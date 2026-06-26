El Barça logra su octavo título tras tumbar en la prórroga a un combativo ElPozo Murcia

El Barça se hizo este jueves, tras tres años de sequía, con su octavo título de la Liga en la Primera División de fútbol sala al ganar por 4-6, en la prórroga del cuarto partido de la final, a un ElPozo Murcia que se mostró como un rival combativo y orgulloso y opuso seria resistencia hasta el final.

El cuarto choque se disputó también en terreno murciano dos días después de que ElPozo ganara por 5-4 in extremis en el tercero -entonces decidió un gol de Fabricio Bastezini "Gadeia" a 4,9 segundos para la conclusión-. En los dos primeros choques el Barça se había impuesto en su pista por penaltis (5-5 y 3-2 en la tanda) y por un rotundo 6-1.

Esta nueva entrega de la final comenzó con los azulgranas en modo rodillo. Erick Mendonça a pase de Jean Pierre Guisel "Pito" logró el 0-1 a los 25 segundos y, acto seguido, todavía dentro del primer minuto, Pito estrelló el balón en el larguero. No aflojaron los de Javi Rodríguez, que hicieron el segundo gol visitante en el minuto 3 gracias a un tiro al primer palo de Mamadou Touré.

Replicó ElPozo con un envío de Gadeia a Marcel Marques que acabó con el esférico a la madera y con el 1-2, que llegó con un tiro de Marcel en el saque de una falta y el despeje de Antonio Pérez hacia su portería.

Los catalanes reaccionaron bien y convirtieron a Edu Sousa en protagonista hasta el punto de que el portero local evitó varios tantos cantados. No pudo, sin embargo, evitar el gol del empate con un disparo inapelable de Pito, que estaba siendo el jugador del partido.

Apenas un minuto después, en el 14, Joao Víctor hizo más grande la diferencia tras robarle el esférico a Rafa Santos y definir con acierto.

El segundo autogol de Antonio Pérez, esta vez tras un saque de banda de Rafael García "Bebe", supuso el 2-4 cuando ElPozo parecía estar contra las cuerdas ya en el 17. Ese tanto abrió el encuentro, y más que se pudo abrir si Gabriel Ligeiro y Gadeia hubieran aprovechado las últimas buenas opciones de la primera parte.

ElPozo, en el que Josan González apenas pudo contar con Marcel, renqueante de su lesión muscular, perseveró en la segunda parte pero sin puntería. Sí la tuvo Adri Rivera y por partida doble para conseguir el 3-4 en acción individual en el minuto 25 y luego el empate en el 30.

Henrique Barbieri, quien ocupó la portería murciana en la reanudación, estuvo acertado y asistió en el 4-4 justo antes de estrellar un tiro en el travesaño que pudo ser el quinto gol charcutero.

Desde el minuto 35 jugó el equipo de casa ya con cinco faltas acumuladas y la amenaza del doble penalti en contra. El gol pudo caer en cualquiera de las dos porterías pero habría prórroga.

En el tiempo suplementario Erick, a pase de Matheus Rodrigues, culminó una transición para establecer el 4-5 en una acción en la que se reclamó falta previa a Dener Rodrigo. El equipo grana sacó de centro ya con Ricardo Mayor como portero jugador y luego se la puso Dener Rodrigo.

Joao Víctor, con un tiro a la madera, pudo sentenciar ya en el minuto 46, pero no hubo gol y eso le dejó alguna opción a los de la capital del Segura, que lo intentaron pero sin premio y el Barça se proclamó campeón en la siguiente acción. Con los locales ya volcados, Antonio Pérez hizo el 4-6 a 26 segundos de la conclusión. La afición despidió a los suyos con aplausos reconociendo lo hecho y también la victoria del rival.