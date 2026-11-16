España acudirá al Mundial de piscina corta de Pekín, con un equipo de 14 nadadores encabezado por Hugo González de Oliveira, que tuvo la actuación más destacada del campeonato nacional con un buen nivel.

En la competición disputada en Madrid la última semana se completó la selección para la gran cita de este invierno, que tendrá lugar del 1 al 6 de diciembre en la capital china.

González (27 años), doble finalista olímpico, está en plena forma, como demostró este sábado al pulverizar el récord de España de los 200 metros espalda con una marca de 1:47.84, que le situó en el ranking mundial del año solo por detrás del estadounidense Gabriel Jett.

Según la convocatoria publicada este lunes por la Real Federación Española de Natación (RFEN), el deportista nacido en Mallorca competirá en el próximo Mundial en las pruebas de 100, 200 y 400 estilos y 200 braza además de los 200 espalda, donde partirá como aspirante claro a medalla.

La atención en el próximo Mundial también estará puesta en el joven Luca Hoek (18 años), que este fin de semana se quedó a menos de tres décimas del récord del mundo júnior de los 100 libre tras rebajar su propia plusmarca nacional hasta 45.93.

Natación Luca Hoek, primer nadador español en bajar de los 46 segundos en los 100 libre Ver ahora

También parece que llegan a tope Miguel Pérez-Godoy --que se impuso a Hoek en los 200 libre en la piscina del M-86-- y el espaldista Iván Martínez. Por su parte, Carles Coll, que hace dos años logró el oro mundial en los 200 braza en Budapest, tenía ya la clasificación garantizada para Pekín. El también catalán tendrá estas dos semanas para afinar su puesta punto de cara a la defensa del título.

Ciércoles, la más joven del equipo

En categoría femenina también ocurre algo parecido con Carmen Weiler, que ha sido seleccionada por la RFEN a pesar de no haber logrado la mínima exigida inicialmente. Weiler (22 años), se quedó eso sí muy cerca y cumple el resto de criterios, por lo que podrá presentarse en Pekín como vigente campeona de Europa en piscina corta de los 200 espalda.

También destaca en el equipo la presencia de Irene Ciércoles, que con tan solo 16 años está deslumbrando competición tras competición. En el icónico Cubo de Agua de Pekín, la instalación construida para los Juegos Olímpicos de 2008 --dos años antes de naciera la benjamín de la selección--, se lanzará en principio en los 50 y 100 espalda, así como en los 50 libre.

Con todo, el liderazgo de las nadadoras españolas debe recaer por veteranía y por rendimiento en la estilista Alba Vázquez (24 años).

Además, con los ocho hombres y seis mujeres seleccionados, la dirección técnica de la RFEN formará también equipos de relevos para todas las pruebas del programa (4x100 y 4x200 libre, 4x100 estilos en cada sexo; 4x50 libre y 4x50 y 4x100 estilos mixtos).

Convocatoria del equipo español Hombres César Castro: (solo relevos) Carles Coll: 50, 100 y 200 braza Hugo González: 100, 200 y 400 estilos; 200 espalda y 200 braza Luca Hoek: 50, 100 y 200 libre Miguel Martínez Novoa: 200 mariposa Iván Martínez Sota: 50, 100 y 200 espalda Miguel Pérez-Godoy: 100 y 200 libre Alejandro Villarejo: 100 estilos y 100 mariposa Mujeres Laura Cabanes: 100 y 200 mariposa; 200 estilos Ainhoa Campabadal: 200 libre Irene Ciércoles: 50 y 100 espalda; 50 libre María Daza: 100 y 200 libre Alba Vázquez: 200 y 400 estilos Carmen Weiler: 100 y 200 espalda Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Federación Española de Natación (@rfen_oficial)

Por cierto, Carlos Garach, que había conseguido el billete para Pekín tras su gran resultado en las pruebas de fondo del Campeonato de España, ha renunciado a este Mundial y acudirá a una concentración en Sierra Nevada con vistas a las pruebas de aguas abiertas del siguiente tramo de la temporada.