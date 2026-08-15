España logra el oro en el ''all around'' del Campeonato del mundo de gimnasia rítmica

El conjunto español de gimnasia rítmica se ha proclamado este sábado campeón del mundo en el concurso completo en Fráncfort (Alemania) y sella el billete directo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

04.27 min Ejercicio mixto de España en la final por equipos del Mundial de gimnasia rítmica de Frankfurt 2026

Tras acabar por delante de de Japón (plata) y Brasil (bronce), España logra el segundo oro de su historia 35 años del firmado en Atenas en 1991. El combinado español aseguró su victoria tras firmar una actuación impecable en los dos pases de la competición, sumando un total de 57,450 puntos.

En el ejercicio mixto de aros y mazas, interpretado al ritmo de mambo, las gimnastas españolas ejecutaron todos los riesgos y lanzamientos con máxima precisión para alcanzar una valoración de 28,950 puntos; la nota más alta de toda la competición en este aparato.

Posteriormente, en la rutina de cinco pelotas con música de Residente, confirmaron la regularidad con un ejercicio fluido y sin penalizaciones valorado con 28,500 puntos, obteniendo también la nota más alta, lo que les otorgó además la clasificación directa para las dos finales por aparatos de este domingo.

Este triunfo sitúa nuevamente a la gimnasia rítmica como la primera disciplina del deporte español en certificar su clasificación para una cita olímpica, emulando lo conseguido en el camino hacia París 2024, cuando sellaron la plaza con el bronce del Mundial de Sofía 2022.

El conjunto español, dirigido por Alejandra Quereda y Ana Pelaz, está capitaneado por la olímpica Inés Bergua (22 años). Junto a ella, la también olímpica Salma Solaun (21) y las jóvenes Andrea Fernández (20), Marina Cortelles (19), Andrea Corral (18) y Lucía Muñoz (18) ratifican su hegemonía internacional tras encadenar sendos tripletes de oro en los Europeos de 2025 y 2026.

La hazaña pone fin a una sequía de tres décadas y media desde que el conjunto liderado por Emilia Boneva consiguiera el oro en Atenas en 1991, por delante de la Unión Soviética. Desde entonces, España acumuló cinco platas en los Mundiales de la década de los noventa (Bruselas 1992, París 1994, Viena 1995, Budapest 1996 y Sevilla 1998), a las que se sumaron cuatro bronces en: Stuttgart 2015, Sofía 2022, Valencia 2023 y Río de Janeiro 2025.