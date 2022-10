(TARAREA)

¡Venga ya!

(Lavadora traqueteando)

No me digas que la lavadora se ha roto otra vez.

(Música apacible)

(Gruñido)

¿Y ahora qué pasa? Tengo que cambiar este cacharro.

(Música de tensión)

(GRITA)

¡No!

¡No!

(Música de misterio)

(Canción de cabecera)

#Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

#Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

#Lo que parece siempre no es así.

#Nunca vas a estar solo, estamos aquí.#

YETI O NO

#¡Que nieve ya, que nieve ya...!

#¡Mañana vamos a esquiar!#

Qué ganas tengo de empezar las vacaciones mañana.

¡Y yo de nuestra batalla anual de bolas de nieve!

-(RÍE) -(CHILLA)

¡Listo para la batalla anual de bolas de nieve!

Estoy tan feliz que podría llorar copos de nieve.

Una pena que a Martin no le gusten nada estas batallas.

Sí. ¿Recuerdas el año pasado?

(Música alegre)

(RÍE)

(GRITA)

Todos los años igual.

(AMBOS) #¡Nieve, nieve, nieve, nieve, nieve, nieve!#

¡Por fin!

(Música alegre)

Sois más lentos que un gasterópodo con concha.

¿Un qué con concha?

Un caracol, Leo, un caracol.

Espera, ¿por qué no estás escondido en el baño?

¿Y poniendo excusas para no ir a la batalla, como haces siempre?

¿Estás bien?

(JADEA)

(Latido acelerado)

Su corazón late como un escarabajo tocando los bongos.

(RÍE)

¡Puaj!

¡No está enfermo!

¡Pero este termómetro está buenísimo!

No, no estoy enfermo.

Tengo un plan para evitar las batallas de bolas de nieve:

estaré haciendo otra cosa mientras os freís a bolazos.

¡Espera! ¡No puedes tener un plan

porque nosotros tenemos un plan!

(AMBOS ASIENTEN)

Un plan que nos hará

(GRITANDO) ¡los campeones mundiales de las batallas de bolas!

Nos esconderemos, y no saldremos hasta que seamos los últimos.

A mí no me mires, es su plan.

(GIME PENSATIVO)

¡Vamos! El coche está listo y el depósito lleno.

Y tenemos una cita en...

(Música alegre)

(AMBOS) ¡El spa del hotel!

(RÍEN)

¡Por supuesto que tenemos habitaciones libres!

¡Pero no tenemos sábanas!

¿Cómo es que un hotel no tiene sábanas?

¡Un ladrón! Un ladrón peludo se llevó anoche todas las sábanas.

Y las toallas, fundas de almohada... Cada pedazo de tela, no sé qué pasó.

¡Pero las necesitamos!

A lo mejor podemos quitárselas a quien las robó.

No, no, no, no.

Era una criatura enorme.

¡Con ojos brillantes! ¡Y mucho pelo!

¡Y rugía! ¡Así! ¡En mi cara!

(GIME ASUSTADO)

Pero, ¡se ha ido! Y el spa sigue siendo muy acogedor.

¡A mí me suena muy bien, Elisabet!

¡Nos quedamos! No necesitamos tantas comodidades.

(GIMOTEAN)

¿Qué vamos a hacer?

¡Nos hemos estado preparando todo el año

para la batalla de bolas de nieve!

Sin sábanas blancas nuestro plan secreto para ganar

la batalla no funcionará.

¿El secreto eran las sábanas?

¡Sí, señor, sabelotodo!

Las sábanas blancas son como capas de invisibilidad en la nieve.

¿Nadie ha oído lo que acaba de decir?

¡El ladrón era enorme y rugía!

Solo puede ser una cosa.

El fantasma de un gorila polar

que querría renovar su ropa de fantasma.

Ah, sí.

Los gorilas polares pueden ser un desastre.

Buena teoría, explorémosla.

Encontremos a ese gorila polar y recuperemos las armas secretas

para ganar la batalla anual.

Martin, ¿te apuntas?

¿Dónde está Martin?

(Música alegre)

¡Espera! ¿Se va a apuntar a la batalla de bolas de nieve?

No, esa es la fila para la batalla.

Me voy a apuntar a un concurso

de muñecos de nieve de personajes históricos.

¿Ese es tu plan para evitar la batalla?

¿Hacer muñecos de nieve históricos?

¡Exacto! ¡Y tengo mi propia arma secreta!

El rey Luis XIV de Francia llevaba una peluca así

cuando ganó...

Sí, sí, lo que tú digas. Un pin para ti.

Mirad, he encontrado una sábana en la secadora del hotel.

Pero necesitamos dos. ¡Una para ti y otra para mí!

Entonces podemos usar esta para atraer al gorila polar

hacia el exterior

y luego coger todas las sábanas que necesitemos

para nuestra arma secreta.

¿Qué estáis mirando?

(GRITA)

¿Por qué siempre me toca a mí?

(RÍE)

Decídmelo otra vez,

¿por qué estamos aquí?

Porque los fantasmas de gorila polar no se acercan a las personas.

-¡Obvio! - Silencio, por favor.

¡Voy a hacer el ancestral llamamiento del gorila polar!

(CARRASPEA)

(IMITA A UN MONO)

(Eco)

(Música de tensión)

(Gruñidos y gemidos)

(GRITA)

¡Escalofrifris! ¡Ha funcionado!

(CHILLAN)

(GRUÑE)

(JADEAN)

(GIMOTEA ASUSTADO)

(GRUÑE Y JADEA)

(TODOS) ¿Eh?

¡Ahí está!

(RÍE)

¡No podéis encontrarme!

(GRITAN)

¡El gorila polar! ¡Habla!

No es el típico acento de un gorila polar,

suenan más:

(GIMOTEA E IMITA A UN MONO)

¡o algo así!

Entonces ¿con quién estamos jugando al escondite?

(RÍE)

(RÍE)

¡Lo encontré!

(RÍE)

-¡Ahí está! -(REFUNFUÑA)

(JADEA)

(REFUNFUÑA)

Es muy fácil verlo.

(Música alegre)

¡Aquí!

(REFUNFUÑA)

¡Se acabó!

(GRITA)

(GIMEN ASUSTADOS)

Perdón, es solo que estoy cansado

de que la gente me encuentre todo el tiempo.

¿No eres un fantasma? ¿Ni un gorila polar?

¿ni un fantasma de gorila polar?

Por favor, no.

Soy Sebastian, un yeti,

y se supone que no podéis verme.

Disculpe, señor Sebastian. ¿Robó usted las sábanas del hotel?

¿Que si... qué? Bueno.

¿Te refieres a estas? Bien, yo, yo, yo, yo...

técnicamente no las robé. Las cogí prestadas

para taparme el pelo negro.

¡Oh, no!

Veréis, tengo 300 años y hace un par de semanas mi pelo

se empezó a poner negro.

Me hago viejo, es normal.

(SUSPIRA)

(CANTURREA FELIZ)

¿Eso es un yeti?

(Cámara de fotos)

(CHILLA)

Ahora me es muy difícil esconderme.

El pelo negro hac que sea muy fácil verme.

¿Cómo? ¿Cómo puedo ser una criatura misteriosa

si todos pueden verme?

(GRITANDO) Eso no es de yeti auténtico.

(GIMOTEA)

Espera, ¿nacéis con el pelo blanco y de viejos se os pone negro?

Pues claro, pero cuando intento taparlo,

no veo por dónde ando. ¡Mirad! ¿Lo veis?

(TARAREA)

(GRITA)

(REFUNFUÑA)

¡No se preocupe, signor Yeti!

Deje que Bat Barbero lo arregle.

Haré que parezca 100 años más joven y todas las señoras yeti fliparán.

¿Quién es ese que va por ahí? Me encanta.

¡Ajá! Et violà!

Este está duro.

(GRITA)

Bien, pensemos un plan B, C y D.

(Música animada)

(ESTORNUDA)

(Música animada)

(Música animada)

Tranquilo, Sebastian, se nos ocurrirá algo...

Mientras esperamos a que Rebecca resuelva tu problema.

¿Me ayudáis con el concurso de Muñecos de Nieve Históricos?

Gracias, pero no quiero que la gente me vea.

Tampoco quiero que me hagan fotos.

Que me vean no es...

(GRITANDO) ¡de yeti auténtico!

(CHILLA)

(GIMOTEA)

¡Quita!

¡Me encanta!

¡Es tan linda y blandita y cómoda y blanca!

(GRITA)

Blandita y cómoda y blanca.

Chicos, ¡mirad a Bat Pat! ¿Estáis pensando lo mismo que yo?

¿Que podría ganar el concurso de muñecos de nieve históricos?

¿Qué es hora de merendar?

Sebastian, ¡creo que tengo la solución!

¿Has pensado alguna vez en cambiarte el peinado?

(CANTURREA)

¡Ajá!

(EXCLAMA SORPRENDIDO)

¡Me encanta!

¡Me quita como 100 años!

¡Qué blandita!

¡Veamos si funciona!

Y solo hay una forma de averiguarlo.

¡Jugando al escondite!

(TODOS) 8... 9...

¡10!

¡Listo o no, allá vamos!

(Música alegre)

¡Esa peluca es la monda! ¿Lo veis?

No, no, no lo veo por ningún lado.

¡Estoy aquí!

¡Gracias, chicos! Nadie puede verme ahora,

¡soy prácticamente invisible en la nieve y me veo genial!

Hablando de genialidad, ¡tenemos una batalla

de bolas de nieve que ganar!

¿Aún quieres hacer muñecos de nieve históricos, Martin?

Bueno, no, ya no tengo la peluca.

Puede que os ayude a crear un buen plan

para ganar la batalla de bolas de...

(GRITA)

¿Sebastian?

(GRITA) ¡Y así lo hace un yeti auténtico!