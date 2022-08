Bat Pat - Dos cabezas no piensan mejor que una

(RÍE)

¡Lo tengo! ¡Este imán es fantástico! (RÍE)

¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Oh... Son perfectos.

¡Ah! ¿Qué...?

¡Ah!

¿Eh?

-Oye, a mí no me hables así, ¿eh? Esto no lo tolero.

Te vas a enterar. -¡Estoy harta de verte el careto!

-Me duelen los oídos de escucharte. -¡Que no me grites! ¡No me grites!

-¿Y por qué no?

-¡Ah!

(Música)

Bat Pat, siempre ayudas a tus amigos.

Bat Pat, a tu lado todo es divertido.

Todo lo que parece siempre no es así.

Nunca vas a estar solo, estamos aquí.

(Música)

Así es, habitantes de Fogville,

Cazachatarras os quiere a vosotros

y a vuestros inventos hechos con chatarra.

¿Puedes hacer un kart,

un pájaro mecánico o un sombrero cañón?

Pues ven a Cazachatarras y demuestra de lo que eres capaz.

¿En serio vais a presentaros al programa?

Pues claro.

Lo único que tengo que hacer es crear algo con chatarra.

Bat Pat, ¿me has traído el imán? ¡Lo tengo! ¡Ay!

¿Eh? Bueno... Él me tiene a mí.

Me tiene con ganas. ¡Bat Pat!

¡Ah! Pues sí que es fuerte en el imán.

Toma, mejor llévalo tú, Leo. ¡Gracias!

Me hará falta para construir un monopatín

con monitor de pantalla ancha que tenga wifi.

Suena genial.

Yo voy a construir un cohete propulsado por fusión

para lanzar mi propio satélite, el Martin 14.

¡Sí, exacto! Pienso crear mi propio satélite.

Eso suena mejor.

Quiero decir... que los dos suenan genial.

Para que lo sepas, Leo,

tengo un 68,9 % de posibilidades de ganarte.

No si llego al desguace antes que tú.

No, de eso nada.

¡Primer! ¡Aún no!

(GRITA ASUSTADO) ¿Rex?

¿Quieres quedarte toda la chatarra buena

para tu proyecto de Cazachatarras?

No entréis ahí, ¡no entréis!

Pero ¿de qué estás hablando? Que no entréis.

Hay algo ahí dentro, lleva una cosa en la cabeza

y otra cosa y tiene dos bocas y cuatro ojos.

¿Un monstruo en el desagüe?

¡Qué pasada! ¡De eso nada! Me las piro.

Me apunto, vamos a encontrar a ese lo que sea.

¿En serio?

Como solía decir mi tío Alarico,

los murciélagos asustados viven para volar otro día.

Dudo de que haya algo en el desguace.

Lo que pasa es que Rex no quiere que estemos aquí.

No quiere que yo gane el Cazachatarras.

O que gane yo.

Un 68,9 % de posibilidades, ¿te acuerdas?

Por si acaso Rex tiene razón, no pienso arriesgarme.

(RÍE)

Ah... Ah... Ah...

Vale, me arriesgaré un poquito.

(IMITA SONIDO DE MOTOR) ¡He encontrado un volante!

Ya ves tú, yo he encontrado un tapacubos.

Yo una antena de coche. Un comedero de metal.

Una pala rota. Una linterna.

Una radio vieja. Una rueda de bici.

Oh... Una bota apestosa. ¡Una tetera!

¡Un mono robot roto!

Ay... Ay... Ay...

Yo he encontrado esto, ¿alguien me saca?

(CHISTA) Callaos todos.

Creo que he oído algo.

Oh...

¿Eh?

¿Eh?

Alienígenas...

Esto tendría que estar ahí. -Pues yo lo quiero ahí.

(Música)

(IMITA CORNETA)

El planeta Tierra os da la bienvenida.

Venimos en son de paz.

En honor de vuestra visita, os obsequiamos con este imán.

¡Ah!

Oh... Oh... ¡Nos están atacando! -¡Para ya!

Me están atacando a mí.

Esperad, somos amigos, somos...

Por aquí. -Por ahí.

-Por donde digo yo. -Por donde digo yo.

-Por donde digo yo. -Por donde digo yo.

Voy a coger el imán, así pararán.

(GRITA) ¡Ah!

(RÍE)

¡Ah!

Va a por mí. -No, va a por mí.

Ya está.

He domado a la bestia magnética.

¿Venís a nuestro planeta en son de paz?

No somos alienígenas, vivimos aquí, en el desguace.

-Yo soy Bartle y esta es Josephine. -Josephine y Bartle.

-Oh... Nos conocemos todos los rincones dentados

y grietas oxidadas de este sitio. ¡Mola!

Podéis ayudarme a ganar Cazachatarras.

¡No! Tenéis que ayudarme a mí a ganar Cazachatarras.

Tengo una lista y todo. Una lista, ¿para qué?

Necesito metal para el pedal y tornillos para listillos

y alambres para los cables

y un monitor de televisión que... no rima con nada.

De todo eso hay en la sección de lavavajillas rotos.

-No... Hay cosas mejores en la sección de neveras rotas.

-¡Lavavajillas!

-¡Neveras!

Lo que quiere él está por aquí.

-Lo que quiere él está por ahí.

(AMBOS) Esto es culpa tuya.

Vale, Bartle, Josephine, id por aquí para ayudar a Martin.

(Música)

Ahora, Josephine, Bartle, id por aquí para ayudar a Leo.

(Música)

Iríamos mucho más rápido si hiciéramos las cosas a mi manera.

-Oh, no, no, no, mi manera es la mejor.

-Me voy...

¡Ah! -Y yo también.

Un tornado de polvo. ¡Cuidado!

(Música)

(TOSEN)

Si no estuviéramos pegados, podría hacer lo que me diera la gana.

-Por fin coincidimos en algo.

Conozco a unos chavales

que son muy mañosos con las herramientas.

Podemos construiros cuerpos separados.

¡Claro! Y así los dos podréis hacer lo que queráis.

Caballeros, manos a la obra.

(Música)

¿Menos cohetes? Pues ya te digo que menos cohetes.

¡Toma ya! Esto está mejor. Me encanta mi nuevo cuerpo separado.

-¡Yuju! A mí me encanta mi nuevo cuerpo separado.

Nos encantaría sacaros en Cazachatarras

y ganar el primer premio.

Leo, es la primera vez que están separados,

dejémosles que lo disfruten.

Estoy de acuerdo.

Tenemos una idea mejor.

-Necesitaremos una lavadora vieja, unos tornillos, un muelle y...

¿Y una hélice?

¡Ah!

(SE ACLARA LA VOZ)

(IMITA CORNETA)

El proyecto Cazachatarras está oficialmente en marcha.

¡Empezad!

(Música)

¡Ay!

Ah... Ah... Ah...

(RÍE) Muchas gracias por echarme una mano.

Una mano... ¿Lo pilláis?

(RÍE)

Bien, ¿quién está listo

para ver a los próximos ganadores de Cazachatarras?

Tenemos que hacernos con el primer premio.

Y ahora, contemplad la bestia metálica 2000

de Martin y Leo.

¡Ah! Qué preciosidad.

Piloto a copiloto, ¿permiso para despegar?

Recibido. Próxima parada, Cazachatarras.

(TOSEN)

(RÍEN)

¡Allá vamos!

Vamos a verlo otra vez.

Es lo mejor que han echado nunca por la tele.

Por todos los mosquitos,

lo hemos visto ya 1000 gritones de veces.

Sí, pero, esta vez, a cámara lenta.

Que no me quiero perder absolutamente nada.

"Y el ganador es...".

(AMBOS) Es nuestra parte preferida. (RÍEN)