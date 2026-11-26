La selección española masculina de fútbol disputará en el Estadio de Mestalla (Valencia) el partido de ida de su eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Nations League contra Francia. Será el 25 de marzo de 2027 y supondrá la despedida de la Roja del feudo valencianista, puesto que está previsto el traslado de los partidos al Nuevo Mestalla la temporada que viene.

En una temporada de despedidas del mítico estadio del Valencia CF no podía faltar la selección española y así ha decidido la junta directiva de la RFEF este jueves la sede del partido, según informa en un comunicado. En el mismo destaca la federación "más de un siglo de historia" del recinto, que se inauguró en 1923 y en el que España debutó en 1925.

La RFEF recordó que Mestalla ha sido "testigo de algunas de las grandes noches del fútbol español" y que España acumula 32 años invicta en este estadio, en el que no pierde desde el 23 de marzo de 1994, cuando cayó ante Croacia (0-2) en un amistoso.

Entra las citas "memorables" que recordó la RFEF está "un contundente 9-0 ante Austria en 1999 en la fase de clasificación para la Eurocopa del año 2000".

El Valencia confirmó también que la que ha sido su casa desde 1923 recibirá por trigésimo cuarta vez a la selección masculina absoluta y apuntó que lo hará "para rendir homenaje a la última temporada" de su estadio y que el choque se disputará el jueves 25 de marzo a las 20:45 horas (La 1 y RTVE Play).

En lo meramente deportivo, la cita supondrá un nuevo duelo entre España y Francia en la competición, en lo que ya se está convirtiendo -junto a Croacia- en un clásico del fútbol europeo. Ambos conjuntos se midieron en la final de 2021, que cayó del lado francés, y en la semifinal de la pasada edición, que ganó la Roja.

La selección española disputa el primero de los dos partidos en su terreno al concluir como segunda de su grupo, después de caer derrotada en el Metropolitano ante Inglaterra el pasado 15 de noviembre (2-3). España no se ha bajado del podio de la Nations League desde la citada final de 2021, acumulando tres finales consecutivas con un título (2023) y dos subcampeonatos.