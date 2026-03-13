Etapa 6 de la París - Niza 2026, en directo hoy: de Barbentane a Apt (179,3km)

La sexta etapa de la París - Niza 2026 se disputa este viernes entre Barbentane y Apt, una etapa de media montaña de 179,3 kilómetros y un perfil accidentado, nervioso. Síguela en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:40 horas.

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ganador de la quinta etapa, defiende los más de tres minutos de ventaja sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull) y los más de cinco sobre el alemán Georg Steinhauser (Education First).

El recorrido entre Barbentane y Apt (179,3 km) se puede equiparar, por su perfil, a una clásica por la Provenza con opciones para que pueda cuajar alguna escapada. Los ataques en los últimos 30 kilómetros del recorrido pueden ser constantes gracias a un terreno ideal para que un grupo reducido se juegue la victoria de etapa.

Con dos partes claramente diferenciadas, una primera de aproximación hasta los 100 km con un perfil mayoritariamente llano que atraviesa los departamentos de Bouches-du-Rhône y Vaucluse. En ese largo tramo tan solo se sube la Côte de Saint-Rémy-de-Provence (2,5 km al 5%) en el km 25, punto ideal para que pueda formarse una fuga. En la segunda mitad de la jornada la carrera se adentra en el macizo del Luberon, donde el terreno cobra una exigencia mayor, sin apenas un metro de descanso.

El encadenado final puede marcar diferencias en la clasificación general. El Col de l'Aire Dei Masco (km 146,1) es la ascensión más larga del día, con 7,1 km al 4,4% (segunda categoría). Más tarde se afronta el sprint intermedio en Saint-Martin-de-Castillon, también ligeramente ascendente (2,7 km al 5,3%) en el km 163,2, ideal para buscar segundos de bonificación antes del puerto final, el Côte de Saignon (km 174,8), que desatará la batalla final por la victoria. Serán 4 km al 5% (2ª categoría), pero con un tramo final más exigente que roza el 8%.

Para finalizar, los ciclistas se lanzarán en un vertiginoso descenso hasta Apt, con la cima de Saignon, a tan solo 4,5 kilómetros de la meta mientras el último kilómetro, ya en las calles de Apt, es prácticamente llano, pero tras un descenso tan agresivo, llegar bien posicionado a las curvas finales es clave para tener opciones a la victoria final.

Puedes seguir la etapa 6 en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play con los comentarios de Carlos de Andrés y Miguel Ángel Iglesias a partir de las 15:40 horas. Consulta toda la información en la web rtve.es/deportes y los mejores resúmenes en RTVE Play.