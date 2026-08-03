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La lluvia en Washington deja para el lunes la final Jódar-Fritz y a medias la femenina entre Pegula y Eala

  • La final femenina entre Pegula y Eala estaba en juego con ventaja para la estadounidense por 6-4 y 1-2 cuando fue suspendida
  • Se reanuda este lunes a las 18:00 en horario peninsular, seguida por la final masculina entre Jódar y Fritz.
Las finales de WTA y ATP de Washington, incluida la de Jódar vs. Fritz, aplazadas al lunes por la lluvia
Un espectador se resguarda de la lluvia con un paraguas tras al suspensión de la final femenina por la lluvia en Washington. EFE
EFE

La intensa lluvia obligó este domingo a la organización del Abierto de Washington a aplazar al lunes sus finales, que enfrentan al español Rafael Jódar y al estadounidense Taylor Fritz en el cuadro masculino, y a la estadounidense Jessica Pegula y a la filipina Alexandra Eala en el femenino.

La final femenina estaba en juego con ventaja para Pegula por 6-4 y 1-2 cuando fue suspendida a las 15:57 hora local por lluvia, que ya había obligado a retrasar por unas tres horas su inicio inicialmente previsto para el mediodía.

Tras más de cinco horas de lluvia intermitente y tormentas, varios intentos por secar la pista y con apenas público en el recinto, el torneo anunció pasadas las 21:00 el aplazamiento de las finales.

La organización reprogramó el inicio de la final femenina para las 12:00 hora local (18:00 en horario peninsular) del lunes, seguida por la de Jódar y Fritz.

Rafa Jódar se mete en la final del Abierto de Washington y se asegura ascender al puesto 15 del ranking ATP
Rafa Jódar se mete en la final del Abierto de Washington y se asegura ascender al puesto 15 del ranking ATP

La jornada del domingo registró la segunda mayor acumulación de lluvia del año en la ciudad de Washington, solo superada por una tormenta de nieve a finales de enero.

Las finales el lunes alteran el calendario de los jugadores, que apenas tendrán tiempo para desplazarse a Toronto (Pegula y Eala) y Montreal (Fritz y Jódar), donde este domingo comenzó el Abierto de Canadá, también marcado por la lluvia y las cancelaciones.

El ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el Abierto de Estados Unidos tras hacer escala en los torneos de categoría 1.000 de Canadá y Cincinnati.

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