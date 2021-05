Bat Pat - Dulce conocimiento

Veinte conos y mañana más.

Diecinueve conos y mañana más.

Dieciocho conos y mañana...

(GRITA)

(GIME ASUSTADA)

(CHILLA)

(JADEA)

(Música de tensión)

(Canción de cabecera)

#Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

#Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

#Lo que parece siempre no es así.

#Nunca vas a estar solo, estamos aquí.#

DULCE COCIMIENTO

(TV) El selfi-reto de hoy consistirá

en hacerse un selfi sin usar las manos.

(Fotografía)

Borrar, borrar, borrar.

¡Son horribles!

Tranquila, querida.

Una margarita arregla cualquier selfi.

(SUSPIRAN)

(AMBAS) ¡Las margaritas lo arreglan todo!

(TODAS) ¡Los selfis son para siempre!

Ya sé que es la sobrina de Bat Pat, pero ¿por qué tenemos que ver

"Hora Selfi" cada vez que viene Jynx a casa?

¡Sí!

Es que es lo peor.

Deja de quejarte y pensar solo en ti.

Parece que a Bat Pat y a Leo les gusta.

(RONCAN)

Sí, esos ronquidos de gozo lo dejan claro.

¡Ha sido la monda! ¿Te ha gustado, tío?

(GRITA)

(TITUBEA) Sí, me ha encantado.

todo, la parte en la que... Eh...

Los monos van a la Isla de los Helados

y juegan en... ¿el volcán de nata?

Estábamos viendo "Hora Selfi".

Ahora entiendo por qué me he dormido.

Bueno, ¿quieres ver otro episodio de...?

(TODOS) No lo digas.

No, de repente me apetece helado, tío Pat.

¡Todos a la heladería!

(GRITA)

(JADEAN)

Jo...

(Música alegre)

¡Venga, abrid ya!

La ventana de la heladería sabe a rayos.

¡Y no cabe en un cono!

(AMBOS) ¡Bien!

(AMBOS) Doble de brownie con nata

y tres bolas de choco-caramelo, por favor.

(CANTAN) #¡En cono, por favor!#

No nos quedan conos.

(SOLLOZANDO) Una cosa se los llevó.

¡Todos!

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué?

¡Ah! ¡Por el amor del sónar!

Traed más, por favor.

Seguro que un hada de los postres

se ha llevado todos los conos a su casa de galletas.

¡Hala! Y seguro que va montada en un trineo de helado

del que tira un trozo de pastel.

¿Cómo no se me había ocurrido?

Ah, espera. ¡Porque no estoy chiflado!

Por eso mismo. ¿Eh?

¿Chiflado, dices, Martin de Fogville?

Prestad atención y escuchad el antiguo cuento

de los postres de antaño.

Había una vez un hada de los postres

que se pasaba el día... Preparando deliciosos conos...

Para todos los niños y murciélagos

que se negaban a tomar el helado en tarrina,

ya que no eran comestibles.

Ahora vive en la Tierra de los Cuentos

y llena las pancitas de las criaturas con su...

¡Delimagia!

Fin.

¡Guay! ¿Y si el hada de los postres se ha llevado los conos

porque se le ha acabado la magia?

Vayamos a ayudarla.

¡Vamos, vamos, vamos!

¿Quieres ir a la Tierra de los Cuentos a buscar

un hada que hace postres? ¿Se te ha ido la olla?

Un poco. Pero sería toda una aventura.

¡El último en llegar es un murciélago sin alas!

(LLORIQUEA)

¿Para qué traes eso?

Si el hada de los postres existe, tengo que estar preparado.

Escuchad, adeptos de la delimagia.

Preparaos para la invocación ancestral

del hada de los postres.

(RESOPLA)

¡Hada de los postres!

Parece que el hada de los postres es la "nada" de los postres.

¿Y si ha partido con sus postres a un paraíso de pingüinos?

O a cualquier sitio que empiece por "pe".

(Relincho)

¡Está aquí! ¡Hada de los postres, muéstranos tus deliciosos...!

(GRITA)

(GRITAN)

¡Perdón! No pretendía asustaros.

Solo quería saber quién estaba armando tanto alboroto.

¡No me lo puedo creer!

Eres un caballo zombi.

(RÍE)

¿Un caballo? ¿Un caballo? ¡No soy un caballo!

No, niños. Soy Uphelia, un unicornio, claro.

(RÍE) Claro que sí.

He venido a este parque de atracciones abandonado

para alejarme de la gente ¡que cree que soy un caballo!

(LLORIQUEA)

No le gusta que la llamen "caballo".

Creo que voy a pasar del postre.

(RÍE)

¿Quién quiere montar en unicornio?

(GRITA EMOCIONADO) ¡Yo! ¡Yo!

Me encanta montar a caballo.

¿No has escuchado nada de lo que he dicho,

pequeño murcielaguete?

(VOZ SINIESTRA) ¡No soy un caballo!

¿Podemos irnos ya a ver "Hora Selfi"?

(EXCLAMA FELIZ)

Los abrazos son mejores que los arcoíris.

(RÍE)

Si eres un unicornio...

¿Sí?

Continúa.

Y no digo que no lo seas,

¿por qué no tienes un cuerno de unicornio?

A veces se me cae alguna partecilla del cuerpo.

(RÍE)

Qué vergüenza.

Se le cae la cara de vergüenza.

Perdí mi precioso cuernecito cuando se me cayó

y llevo desde entonces buscando otro.

Anda, ¿así es mi trasero? Qué mono.

(SOLLOZA) Pero no puedo ser un unicornio de verdad

sin un cuerno.

así que probé a usar unos conos que encontré.

¡Fuiste tú quien se llevó todos los superdeliciosos conos!

Así es.

Y están tan ricos que no paro de comérmelos

y comérmelos y comérmelos y comérmelos,

¡porque están deliciosos!

Y ya no me queda ninguno para usarlo de cuerno.

No te preocupes, Uphelia.

Esta murciélaga te hará un cambio de look.

Te encontraremos un cuerno.

Pero, por favor, que no se te vuelva a salir el ojo.

¡Bien por mí!

Pero antes, ¿me podéis pasar la cola?

(Música alegre)

Está algo inquieta hoy. (RÍE)

(GRITA)

(RESOPLA)

(Música animada)

(Música animada)

(Música animada)

(SOLLOZA) Gracias por intentarlo, aprecio mucho la ayuda,

pero tendré que pasar el resto de mis días

encerrada en el cuerpo de un caballo.

(LLORIQUEA)

No estés triste, Uphelia.

¿Que no esté triste?

¿Cómo te sentaría a ti que te tomaran por un caballo?

(RÍE HISTÉRICA)

¡Eh, mirad a ese caballo! ¡Es un caballo!

Vale, ponte triste. Por mí bien, ponte como quieras.

No nos rendiremos hasta encontrar un cuerno.

(SOLLOZA)

(SORBE LOS MOCOS)

Puaj.

No mires, no mires, no mires, no mires.

Si el hada de los postres existe, tal vez pueda ayudar a Uphelia

a encontrar un cuerno.

Pues prestad atención y escuchad el antiguo cuento

de los postres de antaño...

parte dos.

Cuenta la leyenda que, si invocar al hada de los postres no funciona

has de escalar hasta lo alto de...

la montaña rusa de algodón,

y hacer el chupi-baile de los postres.

El hada de los postres bajará por un arcoíris de regaliz

y hará cosas de hadas.

Espera, entonces, ¿tengo que escalar

y no está claro que me vayan a dar un postre?

¡Qué injusto!

Espero que tenga razón.

Si esa hada no puede ayudarme,

(Música dramática)

todo el mundo me tomará por un caballo.

(LLORIQUEA)

(RÍE HISTÉRICA)

¿Quién quiere ponerse manos a la obra, entonces?

(RÍE)

(Música alegre)

Bienvenidos a la montaña rusa de algodón.

Es hora de que comience el chupi-baile de los postres.

Empecemos con una sonrisa bien grande, Uphelia.

(RÍE)

Sonrío, salto, soy superfeliz,

este es el chupi-baile del regaliz.

¿Eh?

¿Un arcoíris de regaliz? Genial, empiezo a tener visiones.

(GRITA ALEGRE)

(RÍE)

¿Quién ha invocado al hada de los postres?

¡Yo, yo! He sido yo, gran hada de los postres.

Por favor, usa tu deli-magia para hacer que me crezca un cuerno.

¡Creo en las hadas, creo en las hadas!

Lo siento mucho,

ya no utilizo mi delimagia.

(SUSPIRAN)

Desde que empecé a ver "Hora Selfi" uso

¡selfi-magia!

(RÍE)

¡Selfi! ¡Selfi! ¡Selfi!

¡Los selfis con caballos son los mejores!

(GRITAN)

(GRUÑE Y CHILLA)

Esto va a acabar mal.

(FURIOSA) ¡No soy un caballo!

(CHILLA) ¡Adiós, caballito!

¡Los selfis son para siempre!

(JADEA)

Bueno, era un súper incordio.

Qué me vas a contar. Me ha llenado el cuenco de selfis.

¡Chicos, chicos! ¡Mirad, mirad!

Deberíamos hacer como en "Hora Selfi".

Las margaritas lo arreglan todo.

(AMBOS) Hashtag: ¡me encanta!

(RÍE)

¡Qué bonita y colorida!

¡Me encanta!

(RELINCHA)

¡Ya tengo excusa para hacer que me llueva encima!

(RÍE)

Por fin me siento como un unicornio.

(SUSPIRAN ALIVIADOS)

Créeme, nadie se alegra más que nosotros.

Y ya nadie te llamará ca...

(TODOS) No lo digas.

¡Yuju! Lo conseguimos, chicos.

¡Un selfi de recuerdo!

(TODOS) ¿Eh?

(GRITAN)

¡Los selfis son para siempre!