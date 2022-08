Bat Pat - Migas de galletas

(Truenos)

(Risa malvada)

(Música cabecera)

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

Se acabó la tormenta. El cielo vuelve a ser azul.

Los deliciosos grillos cantan: "Hagamos un picnic".

Leo, coge el zumo. Esquiva al defensa.

Corre por la pista,

tira y...

¡Canasta!

Con una ayudita del mejor murciélago del año.

Ahora Leo, el fenómeno del picnic, coge la "pretzelota" y...

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

¡Ah, ah, ah!

Dos puntos. El murciélago lo peta.

Hemos ganado el torneo de "pretzelcesto".

Qué trofeo más rico.

¿Cómo va lo de los sándwiches? Ya casi está.

Jamón, queso. Este sándwich ya está.

Yo lo cojo.

No hay sándwich que se le escape a un murciélago con hambre.

¡Ah! ¡Uh! ¡Ah, ah, ah! ¡Lo tengo!

¡Uhm! Me encanta la comida rápida.

Sobre todo cuando es superrápida.

¡Oh!

(Música)

¡Eh! ¡No! Se ha roto el árbol.

Le caería un rayo anoche.

No hacen falta árboles para hacer picnics.

Porque aún tenemos la rueda-columpio.

(RÍE)

¡Oh! ¡Au! ¡Oh!

¡Por todos los mosquitos!

¿Bat Pat, estás bien?

Oh, sí. Los murciélagos rebotamos por naturaleza.

¡Ah! Un momento.

Esto no es chatarra vieja.

Esto era una legendaria máquina para hacer galletas.

¿Una qué legendaria?

La leyenda dice que el "galletelfo" la usa para hacer elfitos.

¡Las mejores galletas del mundo!

(RÍE)

¿Galletelfo? ¿Elfitos? ¡Ja!

Eso sí que es un montón de chatarra vieja.

Ya verás cuando el galletelfo vuelva a por ella.

¡Entonces podremos conocerle! Es una oportunidad única, Martin.

Y así podremos comernos unos deliciosos elfitos.

¡Claro!

¿Cómo va a volver a por la hacedora de galletas si no existe?

¿Eh? Es él. Oh, tiene que ser él.

¡No toquéis mi hacedora de galletas!

¡Tenía razón! ¡El galletelfo!

Ahora ya no. Sin mi hacedora de galletas

no puedo ser el galletelfo.

Y ya no volverá a haber elfitos nunca más.

¡No! Tienes, tienes que hacer más. Eres, eres el galletelfo.

Si, si no haces galletas, solo serás el...

el elfo. (ENFADADO) ¡Uhm!

¿No puedes hacer más elfitos?

Sin la hacedora de galletas no.

Oye, ¿pero qué tienen de especial esas galletas?

Anda, toma la última. ¿La última? ¿Para mí?

¿Eh? ¿Pero qué...?

Oh, toma ya, sí. ¡Madre mía!

Estas galletas son una pasada, ¡qué flipe!

Tienes buen gusto galletero,

Pero sin la hacedora de galletas tendré que dedicarme a otra cosa.

¿A hacer tartas de elfitos?

¡No! Tendré que hacer la cosa más horrible y espantosa del mundo:

una cazuela de espinacas y brócoli, con pimientos jalapeños picantes.

¡Puaj! (TODOS) ¡Puaj!

¿Lleva grillos? ¡Ay!

Espera, ¿y por qué no fabricas otra hacedora de galletas?

(ENFADADO) Que fabrique... No sabes nada de galletelfos.

Sé hacer buenas galletas. No, corrijo, alucinantes galletas.

Pero la receta secreta para las galletas

no sirve para fabricar máquinas.

Necesitarías alguien que fuese inventor para fabricarla.

(TOSE) ¿Alguien ha dicho inventor?

Cojo esto, y luego esto. Y ahora lo junto y...

¡Ay!

A lo mejor debería hacerlo un inventor de verdad, como Leo.

Ah no, ya vale de inventos geniales de Leo que casi funcionan.

Me fliparía fabricarte una nueva máquina de galletas.

Bien, así todos tendremos muestras gratis.

Eh, esperad un poco, ¿que nunca digo que sí?

¡Oh! Adiós a las muestras gratis.

Hasta que no hago mi baile de estar de acuerdo con lo de hacer galletas.

Vamos a ver si me acuerdo. Ah, sí.

(CANTA) Hacedme una en un periquete.

(CANTA) (CANTA)

¡Au! Estoy bien. ¡Oh!

Eh, mirad qué he encontrado.

Es la pieza que necesito, tráenosla.

¿Puedes clavarla en esta madera?

En cuanto la tenga.

(GRITA)

(GRITA)

Engranaje gigante va.

Así me vale. Gracias.

Mira bien, Corky: tu nueva máquina de galletas.

¡Qué, qué preciosidad!

Es aún mejor que mi antigua hacedora de galletas.

Esto... una ayudita, por favor.

Ay, oh, oh. ¡Ah!

¡Ay!

¿Preparados para hacer galletas?

¡Sí!

Pues vamos a hacer que los nuevos elfitos

sean aún mejores que los de antes.

Pero si no podemos hacer elfitos sin la receta.

¿Qué? No puedo daros mi receta secreta así como así.

¿Cómo que no? A ver,

no hasta que haya hecho mi baile

de dar la receta secreta para hacer galletas.

(CANTA) Queréis saber mi receta secreta.

(Música)

Va a funcionar, seguro.

(TODOS) ¿Qué? ¡Oh!

Bueno, pues otro invento genial de Leo que casi funciona.

Galletas, ¡cuidado!

¡Ah! (TODOS) ¡Oh!

Los Silver y los galletelfos primero,

¡salvaos vosotros!

(TODOS GRITAN)

¡Cuidado!

No me has dado. Tampoco me has dado.

¡Ay, ay, ay!

¡Lo hemos conseguido!

¡Estupendas!

¡Chocodeliciosas!

Oh, sí. Estas galletas son una pasada. ¡Madre mía, qué flipe!

¡Están riquísimas, me encantan!

Oye, Leo. Están "elfoliciosas".

Están mejor que los bichos cubiertos de chocolate.

Y creía que eso era imposible.

Necesito más cosas con terrones de estas tan buenas.

Las galletas alegran a todo el mundo.

Pero va a haber que ponerles nombres.

¿Cómo las vamos a llamar, chicos?

Están ricas. Tienen terrones.

Están ricas y tienen terrones. Y son élficas.

(TODOS) Terrones ricos élficos.

Genial. Ya está.

¿Para qué necesitas tantos terrones ricos élficos?

Tu nueva hacedora de galletas me ha inspirado.

Voy a crear una nueva festividad.

Una vez al año,

recorreré el mundo recompensando a las niñas y a los niños buenos

con nuestros famosos terrones ricos élficos.

Arrancando, elfitrineo. ¡Ah!

¡Ah!

¡Oh! Tal vez debería llevar menos terrones ricos élficos.

Bat Pat, aguanta. Te sacaremos de ahí.

Sin prisa, estoy tan a gustito...

Qué gusto.