Con 'Cuti' Romero llega al Atlético el argentino nº 22 de la era Simeone: así ha ido a los anteriores 21

El Atlético de Madrid ha pagado 33 millones al Tottenham Hotspur para hacerse con los servicios del 'Cuti' Romero para las próximas cinco temporadas. Se trata del vigésimo segundo argentino que pasa por el conjunto madrileño desde que el Cholo Simeone llegase a su banquillo hace quince años. Una miscelánea de jugadores con resultados de lo más diferentes. Algunos llegaron en calidad de estrella y habiendo hecho el Atleti un desembolso previo bastante importante. Otros no llegaron siquiera a debutar.

El central no lo hará ante el Málaga en el debut liguero de ambos equipos este miércoles por la noche, como tampoco lo hará su compatriota Juilán Álvarez, que no ha sido comvocado por el Cholo.

01.37 min Simeone remite al criterio de Gil Marín sobre el futuro de Julián Álvarez

Pasos testimoniales o incluso sin debut Jugadores como Nehuén Pérez o Nicolás Ibáñez sumaron cero minutos con la camiseta rojiblanca. Ambos llegaron al club con un perfil similar: jugadores jóvenes procedentes de equipos de Sudamérica y enlazaron diferentes cesiones que no acabaron consumiéndose en un debut con el primer equipo del Atlético de Madrid. Martín Demichelis llegó a la capital de España en el verano de 2013, pero inesperadamente se fue cuarenta y cinco días después al recibir una oferta del Manchester City. Un caso diferente al de los otros dos ya que el central ya era un jugador con experiencia incluso en Champions League con el Málaga que no llegó a vestirse de corto debido a que la oferta citizen le sedujo más que la del Atleti. El guardameta Axel Werner jugó tres partidos con la camiseta colchonera pero tras las cesiones a Huesca, Málaga y Atlético de San Luis se iría del club en 2021. Algo más jugarían Cristian Ansaldi, Emiliano Insua y el Cata Díaz. En concreto, 11, 17 y 22 partidos respectivamente. En definitiva, un paso por Madrid tan fugaz como irrelevante. En esa misma categoría puede incluirse Matías Kranevitter, aunque su caso tiene una particularidad: llegó en 2015 desde River Plate por ocho millones de euros, una cantidad sensiblemente superior a la que el Atlético había invertido en los otros tres. Sin embargo, su paso por Madrid apenas duró media temporada, en la que disputó únicamente 11 partidos. Salvio era el único jugador argentino en la plantilla cuando el Cholo desembarcó en el club. Su paso en el club fue el más destacado de todos los mencionados hasta ahora pese a que solo estuvo con Simeone media temporada, lo suficiente para ganar una Europa League en la que anotó cuatro goles en doce partidos. José Sosa estuvo cedido en el Atlético en la segunda mitad de la temporada 2013-2014 procedente de Ucrania. Jugó 24 partidos y participó en la final de la Champions de Lisboa saliendo en el minuto sesenta y seis. También con experiencia en finales de Champions destaca Augusto Fernández quien llegó a ser titular en la final ante el Real Madrid en el 2016. Sin embargo, el septiembre de ese año se rompió el ligamento cruzado anterior, una lesión que marcaría su fin en el club.

Se asentaron con más o menos brillantez Ángel Correa probablemente sea el argentino con mejor relación coste-rendimiento de toda la era Cholo. Llegó en 2014 por unos 10,5 millones de euros. El delantero nunca fue un titular indiscutible pero sí uno de los jugadores más útiles de la era Simeone. Su valor estuvo en la regularidad y en la capacidad para resolver partidos desde el banquillo. El primer año de Rodrigo De Paul en el Atleti generó dudas porque se esperaba al líder de la selección argentina campeona de América. Sin embargo, acabó convirtiéndose en uno de los jugadores más utilizados por Simeone participando en 187 partidos. Nahuel Molina llegó desde el Udinese en 2022 por una cifra cercana a los 20 millones de euros. Fue titular habitual durante varias temporadas y acumuló más de 180 partidos antes de salir rumbo a la Roma este verano. Giuliano Simeone es canterano del club colchonero y debutó con el primer equipo en 2022. Tras acumular diferentes cesiones en el Real Zaragoza y después al Deportivo Alavés se quedó en el primer equipo en la temporada 2024-2025 con un muy buen rendimiento. Giuliano es, en cierto modo, una extensión del Cholo sobre el césped: presiona, compite, trabaja para el equipo y entiende como pocos qué exige Simeone a un futbolista. El Atlético pagó 75 millones de euros por Julián Álvarez al Manchester City, convirtiéndose en el segundo fichaje más caro de toda la era Simeone, sólo por detrás de João Félix. En su primera temporada marcó 29 goles y asumió el liderazgo ofensivo del equipo. En la pasada, hizo 20 en una campaña en la que fue de menos a más. "La Araña" sigue siendo la principal referencia del proyecto rojiblanco y el club lo considera prácticamente intransferible.

Los que más decepcionaron Luciano Vietto fue probablemente el caso más claro de decepción deportiva. El Atlético pagó 20 millones de euros al Villarreal en 2015, después de que el delantero hubiera destacado con Marcelino, pero nunca consiguió trasladar aquel rendimiento al equipo de Simeone. En cuatro temporadas apenas disputó 38 partidos y marcó tres goles, encadenando cesiones al Sevilla, Valencia y Fulham antes de salir definitivamente al Sporting de Lisboa por 7,5 millones. Nicolás Gaitán representa una decepción todavía más marcada por la inversión: el Atlético pagó 25 millones al Benfica en 2016 por un futbolista de enorme talento y experiencia, llamado a aportar creatividad y desequilibrio, pero su paso por Madrid se quedó muy lejos de las expectativas. Jugó 49 partidos y marcó solo cuatro goles en temporada y media. Thiago Almada, en cambio, necesita un matiz: no fue un fracaso absoluto, pero sí una decepción en relación con lo que se esperaba de él. Llegó en 2025 procedente del Botafogo por unos 20 millones, como uno de los grandes talentos ofensivos del fútbol argentino, y apenas un año después el Atlético decidió desprenderse de él regresando a Argentina como el fichaje más caro del país tras ficharlo River por 15 millones.

Pendientes de evaluación Nico González llegó cedido de la Juventus en 2025 con una opción de compra cercana a los 32 millones de euros. Tuvo momentos de buen nivel, pero nunca terminó de asentarse ni de ofrecer la regularidad esperada, por lo que el tiempo valorará su paso por la capital española. Juan Musso, por su parte, llegó cedido del Atalanta en 2024 por 1,5 millones y después fue adquirido por el Atlético. Su papel ha sido principalmente secundario, a la sombra de Oblak, aunque ha respondido cuando ha tenido minutos como en los cuartos de final de la pasado Champions ante el Barcelona.