Bat Pat - No se lo digas con flores

Buenas noches, mis plantitas.

¿Os habéis visto?

Estáis perfectas.

Y buenas noches a ti,

mi bomboncito.

¿Tienes sed? Mami te va a traer agüita.

¿Eh?

(Música de misterio?

(GRITA)

¡No, no, no, no!

¿Eh? ¡No, no, no!

¿Qué está pasando?

#Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

#Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

#Lo que parece siempre no es así.

#Nunca vas a estar solo, estamos aquí.#

NO SE LO DIGAS CON FLORES

(Zumbido)

(RONCA)

(RONCA Y RESOPLA)

¿Eh?

¡Ja! ¡Desayuno antes del desayuno!

(RÍE)

(GRITA Y JADEA)

¿Eh? ¿Bat Pat? ¿Qué estás...?

Ahora no.

¡Toca desayunar!

(RONCA)

(JADEA)

¡Por todos los mosquitos!

No debería desayunar comida rápida.

(BOSTEZA)

(GRITA Y SE ATRAGANTA)

¡Sal de ahí!

¡Puaj!

Ese es mi desayuno, Martin.

(GIMOTEA)

No entiendo lo que me dices,

pero gracias por ayudarme a atraparlo. ¡Ajá! ¡A comer!

(TOSE)

¡Lo siento!

(BOSTEZA)

Eh, que necesito mis catorce horas de sueño,

si no, no tengo fuerzas para comer.

(BOSTEZA)

¡Leo! ¡Cierra la boca!

(GRITA)

(RESOPLA)

El desayuno es la comida más importante del día.

Y hablando de desayuno, hay que darle de comer

a mi proyecto de ciencias.

¿Podéis ayudarme primero?

(RÍEN)

¿Lista para tu batido de escarabajos y lombrices, Venus?

¡No está!

¿Y mi venus atrapamoscas?

(CARRASPEA)

Descuida, Rebecca, el detective Pat investigará el caso.

¡Ajá!

(OLISQUEA)

Esperad.

(GRITA)

No veo nada.

(Golpe)

¡Una pista chocolateada!

¡Eh! Es mi proyecto de ciencias.

No te preocupes, aún tienes tiempo de conseguir otra planta y aprobar.

No me preocupa mi nota,

estoy preocupada por Venus.

Llevo semanas cuidándola y hablándole.

A lo mejor se la ha comido un ciervo hambriento.

O una ardilla voladora. Esos bichos comen de todo.

(Zumbido)

O una mosca muy muy grande.

(Música de misterio)

¡No! ¡Topos mutantes!

Ya estamos otra vez.

Topos mutantes que viven bajo tierra.

Han llegado haciendo túneles para

robarnos las plantas atrapamoscas

y deshacerse de las moscas que hay bajo tierra.

-No. -¡Sí!

Saben que las venus atrapamoscas comen moscas.

Lo serían si existiesen, que no es el caso.

Vamos a poner un atrapamoscas trampa

para los topos que se la llevaron.

Cuando los atrapemos, haremos que nos la devuelvan.

Al detective Bat Pat le encantan las trampas.

Eh, ¿por qué me estáis mirando todos?

(RÍE)

(RESOPLA) Esta trampa no me gusta un pelo.

Bien. Todo el mundo a sus puestos.

Mi función de "Venus Traicionera, la historia de Martin Silver",

va a empezar.

¡Silencio en plató!

¡Acción!

¿Acción?

¡Sí, sí! ¡Izquierda! ¡Derecha! Baila, gira. A ver ese fandango.

(GIMOTEA)

¡No, otra vez no!

¡Déjame!

¡Fuera!

(GIMOTEA)

Me he cansado de las moscas.

¡Espera! ¿Qué hay de tu actuación estelar?

Estoy interpretando una escena nueva de la historia de Martin Silver.

Se llama "Martin vuelve a su habitación".

¡Pero lo haces genial!

Quiero verte actuar igual que en la escena

de "Martin se come una mosca". (RÍE)

Al público le va a encantar "La historia de Martin Silver".

Ya me he cansado de ser una venus atrapamoscas por hoy, gracias.

¡Venga ya! Hacer de atrapamoscas está chupado, ya verás.

(CARRASPEA)

(RÍE)

Ven, mosquita. (IMITA ZUMBIDO)

Ven aquí, mosquita. Déjame que te coma. ¿Ves?

(GRITA)

¡Auxilio, auxilio!

Quiero esta flor.

(GRITAN)

Esa no parece un topo mutante.

No es un topo mutante, es un, un...

¿Qué eres?

(GRITAN) ¡Soy un hada de las flores!

He visto muchas hadas en mi vida y tú no tienes pinta de hada.

Soy la princesa Pepper von Pétalo.

(GRUÑE)

Y necesito esta flor tan rara y gigantesca

para convertirla en mi casa. (GRUÑE)

Eso no es una flor, es solo un disfraz de flor.

(GRITA)

¿Un disfraz?

Es aún peor que la otra venus atrapamoscas.

¿Qué otra venus atrapamoscas?

Esta.

Alguien la ha estropeado haciéndola mimosa y adorable.

¡No puedo vivir dentro! ¡Puaj!

Solo mi hermana enseñaría a una atrapamoscas a ser mimosa.

Un momento, ¿vives en una flor?

Obviamente, soy de la Tierra Hadarcoíris,

una tierra de gominolas, colores felices y unicornios.

Las hadas viven en margaritas, tulipanes y lirios.

Pero a mí eso no me va.

Pero si son preciosas.

Pues bien, a mí no me van.

¿Y qué es un hada de las flores?

Por orden real de la princesa flor de la Tierra Hadarcoíris,

las hadas de las flores debemos usar nuestras varitas

para hacer las flores mejores y más grandes.

Pero...

¡Ajá!

(Música rock)

#Hada de las flores,

#eso es lo que soy,

#necesito una flor donde vivir yo.

#Flores normales o de un bello rosal

#su olor me da ganas de vomitar.

(ESTORNUDA)

#Y no me gustan,

#no son para mí,

#yo busco una flor en la que pueda vivir.

#Oscura mejor,

#diferente me va.

#¿Podría tener cresta y pinchos de metal?

#Me vale cualquiera si es única y real.

#Quiero una flor

(AMBOS)#que me vaya a mí.#

¡Así se habla!

Gracias, peludito,

pero tengo que encontrar una flor que me vaya a mí.

Tengo una idea, Pepper.

Otra vez no.

Ya que tú me has devuelto a Venus,

creo que podemos ayudarte a encontrar una flor

(CANTA) que te vaya a ti.

(RESOPLAN)

Encontrar una flor para que viva un hada de las flores

es más difícil que la clase de ciencias.

Siento no haber podido ayudar.

Gracias por intentarlo.

(EXCLAMAN ASOMBRADOS)

Buscar flores ha hecho que nos empiecen a gustar.

Pero eso no va a ayudar a Pepper, ¿no?

Necesita una flor diferente y (VOZ GRAVE) rara,

que pueda aplastar una ciudad

y comer cerebros y...

Vale, igual comer cerebros no.

¡Sí! Sabemos que eso es de zombis.

¡Claro! ¡Zombis!

Ah, no.

¿No estarás pensando en lo que creo?

¡Sí! Vamos a coger un tren.

¡Bien!

(Música alegre)

¡Molly! ¡Somos nosotros!

¿Adónde queréis ir hoy, niños?

¿Nos ayudas a encontrarle una flor a nuestra amiga?

Como un zombi con pétalos.

Todos a bordo. Pueblo Zombi, ¡allá vamos!

(Música feliz)

(GIMEN ASUSTADOS)

(Quejidos siniestros)

Saben que estamos aquí.

(Gruñidos)

¿Podemos coger lo que buscamos mientras aún me quede cerebro?

Eh... Disculpen,

(GRUÑEN)

Mirad, chicos, turistas.

Buscamos una flor especial para nuestra amiga y...

Yo sé lo que buscan los turistas.

Venga, Pepper, pruébala.

(ASIENTE)

Ahora cuesta el doble.

(RESOPLA)

No me interesa lo que buscan los turistas normales,

quiero...

(INSPIRA)

Conozco el olor de las flores,

y esta de aquí no la había olido nunca.

Es una flor gótica.

Es única en su especie.

(TODOS) ¿La única en su especie?

¡Me encanta!

¡Ah! Ich liebe dich, es perfecta.

¿Me la puedo quedar?

Lo siento, florecilla, es la única en su especie,

no puedo venderla, pero siempre podemos hacer un intercambio.

¡Ja! Pues tengo el trato perfecto.

¡Hecho!

(SUSPIRA)

#Una flor que me vaya a mí.#

¡Sí!

(RÍE)

Hogar, dulce hogar.

Hablando de dulce, es hora de merendar.

(RÍE)