qué susto me has dado!

Lo siento, pero has dicho "No mires, no mires",

no "No me asustes, no me asustes".

Solo voy a echar un mini mini vistacito chiquitito pequeñito.

(GIMOTEAN)

(Música de tensión)

(GRITA) ¡El Hombre Ceniza!

(GRITAN)

¿Qué pasa?

¡Señorita Brittle! ¡Señorita Brittle! ¡Es el Hombre Ceniza!

-¡Estaba aquí! -¡Vamos a por él!

No vamos a ninguna parte, Rebecca. Seguro que solo era una pesadilla.

Volved todos a vuestras tiendas. ¡No hay por qué asustarse!

¿Volver a las tiendas?

Buenas noches a todos.

(TODOS) Buenas noches, Rebecca.

Muy bien, grupo. Recoged vuestras cosas.

Vamos a desayunar tranquilamente junto al río tranquilo

y luego caminar hacia una cascada tranquila que no da ningún miedo.

(GIMOTEA)

Nos vemos allí en un momento, señorita. Tengo que ir al baño.

Podemos esperarte, Rebecca.

¡No! Esto... ¡tardaré un poco!

De hecho, ¡tenemos que ir todos!

-¿Verdad? -¡De repente, sí!

¡Por eso doy saltitos,

es lo que haces cuando tienes muchas ganas!

(SE PEE)

(TITUBEA) Vale. Responde a esa llamada de la naturaleza.

Intentad no tardar mucho.

(GIMOTEAN)

Quiero que sepas que sé lo que estás pensando.

Y yo quiero que sepas que lo voy a hacer, lo sepas o no.

Yo no sé lo que sabes... Ni lo que estás pensando,

pero ¿qué tiene que ver mi desayuno con eso?

¡Y yo quiero que sepáis que no sé qué estoy haciendo!

(GIMOTEA Y FARFULLA)

Vamos a invocar al Hombre Ceniza.

Creo que lo que quiere en realidad es una fiesta de pijamas monstruosa.

Por eso está robando cosas como almohadas y peluches.

Esto, chicos...

creo que no hace falta que invoquemos a nadie.

Por desgracia.

(Música de tensión)

(GRITAN)

¡El Hombre Ceniza nos quitará las cosas!

(GIMOTEA)

¡Escalofrifris!

¿Quién ha apagado el sol?

¡Ay, madre!

Así estará más blandito si te vuelves a chocar.

Esto, perdona, no quiero molestar, pero ¿eres el Hombre Ceniza?

Pensaba que solo era una historia para asustar a los niños.

Y si no eres el Hombre Ceniza, ¿quién eres?

Y lo más importante, ¿qué eres?

Y aún más importante, ¿qué estás haciendo?

(TARTAMUDEA) Y sigue haciéndolo si quieres y...

olvida que he preguntado.

Me llamo Zoe e intento poner cosas blanditas en el bosque

para no hacerme daño si me choco.

(JADEA)

Soy una criatura de la oscuridad.

Mi aura oscurece las cosas a mi alrededor, incluso de día.

Pero mi aura es tan oscura que me cuesta mucho ver

y me choco todo el rato.

No te preocupes, Zoe. Nos llevaremos el bosque a nuestro jardín

para que no te puedas chocar con nada.

(JADEA Y GIMOTEA)

(TODOS) ¡Bat Pat!

(CHILLAN)

¡El bosque se está defendiendo!

¿Quieres que te ayudemos a dejar de chocarte?

(GRITA)

Sí, me gustaría mucho.

(RÍE)

¡Ahora me veis! ¡Ahora no!

¡Ahora me veis! ¡Ahora no!

¡Ahora me veis! ¡Ahora no!

¡Ahora me...!

(RÍEN)

(Música animada)

(Música animada)

(Música animada)

(RESOPLAN)

Gracias por intentarlo, pero parece que tendré que quedarme

en mi oscuridad, chocándome con cosas.

¡Qué miserable existencia!

Lástima que no te podamos encontrar una luz nocturna

con la que alumbrarte.

¡Qué buena idea, Bat Pat!

En lugar de intentar que Zoe no se choque con las cosas,

deberíamos ayudarla a ver en la oscuridad.

¡Y tengo algo que irá perfecto!

Vale, he cogido el disfraz brillante de Bat Pat,

lo he hecho mucho más grande y así...

¡tachán!

(Música alegre)

¡Eres la luz de mi vida!

Y de mis piernas, de mis brazos y piececitos.

¡Estás genial, Zoe! ¡Pruébalo!

¡Vamos!

(Derrape)

(VITOREAN)

El disfraz ilumina mi oscuridad.

¡Puedo verlo todo!

Hola, Tontosaurios. La Señorita Brittle quiere...

(GRITA)

¡Señorita Brittle! ¡El Hombre Ceniza!

¡O la chica! ¡Ha vuelto!

¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Rex les dirá a todos que nos ha visto con Zoe!

No te preocupes. Está controlado. Pero será mejor que te vayas.

¡Gracias por todo!

¡Será tan agradable no chocarme nunca más con nada en el bosque...!

(TODOS) ¡Adiós! ¡Nos vemos!

Ahora nos toca a nosotros.

¡El Hombre Ceniza ha venido!

¡Estaba hablando con los Tontosaurios!

Vale. Qué ganas de saber qué ha pasado esta vez.

Eso digo yo.

El Hombre Ceniza ha venido...

(TITUBEA)

¡Y ahí está!

(GRITAN)

¡Soy el Hombre Ceniza!

He venido a por vuestras almas...

¡Con mi mano de murciélago!

¡Corred!

(RÍEN)

¡El Hombre Ceniza tiene una mano murciélago!

¡Rex, no seas tonto, ven aquí!

Bien, si ya hemos acabado con las bromitas de miedo,

es hora de hacer la excursión hasta la cascada.

(RÍEN)

¡Sabía que era cosa vuestra desde el principio, Tontosaurios!

¡Solo os seguía la corriente!

(TITUBEA)Pues, eso... eso es lo que pasaba, esto...

alguien me llama.

¡Ahora voy!