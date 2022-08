Bat Pat - Pócimas, conjuros y una bruja en apuros

(RADIO) "Y recomendamos a todos los astrónomos

que miren al cielo este fin de semana.

Los científicos aún no pueden explicar

por qué la luna llena es azul solo una vez cada 100 años...".

(Grito)

(GRITA)

-¡Socorro!

(Música)

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

Objetivo avistado. Agentes, adelante.

Casi cuela, Leo, pero necesito la tableta

para acabar mi trabajo sobre los agujeros negros.

¡Nunca! ¡Necesito la tableta para jugar a "Apocalipsis zombi"!

¡Dámela! ¡Dámela!

(AMBOS GRITAN) ¡No!

La tengo. ¡Oh, miedo remiedo! ¿Quién ha encendido el sol?

¡Mía!

Lo siento, Bat Pat, he cogido la tableta y me la quedo.

No, no nos rendiremos sin pelear. Hermanos mayores unidos.

Chicos, ¿habéis visto mi tableta? Toma, papá.

Gracias, Rebecca. Veamos, están colgando un montón de noticias.

Al parecer están atacando a Ivan Templeton.

¿Atacando? ¿Quién? La pregunta no es quién...

sino más bien qué.

Oh, no. Conozco esa cara.

No tengo tiempo para tus ideas disparatadas.

Tengo que acabar un trabajo. ¿Ves? No está acabado.

¿Qué crees que atacó a Ivan? ¿Un demonio demoníaco?

¿Una momia murmurante? ¿O un sapo sarnoso?

Esperemos que los tres. Vamos a comprobarlo.

No... Tengo muchos deberes.

A veces me encantaría ser hijo único.

Me atacó, pero no tuve miedo. Y me enfrenté a él y lo ahuyenté.

Y... ¿Y por qué vas así vestido?

Nunca se sabe qué podría haber ahí fuera esperando a atacar.

Así que traigo un poco de todo. Los vampiros odian el ajo,

los hombres lobo la plata y los fantasmas las campanas.

Y supongo que el plátano

es para el horrible gorila fantasma del zoo de Fogville.

No. Es por si Leo tiene hambre.

Y tengo hambre ahora.

Dígame, ¿qué clase de seres le atacaron, señor Templeton?

¿Tenían alas o cola?

Eran alienígenas y se lo pensarán dos veces

antes de volver a atacar a Ivan Templeton otra vez.

(Grito)

Oh, los alienígenas han vuelto. ¡Socorro!

(RÍE)

(Música acción)

¡Oh, qué mono!

(GRITA)

¿La has visto? ¡Era un bruja! ¡Una bruja! ¡Voladora!

Aquí mismo, en Fogville. ¿Puede haber algo más alucinante?

Deberíamos ir a ver a Capistrani. Buena idea. Él podría ayudarnos

a encontrar a la bruja. ¿Y si la encontramos?

Espero que Capistrani nos ayude a escapar de ella también.

¿Una bruja, decís?

Vaya, la última vez que una bruja causó problemas en Fogville

fue durante la gran escasez de tritones de 1872.

¿O era un gran trol que causó problemas por unos bidones en 1782?

Me hago un lío. No era una bruja.

Hay una explicación mucho más lógica. Es una broma.

La colgaron de un cable para que pareciese que estaba volando,

lo que explicaría por qué estaba fuera de control.

O es una bruja que echará un maleficio sobre Fogville

y nos convertirá en tritones.

¡Las brujas no existen!

A ver si sigues pensando lo mismo cuando te convierta en tritón.

Eso no va a ocurrir. Es más probable que Leo limpie su cuarto.

Eso es más terrorífico que una bruja.

Creo que tengo un libro que podría resultar útil.

Pero no recuerdo dónde lo he puesto.

Oh, gracias, Bat Pat. Lo has encontrado.

Me gusta ayudar.

Escuchad esto.

Según la leyenda de Fogville hay un aquelarre de brujas

cada 100 años en el centro del bosque encantado.

¿Cada 100 años? ¿Igual que la luna llena azul?

Es una coincidencia.

El único misterio aquí es quién está vacilando a Fogville.

Solo hay un modo de averiguar la verdad:

ir al bosque encantado y encontrar a esa bruja.

Bien, según mi Leomapas al centro del bosque encantado se va por aquí.

O quizá por ahí.

O tal vez por allí.

Genial. Estamos perdidos.

¿Por qué no intentas inventar algo que funcione por una vez?

Eh, mis inventos funcionan.

(Pitidos)

Solo que no de la forma que quiero.

Pero sigue teniendo más agallas que tú.

¿Y tú? ¿Por qué tienes que entusiasmarte cada vez

que te huele a fantasma encerrado? ¿Por qué no puedes ser más delicada

y gustarte los ponis? ¿Qué? Me gustan los ponis.

Chicos, mirad...

(Música tenebrosa)

(Crujido)

Oh, miedro remiedo.

¿Creéis que esa es la casita de una bruja?

Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Qué tal estoy? ¿Hechicera?

¿Ese es tu plan? Oh, no, no, no. No te dejaré hacer eso ni de broma.

Alguien tiene que hacerlo.

Vemos, ¿por qué me molestas?

Hola, querida, ¿tendrías unos tritones frescos

para prestarle a una vieja bruja?

Tritones no tengo, pero tengo unas verrugas de sapo estupendas.

Ni se te ocurra comerme. Tengo un sabor horrible.

Y no te molestes en buscar tritones en el bosque.

Es la peor escasez desde 1872.

Solo encontrarás esos bichos en el parque de Fogville.

Ah, por cierto, no dejes que te vean los vecinos.

Esa gente grita por cualquier cosa.

Y ahora que lo pienso, no te había visto nunca antes por aquí.

¿Se puede saber para qué necesitas tritones?

Ya sabes...,

para preparar una cremita de Hansel y Gretel.

¿Eh?

(RÍE NERVIOSO)

¿Tendrás alguna nariz de repuesto que puedas prestarle también?

Así que pretendías engañarme, ¿eh? Te convertiré en tritón.

Tranquilos, he traído un arma secreta.

¿Quién de tu disparatada familia

te dijo que las brujas odian los espaguetis?

Oh, por todos los mosquitos...

Ya recuerdo, es el agua lo que odian las brujas.

No los espaguetis.

Hora de mi plan de huída. ¡Correr!

Hasta Martin podría volar mejor. Y es un tritón.

Chicos, ya sé. La bruja no atacaba a Ivan Templeton...

Ella es malísima volando. Oh, no me eches la culpa

si te convierte en un mono o en un burro.

O en un monoburro. ¿Qué? Es verdad.

Tranquilo, hermano,

prometo alimentarte con bichos de la mejor calidad.

Toma tu escoba. Gracias.

¿Te importaría convertir a mi hermano en mi hermano?

Vale...

Oh, por favor, ¿puedo ir a hacer mi trabajo ya?

No pretendo ser grosera, pero parece que no sabes volar...

¿Qué? ¿Una bruja que no sabe volar?

Es lo más absurdo que he oído en mi vida, querida.

(TRISTE) Es cierto...

La verdad es que eso de volar no se me da nada bien.

Y ha sido así desde la escuela de brujas.

Y para colmo mañana por la noche se celebra el aquelarre centenario

bajo la luna llena azul y todas las brujas se reirán de...

Bellisan, la bruja que no sabe volar.

Anímate. Nosotros te enseñaremos a volar.

(AMBOS) ¿En serio?

¡Zig zag zum!

Si hay algo que mi primo Ala Suelta me ha enseñado

es que cualquiera puede volar. Aunque ayuda tener alas.

¡Zig! ¡Zag! ¡Zum!

Zig... zag... Oh... ¡Uy!

(RÍE)

(GRITA)

Vale, puede que esta escoba fuera buena hace 500 años,

pero necesita una buena actualización.

Bellisan, tenemos la respuesta a tus problemas de vuelo.

Alas de escoba.

Vamos a ver, ¿qué diablos se supone que hacen esos chismes?

Bellisan, piensa que son los ruedines de tu escoba.

Te ayudarán a volar derecha.

Y yo he convertido mi Leomapas en un Leoencuentratritones.

Para que no tengas que volar hasta Fogville para coger tritones.

Está bien. Bueno, por probar no creo que pierda nada, ¿no?

(RÍE)

¡Funciona!

(TODOS RÍEN)

¡Sé volar! ¡Sé volar!

-Pero bueno, ¿dónde estará Bellisan? Siempre llega tarde.

-A lo mejor ha intentado venir volando.

(TODAS RÍEN)

-Problemas a la vista, alguien quiere gafar nuestra reunión.

-No os pellizquéis las verrugas, chicas, soy yo.

(TODAS) ¿Bellisan?

-La misma. Y traigo tritones para todas.

-Me chifla tu escoba actualizada.

Voy a colgarla en mi página de Witchbook.

Martin, creo que por fin puedes acabar tu trabajo.

Gracias.

Y Bellisan nos ha dejado un pequeño regalo.

Oh, ideal. Pero no dormirá en mi cuarto.