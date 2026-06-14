El Barcelona reconquista Europa y cierra una temporada con pleno de títulos

Ficha técnica: 37 - Barça (20+17): Nielsen; Aleix Gómez (6, 3p), Mem (4), Fàbregas (1), Carlsbogard (2), Frade (7) y Fernández (2), -siete inicial-, Hallgrímsson (p.s), Makuc (5), Djordje Cikusa (1), Janc (6), Sola (-), N’Guessan (2), Elderaa (-), Petar Cikusa (1) y Barrufet (-). 34 - Füchse Berlín (16+18): Milosavljev; Gidsel (8), Lichtlein (6), Andersson (7), Marsenic (1), Herburger (-), -siete inicial-, Ludwig (p.s), Darj (-), Prantner (-), Ariño (-), Grondahl (3, 3p), Freihofer (7, 2p), Cehte (-), Pichiri (-), Langhoff (-) y Av Teigum (2). Árbitros: Lars Jorum y Harvard Kleven (NOR). Mostraron tarjeta roja a Ludovic Fàbregas (min.45) y a Max Darj (min.53). Lanxess Arena de Colonia. 20.122 espectadores.

El Barça se proclamó este domingo campeón de Europa por 13ª vez en su historia tras imponerse al Füchse Berlín por 37-34 en una final de Champions en la que construyó su triunfo desde la defensa y la portería liderada por un estelar Emil Nielsen, autor de 14 paradas.

El conjunto azulgrana volvió a reconocerse en su seña de identidad más fiable para dominar un partido que obligó a trabajar cada posesión hasta el final. Con ese rigor atrás y una constancia competitiva incuestionable, el FC Barcelona recupera el trono continental dos años después y cierra una temporada perfecta en la que ha levantado los siete títulos por los que compitió (Copa de España, la Liga Asobal, el Mundial de Clubes, la Supercopa Ibérica, Supercopa de Cataluña y Copa del Rey, antes que esta Liga de Campeones de la EHF)

Y si existía el temor de que la semifinal ante el Aalborg, resuelta tras una prórroga menos de 24 horas antes, pudiera pasar factura, el conjunto azulgrana se encargó de disiparla desde el primer minuto. La ambición por recuperar el cetro europeo pesaba mucho más que el cansancio acumulado.

La defensa seca a Gidsel El plan diseñado por Carlos Ortega se adivinó desde los primeros compases. La prioridad era clara: minimizar el impacto de Gidsel, el mejor jugador del mundo. Para ello, Carlsbogard asumió una vigilancia prácticamente individual que le impidió generar ventajas con la continuidad habitual. A partir de esa solidez defensiva, el Barça encontró el escenario que buscaba. Corrió más y mejor que en la semifinal y encontró pronto recompensa para tomar el mando del marcador (9-6, min.10). Con su gran estrella contenida --dos goles en la primera mitad--, quería ser Andersson la vía para sostener el caudal ofensivo. Sin embargo, el lateral danés también se topó con otro de los nombres propios de la final. Nielsen, decidido a dejar un último gran servicio antes de emprender su aventura en el Veszprem, levantó un muro bajo palos que impulsó la máxima ventaja azulgrana (14-9, min.21). Y cada vez que el partido planteaba una nueva exigencia, el Barça encontraba una respuesta. Lo hacía desde una defensa agresiva, solidaria y perfectamente sincronizada, pero también desde la lucidez de Makuc. El central esloveno volvió a ejercer de faro en los ataques posicionales, aportando claridad a la circulación y criterio en cada decisión para que el conjunto azulgrana llegara al descanso con una ventaja de cuatro goles (20-16). Y si existía la duda de que, tras el paso por vestuarios, el Barça pudiera acusar el desgaste, se esfumó de inmediato. En una superioridad numérica en la que el Füchse podía amenazar la diferencia, el conjunto de Carlos Ortega no solo resistió el envite, sino que lo desactivó por completo, ahogando cada intento alemán para ampliar aun más la brecha (25-19, min.37).