Bat Pat - Aullar a la luna

Lo siento, está cerrado.

(Ladridos)

Lo siento, está cerrado.

¿Hay alguien ahí?

(Música suspense)

(GRITA)

(Música)

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

Bien, pequeñín. Este es tu nuevo hogar.

¿Preparados para flipar con mi extraordinario proyecto

de ciencias?

Parte pez de colores, parte tiburón.

Os presento al aterrador tiburón de colores. ¡Aquí está!

(GRITA) ¡Es solo un pez de colores!

De tiburón tiene poco. Sí, aún necesito un tiburón

para poder unirlos.

No podrías hacer que una patata encendiese una bombilla como yo.

Gané la feria de ciencias del año pasado.

¡Venga ya! Mi tiburón de colores se merendará a los demás proyectos.

¡Oh, tienes un pez!

¿Le gusta la pecera? ¿Por qué está tan rojo?

¿Bat Pat podrá hablar con él?

¿Dónde lo conseguiste? ¿Cómo se llama?

Se llama Pez. ¡Oh!

¿Puedo darle de comer?

No hace falta, Rebeca. He inventado un artilugio

para vagos redomados.

El Leo comedero automático.

¡Eh! ¿Quién se ha comido la comida para peces?

Debería haberlo imaginado.

Bien, hermana.

Se te dan bien los animales y me encantaría que le dieras

de comer a mi pez, así que...

¿qué tal si vas a la tienda de mascotas "Zarpas y Garras"

a comprar comida para peces? Casi cuela.

Pero iré contigo si quieres.

¿De qué sirve tener una hermana pequeña si sigues teniendo

que hacerlo todo?

Esperad. En "Zarpas y Garras" hay unos "testudinae"

muy interesantes.

Es el nombre científico de las tortugas.

(SORPRENDIDOS) ¡Oh!

¿Cuál es el nombre científico de los sabiondos?

Eh, yo también voy. Compraré una bolsa de ciempiés

cubiertos con chocolate.

Señor Basset, ¿qué ha pasado?

Alguien o algo entró anoche cuando estaba cerrado.

Era grande. Nunca olvidaré sus ojos relucientes.

(GRITA ASUSTADO)

¡Oh!

Lo siento.

Estoy muy nervioso desde anoche.

Miedo remiedo.

Tu nerviosismo me pone nervioso.

Ojos relucientes, ¿eh?

Eso significa que no era humano. No, no era humano.

Porque era un animal.

Seguro que era uno de los animales del señor Basset

que se escapó de la jaula y correteaba por la tienda.

Entonces supongo que volvió a meterse en la jaula

y cerró la puerta.

Puede. Un mono podría hacerlo.

Oh Leo.

Mirad. La marca de una garra de un animal.

Misterio resuelto.

Qué. ¿Compramos la comida y nos vamos?

¡Escamas para peces!

Son más ricas que los ciempiés cubiertos de chocolate.

Seguro que mamá y papá nos dejan quedarnos a ayudar

al señor Basset esta noche.

Así podremos ver si esa cosa vuelve.

No necesitamos quedarnos.

La marca de la garra en la pared me dice todo lo que necesito saber.

Vale. Entonces Bat Pat se quedará conmigo.

¿Qué dices?

Oh, sí, claro. Por supuesto que me quedo.

Hablo todos los idiomas animales. Mira.

(LADRA)

¿Lo ves? Me ha entendido perfectamente.

Entonces tendré que quedarme para protegerte.

Yo también, me quedo. Este juego es alucinante.

Gracias, chicos. Los animales están un poco asustados.

Me vendrá bien la ayuda.

Tranquilos, pequeños. Tengo más comida en la trastienda.

Creo que te sentirás muy tonta al ver que no aparece

ningún ser extraño.

Y yo creo que tú te sentirás muy tonto al ver que aparece.

(MUGE)

¿Qué? Estoy practicando idiomas animales.

(BALA)

(BARRITA)

(CROA)

¿Qué ha sido eso? Es solo una rana.

(MAÚLLA) ¿Qué ha sido eso?

Un gato.

(Pedo)

Ese ha sido Leo.

Esto es ridículo. No va a aparecer nadie.

(Ladridos, maullidos)

Señor Basset, aquí hay alguien.

¿Dónde está? ¿Lo veis, chicos?

¿Quién está respirándome encima?

¿Por qué tienes la cara tan peluda?

(GRITAN)

¡Oh, oh, oh!

¡Alucinante!

Nunca creí que vería un hombre lobo auténtico.

Pero qué hace un hombre lobo en una tienda de mascotas.

Habrá venido a comerse todos los animales.

Eso es lo que hacen los lobos.

¿Crees que intentará comerme? No...

Estás demasiado flaco.

Eh, espera... ¿Cómo que estoy flaco?

¿Champú?

¿Para qué querría un hombre lobo un bote de champú?

No lo sé... Pero vamos a averiguarlo.

¡Hombre lobo! (AMBOS) Lo sabemos.

¿Seguro que esto funciona? Por el sónar de mi abuelo,

claro que sí.

Los hombres lobo odian el ajo y ver su propio reflejo.

Pero el ajo me da comezón.

Venga, vamos.

El bosque encantado es el mejor sitio para encontrar

a un hombre lobo.

Ahora solo tenemos que encontrar la mejor forma de encontrar

a un hombre lobo.

He traído el señuelo perfecto para atraer a un hombre lobo.

Galletas para perro.

Toma, bonito, toma, bonito...

Los hombres lobo no son perros.

¿Y eso importa? Sí.

Un perro, cuando le tiras un palo te lo trae,

un hombre lobo devora el palo y a ti.

Oh, vale.

Importa muchísimo.

(Aullido)

(Música suspense)

El espejo, Martin.

(GRUÑE)

(TARTAMUDEA) Creo que esto no funciona.

¡Verrugas voladoras! Los vampiros son los que odian

los espejos y el ajo, no los hombres lobo.

Tranquilos, le hablaré en idioma animal.

(GRAZNA)

¿Por qué hablas pato? Porque no hablo hombre lobo.

¡Corred!

(Estruendo)

(GRITAN)

Champú antipulgas. El hombre lobo debe tener pulgas.

Por eso entró en la tienda de mascotas.

Para coger champú antipulgas.

Martin se rascaba por las pulgas y no por el ajo.

Debió cogerlas anoche del hombre lobo, claro.

¿Quieres que te ayudemos a librarte de las pulgas?

(Música)

Bien, ¿ha funcionado?

Sí, sí...

Oh, oh...

Justo aquí, ¿verdad?

(SUSPIRAN)

Nos hemos quedado sin ideas.

Y yo estoy harto de aspirar.

El problema es que nos enfrentamos a pulgas de hombre lobo.

Es como luchar contra un jefe de videojuegos de nivel 20.

No puedes enfrentarte a ellos con cosas normales.

¡Ah!

Damas y murciélagos, hermanos picajosos y hombres lobo pulgosos,

os presento el Leo matapulgas de hombres lobo.

¿Estás de broma, no?

¿De verdad crees que un hombre lobo se pondrá eso?

Sí, si quiere librarse de las pulgas.

(Música suave)

Pulga pulgosa, ¡funciona! Lo sé. Soy el genio de la familia.

Podría haberme pasado sin eso.

Y ahora que hemos solucionado el problema,

hay algo que siempre he querido hacer.

(AÚLLAN)

Sigue pareciéndome un pez de colores.

He renunciado a hacer un tiburón de colores,

ahora quiero hacer un hombre lobo de colores.

(AÚLLA)

¿No estás harto de hombres lobo?

¿Cuánto tiempo más tengo que llevar este chisme?

Oh...