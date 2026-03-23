El Jaén Paraíso Interior FS y su increíble idilio con la Copa de España: cuatro títulos en once años

esas rotaciones constantes del Barça.

Mateo Rodríguez al contraataque

le coge Viño, sigue Mateo, es el remate, la parada de Espíndola, aparece

Gauna en el rechace, se la queda Alan Brandi, protege con el cuerpo

el capitán deja en este asfalto, yo creo que será tarjeta para Mateus por

frenar el contraataque.

Sí, sí,

Nando. Y Nando pone el pase otra vez para

Lemine.

Que puede rematar en izquierda.

Fuera rozando el palo.

Y ha estado a punto de llegar Mati Rosa

Un poquito más de balón ahora Jaén, creo que lo necesitan para quitarse un

poquito de encima esa presión

Sergio. ¿Se la lleva quién?

Se la lleva a Jaén.

¡Oh, qué recorte magnífico de Alejandro Lemine!

Puede rematar, sigue Lemine,

sigue Lemine. ¡Bueno!

¡Madre mía! ¡Vaya defensa de Eric Martel!

Sale el Barça a la contra.

Eric Martel, la ruleta

Quería buscar y encuentra a Adolfo.

Adolfo tiene espacio.

Adolfo remate. Espíndola se la queda y espérate que

viene la contra, de la contra, de la contra

de Jaén para ese interior.

Dani Zurdo. Replaya al Barça.

Sigue Dani Zurdo. Aparece Joao Victor con contundencia

conectaremos un momento con una final emocionantísima del Mundial de

Atletismo en pista cubierta, vaya autopase

de Mateus, luego lo contamos porque esto no para y la salva bajo palos, al

palo Antonio, increíble

la que ha tenido el Barça increíble la que ha tenido el Barça lo paran los

árbitros creo que

porque se ha movido la portería.

Vaya autopase fantástico de Mateus.

Es una maravilla. Y luego bajo palos la

saca Espíndola y el trallazo de Antonio al palo sí, pero creo que tocan en

Cabezazo de Antonio.

Se lo lleva Riquelme.

Puede rematar. Vaya salvada.

Vaya

salvada. Espectacular la parada de Didac Plana.

Sí. La jugada es muy buena en ese balón

ahí dividido le gana la acción a Mateus y luego Riquelme no sé si tenía pase

porterías, pero es que

cómo compite este equipo es espectacular.

Vaya, ¿para dónde? Despiendo a la chilena fuera de Antonio

después del regate y

el disparo de Pito.

Vaya mano, ha sacado Espíndola y la chilena casi para marcar lo que hubiera

sido el gol de la Copa de España

Antonio Pérez. Solo falta que Antonio marque de

chilena, ¿no?

primera parte ya

tendríamos que repasar pero no sé si han participado todos mati rosa que

para dónde y la plana para evitar el primero

del partido. Sí, buena acción de Mati.

me paro pero antonio entre dos la sacamos bien afuera luciano gauna

muy bien afuera luciano gauna puede rematar con derecha a la parada

puede rematar con derecha a la parada despiendo la piea izquierdo vaya copa

despiendo a la pie izquierdo vaya copa de españa está haciendo luciano gauna y

Dani Zurdo

pierna izquierda, remata contra la barrera, el rechace, otro remate, es

bajo palos, increíble

Eric. La ha sacado Eric porque era gol

cantado de Mati Rosa.

Sí, hubo un par de rechaces ahí

reta. Power se impone en defensa.

Opción de contraataque para Jaén.

Es un dos para uno.

En el segundo palo Viño

Power el remate. Hoy Viño que yo creo que no le creyó.

Y si hubiera continuado ese sprint el disparo

pase al segundo palo era buenísimo.

Joao Sala, el remate al larguero, al larguero

Eloy Rojas. La ha tenido clarísima Jaén desde la

pizarra y desde el trallazo con la derecha de Eloy Rojas.

la posesión para Jaén a 55 segundos para el final con empate a

cero en el marcador, lo intenta Luis Rojas, ha tapado espacio de la clana,

piden mano fuera del área los jugadores de Jaén,

dice la clana que no queda apurado hasta la línea del área aquí la veremos

Uf, yo creo que está sobre la línea, que apura mucho, pero que está dentro.

Cualquier gol, evidentemente, lo cambia todo por completo.

Eloy Rojas, lo intenta Mati Rosa

Mati Rosa, la picadita, se la queda Dídac Plana, paradón del guardameta y

La respuesta de Didak, sensacional.

Pito, el caño de Pito,

sigue Pito, entre dos, Pito el remate que para dónde es Píndola, vaya final

de partido más

bonito. Antonio.

más. No aprendo nunca con el fútbol sala.

Siempre te da una acción más

porque pasan muchas cosas en pocos segundos pero ahora sí será la bocina

final del partido pero

no de la final porque tras el empate a cero y estamos hablando de una final

histórica porque nunca antes habíamos vivido este resultado

en una Copa de España en 37 ediciones, pues con el 0 a 0 nos iremos a la

prórroga, dos partes de tres

Que quiero descanso.

Que así descanso. Eloy Rojas al segundo palo.

Mati Rosa la ha llegado a tocar,

creo. La tuvo.

Y vamos a ver el saque de banda para quién es.

La ha tocado, sí, sí, Mati

rosa es increíble no ha podido dirigir a portería yo creo que no la ve no está

es una decisión que tiene mucho riesgo sólo la puede tomar la segunda

parte de la prórroga, el recorte de Power, la parada de Idak Plana cerrando

las piernas a

tiempo la ha tenido Jaén nada más arrancar este segundo tiempo de la

prórroga el corte por dentro de power pito

hizo el cambio defensivo, ajustó Mateus desde el lado contrario, un pelín tarde

Puede rematar. Fue para Gauna.

Luciano Gauna ante

Michel. Se va en velocidad.

Remata la parada de Espíndola.

Apareciendo de nuevo los porteros.

Antes Didac, ahora Espíndola

También se ha visto, evidentemente, el cansancio en esta acción del partido.

Eloy Rojas en la última, el remate a portería final

Suena la bocina. El ganador de la Copa de España de

Fútbol Sala 2021

se va a decidir en la tanda de penaltis entre Barça y Jaén Paraíso Interior