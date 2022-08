Bat Pat - Menudo susto

(Música)

Por fin logro completar mi aventura más apasionante.

Ver cómo las golondrinas regresan al parque de Fogville.

Vaya, ya las veo.

¿Eh? ¿Quién anda ahí?

Este escondite es mío. Yo llegué antes.

(GRITA)

¡Ah! ¡Un fantasma!

(Música)

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

Sombrero de golondrinas: listo. Prismáticos de golondrinas: listos.

Ropa interior de golondrinas: lista.

(AMBOS) ¡Oye!

¿Qué? Soy copresidente

de la Real Sociedad de Estudios de Aves de Fogville

y quiero que todos los miembros vean que me implico de lleno en ella.

Pero si el señor Trotter y tú sois los únicos miembros

del club real de no sé qué aves de Fogville.

Ya no.

(RÍE) ¿A qué pobre chaval has engañado

para que se una a la sociedad de Fogville de...?

¿golondrinas y bocadillos reales? ¿Eh?

A mí...

(RÍE)

El saludo oficial de la Real Sociedad

de Estudiosos de Aves de Fogville.

(HACEN RUIDOS)

(RÍEN)

Pobre Bat Pat. Mejor él que yo.

Por lo menos no me obliga a ponerme la ropa interior con golondrinas.

Chicos, no sabéis lo que os estáis perdiendo al no ser miembros.

Las golondrinas vuelven año tras año al parque de Fogville y...

(RONCAN)

¡Bat Pat!

Me esperaba un comportamiento inmaduro de estos dos,

pero no de un recién llegado

a la Real Sociedad de Estudiosos de Aves de Fogville.

(ALEGRE) ¿O sea que me echas de la Sociedad de Aves de Fogville

que pide a gritos un nombre más corto?

No. Pero sí significa

que ahora tendrás que llevar esta ropa interior.

Y ahora sígueme, novato.

Hemos quedado con el señor Trotter para ver volar las golondrinas.

(GRITA)

¡Ah!

El mochuelo peludo se caracteriza por sus orejas puntiagudas,

su ruidoso graznido y porque le gusta la comida de perro.

Señor Trotter... Eso es un chihuahua.

¿Por qué no vamos al parque de Fogville

a ver golondrinas como habíamos hablado?

¡No! ¡He visto un fantasma en el parque!

Me quedaré aquí, que no hay fantasmas.

Vaya, ¿y si fundo una sociedad de amantes de los peces de Fogville?

Ha dicho que en el parque de Fogville hay un fantasma.

Si se lo decimos a Rebeca seguro que va en su busca.

Y luego la convenceré para que se una al club.

Nos conviene contar con más miembros,

porque creo que hemos perdido a uno.

Hola, pececito lindo.

Como se te sigan ocurriendo ideas tan geniales, Bat Pat,

igual un día llegas a copresidente

de la Real Sociedad de Estudiosos de Aves de Fogville.

Ardo en deseos...

Oh...

¡Vaya!

Desde luego que vais a ver

a un fantasma en condiciones en el parque.

(RÍE MALVADO)

(TOSE)

(LADRA)

Anda, cállate, mochuelo peludo.

(RÍE)

Ahora sí que se van a asustar esos tontainas.

Van a llorar como bebés y lo pienso grabar todo.

(RÍE MALVADO)

(TOSE)

No olvidarme de ensayar la risa malvada.

Hola, mundo, estáis a punto de ver

la mejor cámara oculta con un fantasma.

(Lamentos)

Qué... ¿a que da miedo solo con oírlo?

Eh, un momento... Si aún no he enchufado nada...

(Lamento)

(GRITA)

¡Un fantasma!

Es la segunda persona que ha visto aquí un fantasma.

Querrás decir que creen haberlo visto.

Hacedme caso, chicos. Aquí no pasa nada.

El fantasma debe de estar por allí.

En serio, Rebeca, piénsate lo de unirte

a la Real Sociedad de Estudiosos de Aves de Fogville.

Sí, se tiran días enteros escondidos tras los arbustos.

Además venimos al parque a diario,

así que tendrás muchas oportunidades de encontrar al fantasma.

(GRITA)

¡Es un pulpo fantasma!

(GRITA)

Miedo remiedo. Yo te salvaré, Martin.

(SE QUEJA)

¡Au!

Lo dicho.

Salvado.

Creo que alguien se estaba riendo de nosotros.

Bien, pues si ya se acabaron las bromitas,

voy a seguir buscando aves.

Vaya, esto sí que son unos buenos efectos especiales.

Quien haya puesto aquí este fantasma falso lo ha clavado.

Martin... Está todo desenchufado. ¿Eh?

(GRITA)

Mira, Martin, las golondrinas han vuelto a Fogville.

Qué raro.

Se supone que los fantasmas asustan.

¿Por qué habrá huido asustado este fantasma?

Cierto. Martin, te toca averiguarlo.

Una vez conocí a un vampiro

al que le daba miedo su propia sombra.

Por suerte, como era un vampiro, no tenía sombra.

¿Estará bien el fantasma? Preguntémoselo.

Tengo un método infalible

para conseguir que vuelva el fantasma.

(CANTA) "Sí, vuelve, fantasma, te recibimos con calma.

Nos haremos amigos y haremos juntos...".

Lo que rime con juntos.

Cantando así me entran ganas de huir a mí también.

No tenga miedo, señor fantasma.

Nos gustan los fantasmas y los espíritus. Y los duendes.

¿Por qué pensáis que tengo miedo?

(GRITA)

(TIEMBLA)

Hola... Me llamo Rebeca. Y estos son Martin, Leo y Bat Pat.

Y yo soy Fester. Fester el tímido.

Es la primera vez que veo que se asusta alguien que asusta.

A ti que asustas, ¿qué te asusta?

(GRITA) ¡Un murciélago parlante!

¡Vamos, sal, sal! ¡Qué cosquillas!

(RÍE)

Lo siento.

Bueno, lo que pasa es que soy un fantasma muy asustadizo.

Vaya, ¿y por qué no te vas a un sitio donde haya más fantasmas?

Así no estás solo. Como el cementerio de Acres Pacíficos.

Oh, no. El cementerio me da miedo. Por eso he venido aquí.

El parque de Fogville es el único sitio donde no tengo miedo.

Adoro el canto de las golondrinas.

(TARAREA)

Pero si te quedas en el parque seguirás asustando a la gente.

No, no quiero causar ningún problema,

pero fantasmas y cementerios me dan mucho miedo.

Tranquilo, Fester, yo te ayudaré a superar todos tus miedos.

Porque, aquí donde me ves, soy una experto en miedos.

(RÍE)

¿Y no puedo afrontar mis miedos en un sitio que asuste menos?

Tranquilo, Fester, este es, sin duda, el lugar idóneo

para que superes todos tus miedos.

Ya..., me temía que ibas a decir eso.

(Música animada)

Primero intentaremos rebajar la tensión.

(GRITA)

(RÍE)

Luego te ayudaremos a afrontar tus miedos.

(GRITA)

(RÍE)

Y te enseñaremos a relajarte.

¡Ja!

(GRITA)

Al final las cosas no te darán tanto miedo

si intentas buscarles el lado divertido.

(GRITA)

No me creo que esto no haya funcionado.

Se asusta incluso más que yo.

Bueno, mi abuela Maruska solía decir:

"Canta una canción al día

y ni un miedo os asustará en la vida".

A Bat Pat y a mí se nos ha ocurrido una idea más

para ayudarte a superar tus miedos.

Escuchar los preciosos cantos de las golondrinas.

¿Han venido aquí las golondrinas?

Me parece que esto no le hará ninguna gracia

a la Real Sociedad de Estudiosos de Aves de Fogville.

A menos que...

Chicos, aquí os presento al nuevo miembro

de la Real Sociedad de Estudiosos de Aves de Fogville.

(RÍE)

Mejor él que yo.

Observar aves es maravilloso.

Y el canto de las golondrinas es precioso.

Creo que ya estás listo para conocer al otro miembro

de la Real Sociedad de Estudiosos de Aves de Fogville.

¿Otros miembros?

¡Fantasmas!

No solo son fantasmas, Fester,

son miembros de la Real Sociedad de Estudiosos de Aves de Fogville.

Mejor ellos que yo.

(TIEMBLA)

¡Miembros de la Real Sociedad de Estudiosos de Aves de Fogville,

realizad en este mismo instante el saludo oficial!

(HACEN RUIDOS)

Es difícil tener miedo de nada cuando llevas un ave en la cabeza.

Y hablando de pájaros en la cabeza...

Bienvenidos a la Real Sociedad de Estudiosos de Aves de Fogville.

(RÍE)

Temía que un día dirías eso.