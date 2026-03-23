El Jaén Paraíso Interior FS y su increíble idilio con la Copa de España: cuatro títulos en once años
- El cuadro jienense derrotó al Barça para sumar el cuarto trofeo copero de su historia
- Jaén debutó en la Copa en 2015 y desde entonces es el equipo con más títulos junto al Barça
El Jaén Paraíso Interior FS y la Copa de España. La Copa de España y el Jaén Paraíso Interior FS. Es la historia de un idilio difícil de explicar que nació en 2015, en su debut en la competición, y que, once años después, todavía perdura. Da igual la situación del equipo o el nivel de los rivales, el cuadro jienense siempre se crece en el torneo copero para convertirse en un auténtico 'matagigantes'.
Jaén logró este domingo el cuarto título de Copa de España en su historia, el cuarto también en este periodo de once años. Lo hizo derrotando en la tanda de penaltis a un gigante como el Barça, al que no había sido capaz de derrotar en el campeonato liguero (derrota por 4-0 en Barcelona y empate 3-3 en Jaén).
esas rotaciones constantes del Barça.
Mateo Rodríguez al contraataque
le coge Viño, sigue Mateo, es el remate, la parada de Espíndola, aparece
Gauna en el rechace, se la queda Alan Brandi, protege con el cuerpo
el capitán deja en este asfalto, yo creo que será tarjeta para Mateus por
frenar el contraataque.
Sí, sí,
Nando. Y Nando pone el pase otra vez para
Lemine.
Que puede rematar en izquierda.
Fuera rozando el palo.
Y ha estado a punto de llegar Mati Rosa
Un poquito más de balón ahora Jaén, creo que lo necesitan para quitarse un
poquito de encima esa presión
Sergio. ¿Se la lleva quién?
Se la lleva a Jaén.
¡Oh, qué recorte magnífico de Alejandro Lemine!
Puede rematar, sigue Lemine,
sigue Lemine. ¡Bueno!
¡Madre mía! ¡Vaya defensa de Eric Martel!
Sale el Barça a la contra.
Eric Martel, la ruleta
Quería buscar y encuentra a Adolfo.
Adolfo tiene espacio.
Adolfo remate. Espíndola se la queda y espérate que
viene la contra, de la contra, de la contra
de Jaén para ese interior.
Dani Zurdo. Replaya al Barça.
Sigue Dani Zurdo. Aparece Joao Victor con contundencia
conectaremos un momento con una final emocionantísima del Mundial de
Atletismo en pista cubierta, vaya autopase
de Mateus, luego lo contamos porque esto no para y la salva bajo palos, al
palo Antonio, increíble
la que ha tenido el Barça increíble la que ha tenido el Barça lo paran los
árbitros creo que
porque se ha movido la portería.
Vaya autopase fantástico de Mateus.
Es una maravilla. Y luego bajo palos la
saca Espíndola y el trallazo de Antonio al palo sí, pero creo que tocan en
Cabezazo de Antonio.
Se lo lleva Riquelme.
Puede rematar. Vaya salvada.
Vaya
salvada. Espectacular la parada de Didac Plana.
Sí. La jugada es muy buena en ese balón
ahí dividido le gana la acción a Mateus y luego Riquelme no sé si tenía pase
porterías, pero es que
cómo compite este equipo es espectacular.
Vaya, ¿para dónde? Despiendo a la chilena fuera de Antonio
después del regate y
el disparo de Pito.
Vaya mano, ha sacado Espíndola y la chilena casi para marcar lo que hubiera
sido el gol de la Copa de España
Antonio Pérez. Solo falta que Antonio marque de
chilena, ¿no?
primera parte ya
tendríamos que repasar pero no sé si han participado todos mati rosa que
para dónde y la plana para evitar el primero
del partido. Sí, buena acción de Mati.
me paro pero antonio entre dos la sacamos bien afuera luciano gauna
muy bien afuera luciano gauna puede rematar con derecha a la parada
puede rematar con derecha a la parada despiendo la piea izquierdo vaya copa
despiendo a la pie izquierdo vaya copa de españa está haciendo luciano gauna y
Dani Zurdo
pierna izquierda, remata contra la barrera, el rechace, otro remate, es
bajo palos, increíble
Eric. La ha sacado Eric porque era gol
cantado de Mati Rosa.
Sí, hubo un par de rechaces ahí
reta. Power se impone en defensa.
Opción de contraataque para Jaén.
Es un dos para uno.
En el segundo palo Viño
Power el remate. Hoy Viño que yo creo que no le creyó.
Y si hubiera continuado ese sprint el disparo
pase al segundo palo era buenísimo.
Joao Sala, el remate al larguero, al larguero
Eloy Rojas. La ha tenido clarísima Jaén desde la
pizarra y desde el trallazo con la derecha de Eloy Rojas.
la posesión para Jaén a 55 segundos para el final con empate a
cero en el marcador, lo intenta Luis Rojas, ha tapado espacio de la clana,
piden mano fuera del área los jugadores de Jaén,
dice la clana que no queda apurado hasta la línea del área aquí la veremos
Uf, yo creo que está sobre la línea, que apura mucho, pero que está dentro.
Cualquier gol, evidentemente, lo cambia todo por completo.
Eloy Rojas, lo intenta Mati Rosa
Mati Rosa, la picadita, se la queda Dídac Plana, paradón del guardameta y
La respuesta de Didak, sensacional.
Pito, el caño de Pito,
sigue Pito, entre dos, Pito el remate que para dónde es Píndola, vaya final
de partido más
bonito. Antonio.
más. No aprendo nunca con el fútbol sala.
Siempre te da una acción más
porque pasan muchas cosas en pocos segundos pero ahora sí será la bocina
final del partido pero
no de la final porque tras el empate a cero y estamos hablando de una final
histórica porque nunca antes habíamos vivido este resultado
en una Copa de España en 37 ediciones, pues con el 0 a 0 nos iremos a la
prórroga, dos partes de tres
Que quiero descanso.
Que así descanso. Eloy Rojas al segundo palo.
Mati Rosa la ha llegado a tocar,
creo. La tuvo.
Y vamos a ver el saque de banda para quién es.
La ha tocado, sí, sí, Mati
rosa es increíble no ha podido dirigir a portería yo creo que no la ve no está
es una decisión que tiene mucho riesgo sólo la puede tomar la segunda
parte de la prórroga, el recorte de Power, la parada de Idak Plana cerrando
las piernas a
tiempo la ha tenido Jaén nada más arrancar este segundo tiempo de la
prórroga el corte por dentro de power pito
hizo el cambio defensivo, ajustó Mateus desde el lado contrario, un pelín tarde
Puede rematar. Fue para Gauna.
Luciano Gauna ante
Michel. Se va en velocidad.
Remata la parada de Espíndola.
Apareciendo de nuevo los porteros.
Antes Didac, ahora Espíndola
También se ha visto, evidentemente, el cansancio en esta acción del partido.
Eloy Rojas en la última, el remate a portería final
Suena la bocina. El ganador de la Copa de España de
Fútbol Sala 2021
se va a decidir en la tanda de penaltis entre Barça y Jaén Paraíso Interior
Una romance que comenzó en 2015
El idilio del Jaén Paraíso Interior con la Copa de España comenzó en 2015. El cuadro andaluz, que había vuelto a la máxima categoría del fútbol sala en 2014, se plantó por primera vez en su historia en el torneo del K.O.
Contra todo pronóstico, los jienenses conquistaron el Quijote Arena de Ciudad Real apeando a ElPozo Murcia en cuartos y al Burela Pescados Rubén en semifinales. La gran campanada llegó en la final, donde el equipo andaluz, al igual que en esta edición, tumbó al Barça en la final. Aquella victoria supuso una gesta única, ya que nunca en la historia un equipo debutante en la Copa de España había logrado ganar la competición.
La extraordinaria relación del Jaén con la Copa volvió a colocar a los jienenses en lo más alto en 2018. El cuadro dirigido por Dani Rodríguez volvió a dar la sorpresa al destronar a Movistar Inter, campeón de las dos ediciones anteriores. Jaén protagonizó una remontada espectacular, levantando un 3-1 en contra y conquistando el título con un gol de Chino en la prórroga. Antes, se cargó a Plásticos Romero Cartagena en cuartos y a Ríos Renovables Zaragoza en 'semis'.
"La Copa es mágica" decía entonces Dani Martín, jugador del Jaén. Y tanto que es mágica para este equipo. Cinco años después, en 2023, los jienenses volvieron a levantar el título derrotando de nuevo a Movistar Inter en la final con un golazo antológico de Chino.
“🎨 𝘾𝙃𝙄𝙉𝘼𝙕𝙊. 𝒪́𝓁𝑒𝑜 𝓈𝑜𝒷𝓇𝑒 𝓁𝒾𝑒𝓃𝓏𝑜.@InterMovistar 🆚 @JaenFS #CopadeEspaña pic.twitter.com/zHyqweMpKt“— Teledeporte (@teledeporte) February 12, 2023
Jaén volvió a ejercer el papel de 'matagigantes' en aquel torneo, dejando en la cuneta a Palma Futsal en cuartos y a ElPozo Murcia en semifinales.
Eloy Rojas cierra el círculo
La historia de amor entre el Jaén y la Copa de España escribió este domingo uno de los capítulos más especiales. Este verano, el cuadro jienense anunció el regreso de Eloy Rojas, que regresaba nueve años después al club tras defender sus colores en las temporadas 2014-2015 y 2015-2016.
El ala era el único superviviente del título de 2015 y el destino quiso que marcase el penalti decisivo en la tanda de la final de 2026 ante el FC Barcelona. Una historia de película.
“🏆 ¡¡@JaenFS gana su cuarta Copa de España!!— Teledeporte (@teledeporte) March 22, 2026
🚀 ¡Menudo trallazo de Eloy Rojas para desatar la euforia en la afición!
🧤 ¡Qué tanda de Espinola!
🎙️ @jpalomar_pm y Marc Cardona
📺 Sigue en DIRECTO la entrega de trofeos de la #CopaEspañaFS en @rtveplayhttps://t.co/QHJch88IxN pic.twitter.com/BEHIgA8piC“
Mención especial merecen jugadores como Mati Rosa o Espíndola (MVP del torneo), presentes en dos títulos coperos y, sobre todo, Alan Brandi, leyenda absoluta del club que a sus 38 años sigue siendo importante y que suma su tercera Copa de España.
La Marea Amarilla, siempre incondicional
La afición del Jaén Paraíso Interior FS demostró una vez más por qué es considerada una de las mejores de España. La conocida como Marea Amarilla llevó en volandas a su equipo durante todo el torneo, tiñendo con su reconocido color las gradas del Palacio de los Deportes de Granada, que por momentos pareció el Olivo Arena, feudo jienense.
Los hinchas tienen mucho que decir en esta bonita relación que se ha forjado entre el Jaén y la Copa en la última década (y un año). Un vínculo tan inexplicable como bonito que ya forma parte de la historia del fútbol sala nacional.
“💛 Quédate con quien te quiera como la afición del @JaenFS a su equipo— Teledeporte (@teledeporte) March 20, 2026
Las gradas del Palacio Municipal de Deportes de Granada se tiñeron de amarillo jienense en el triunfo del Jaén Paraíso Interior sobre ElPozo Murcia (1-4)
📺 Copa de España, íntegra en Teledeporte y @rtveplay pic.twitter.com/bQYzQrM9iI“