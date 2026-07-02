Rafa Jódar remonta en la reanudación ante Pablo Carreño y alcanza la tercera ronda en Wimbledon

El tenista madrileño Rafa Jódar se ha clasificado para la tercera ronda de Wimbledon tras remontar ante el asturiano Pablo Carreño en cinco sets (3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4) en el partido que se completó este jueves tras haberse pospuesto ayer miércoles por falta de luz natural.

Carreño dejó el miércoles el duelo interrumpido con ventaja en el marcador. Ganaba el asturiano por 6-3, 3-6, 6-1 y 1-2. Estaba mejor en la pista y Jódar tuvo que ser tratado del tobillo izquierdo después de un mal gesto al ir a por una bola.

La oscuridad le hizo un favor a Jódar, de 19 años, que aprovechó el descanso para recuperar fuerzas y afrontar mejor el choque. Carreño, que hasta que el lunes que ganó al canadiense Denis Shapovalov en el primer tramo nunca había conseguido vencer un partido sobre la hierba londinense en sus nueve presencias, aspiraba a tomarse la revancha de Roland Garros.

En aquella ocasión, el asturiano, de 30 años, perdió un duelo que también tenía encarrilado en cinco sets. Igual que ahora en Londres donde Jódar superó a su rival por 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4 en un total de tres horas y 42 minutos.

Jódar, debutante en Wimbledon este 2026 y sin experiencia alguna sobre hierba hasta llegar al All England club como profesional, se medirá en tercera ronda al japonés Shintaro Mochizuki.

El madrileño de 19 años, que se tuvo que dar de baja de los torneos de Queens y Eastbourne que asumió como preparación por una lesión abdominal, se convirtió en el tercer español menor de 20 años tras Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en alcanzar la tercera ronda de Wimbledon.