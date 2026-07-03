Rafa Jódar cae ante Mochizuki y dice adiós Wimbledon en tercera ronda

Se acabó la primera aventura de Rafa Jódar en Wimbledon. El joven tenista de 19 cayó ante Shintaro Mochizuki tras ganar el primer set pero caer en los siguientes tres (6-1, 6-7 (5), 4-6, 4-6) en un partido que duró tres horas y dos minutos. La gran cantidad de errores no forzados, 42 en total, le terminaron por condenar.

Es la primera vez que cae en un Grand Slam contra un rival tan bajo en el ranking de la ATP. En los dos anteriores, Roland Garros y el Open de Australia, fueron con jugadores top 20. Michozuki, a pesar de ser el 151,se sintió cómodo en la hierba, ya ganó este torneo como junior, e hizo uno de los mejores partidos de su carrera clasificándose por primera vez a los octavos del torneo, donde se enfrentara a Jannik Sinner.

El madrileño debutaba en el Grand Slam como profesional y había muchas expectativas tras llegar a cuartos en Roland Garros. Y de hecho Jódar comenzó ganando con contundencia el primer set con mucha contundencia. Aunque le costó solventar su primer juego y el tenista japonés ganó el segundo, después disputó el set de manera impecable logró el break en la segunda oportunidad que tuvo.

Pero a partir del segundo set, Jódar perdió la regularidad y comenzó a cometer muchos errores no forzados que pagó caros ante la solvencia de Mochizuki. Fue clave la conquista en el desempate de la segunda manga por el japonés que fue a más en el partido.

En el cuarto set, donde se decidiría el choque, Mochizuki rompió pronto el set y pesar de que Jódar pudo recuperar el break, el cansancio y los nervios terminó por superarle por completo.

(AVANCE HABRÁ AMPLIACIÓN)